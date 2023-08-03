Выбивает еще больше.

Харри Кейн – теперь тоже герой трансферной саги. В главных ролях кроме него боссы «Тоттенхэма» и «Баварии».

Сериал все тянется, но близка ли развязка – непонятно.

«Бавария» делала «финальное предложение» на 100+20 млн евро и ставила дедлайн. Его проигнорировали

По информации ESPN, боссы «Баварии» предложили за форварда 100+20 миллионов евро и потребовали дать ответ в полночь, когда наступит суббота, 5 августа. Говорили, что если подтверждения не будет, переключатся на других игроков.

The Telegraph писал об «осторожной уверенности» в том, что соглашение может быть достигнуто после переговоров руководства. Правда, Флориант Плеттенберг (Sky Sports) не подтвердил информацию об ультиматуме до полуночи: только предложение на 100+ млн. Он говорил, что мюнхенцев устроит и ответ до конца недели, и что отношения между боссами – хорошие, уважительные.

При этом, как пишет The Athletic, самому Кейну «Бавария» предложит 25 миллионов фунтов в год. Его зарплата в сравнении с «Тоттенхэмом» вырастет в два с лишним раза.

К полуночи субботы из Лондона не ответили. По информации Bild, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви проигнорировал дедлайн и на две недели уехал с семьей в отпуск в Майами. Предполагают, что таким образом он хочет добиться от «Баварии» еще более щедрого предложения.

«Бавария» начинала с 70 млн. Слышала отказы, но не теряла интерес

Как это было раньше:

• В конце июня стало известно, что «Бавария» ведет переговоры с Кейном. Позже The Athletic узнал и о предложении «Тоттенхэму» – 70 миллионов евро плюс бонусы. Англичане отказали.

• В июле «Бавария» подняла предложение до 80 млн с бонусами. «Тоттенхэм» отверг и его.

• Позже Daily Mail стало известно, что «Тоттенхэм» оценивает Кейна в 140 млн евро. При таких раскладах «Бавария» могла бы вернуться к трансферу игрока зимой.

• Сам Кейн, как писали немецкие медиа, хочет только в «Баварию», чтобы выиграть Лигу чемпионов с Томасом Тухелем. При этом англичанин не хотел подавать запрос о трансфере, чтобы остаться в хороших отношениях с клубом. Во второй половине июля Sky Sport Deutschland разузнал, что Кейн не захотел продлевать контракт с «Тоттенхэмом».

У него остался год контракта, летом 2024-го придется отпускать бесплатно. 100 млн за уже 30-летнего выглядят внушительно.

А другие клубы не вмешаются? Может кто-то заплатит «Тоттенхэму» больше?

Похоже, что единственный реальный вариант – все-таки с «Баварией».

• У «Манчестер Юнайтед» к форварду давний интерес, но президента «Тоттенхэма» не хочет усиливать конкурента. Ранее было известно, что «МЮ» отказался от Кейна из-за высокой цены, но в конце июля The Guardian писал, что клуб все еще думает над приобретением игрока летом. Впрочем, едва ли это возможно после подписания в атаку Расмуса Хейлунда за 70 млн.

• «Реал» целил в Кейна, но приоритетный вариант – Килиан Мбаппе, да и As писала, что 116 млн евро за англичанина – не вариант по деньгам для испанцев.

• Звучал и интерес «ПСЖ», еще в июне. Но The Telegraph сообщил, что с парижанами переговоры вести не захотел сам Кейн. При этом главы «ПСЖ» и «Тоттенхэма» общались. Причем были подробности от RMC Sport: что в «ПСЖ» оптимистично настроены, а жена Кейна уже изучала в Париже доступную недвижимость.

• Внезапно мелькала «Барселона» – но, по данным The Athletic, речь только о варианте перейти свободным агентом в 2024-м. Связка Кейна с Робертом Левандовским – вот это было бы мощно, да?

До старта АПЛ неделя, «Тоттенхэм» начинает против «Брентфорда», а потом примет «Манчестер Юнайтед». Вопрос – с Кейном или уже нет.

Фото: Gettyimages.ru/Yong Teck Lim / Staff, Alexander Hassenstein / Staff