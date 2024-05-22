«Аталанта» Миранчука взяла Лигу Европы! Единственные за год остановили «Байер»
Браво!
Вау, «Аталанта» выиграла Лигу Европы! Обыграли в дублинском финале «Байер» – этот самый непобедимый «Байер».
Уже не непобедимый! Дубль Адемолы Лукмана за первую половину первого тайма команду Хаби Алонсон все-таки сломал. Сам нигериец потом добил и третьим мячом – величественные 3:0 против одной из лучших команд сезона.
Все решили пара резких движений Лукмана. Из-за спины и с финтом в лицо
Это максимально дельная победа «Аталанты».
Джан Пьеро Гасперини заказал удушающий прессинг с первых минут, его команда не давала «Байеру» развернуться и при этом быстро нашла пару возможностей сама.
Вот секунда, когда все пошло не так. Эксекиэль Паласиос (№25) думает, что у него все под контролем – а из-за спины выскакивает Адемола Лукман.
Чтобы первым касанием пробить в открытый левый от себя угол.
В трансляции только повторили первый гол с такого ракурса, только показали двукратное преимущество «Байера» по количеству точных передач – как «Аталанта» наказала.
Перехватили после паса вратаря в центральный круг, Лукман подхватил и показал, как может и в несколько касаний. Главных – два: как покатил между ног Граниту Джаке и как следом вкрутил в дальний угол.
До Адемолы, оказывается, никто из африканцев в еврокубковом финале не делал даже дублей, а он в концовке довел вообще до хет-трика!
Opta сразу же напомнила, что единственный еврокубковый отыгрыш с двух мячей в финале еврокубка – это «Ливерпуль»-2005. Там даже с трех, причем с участием Хаби Алонсо. Но не в этот раз, магия теперь не сработала. До встречи с «Аталантой» в финале «Байер» ни разу в сезоне не пропускал три мяча.
И «Аталанта» забрала титул!
У «Аталанты» важнейший титул в истории! У Гасперини – первый в жизни
Величайший момент в истории клуба.
● «Аталанта» впервые выиграла европейский трофей! Конечно же, это высшая точка.
● У «Аталанты» лишь второй титул за все время существования! До этого выигрывали только Кубок Италии в очень далеком 1963-м, а в Серии А, например, никогда не поднимались выше третьего места.
● Команда из Бергамо взяла титул с первого же выхода в еврокубковый финал! До этого лучшим результатом был полуфинал Кубка обладателей кубков-1987/88.
● Клуб с российским футболистом в составе не проигрывает в финале еврокубка – это по-прежнему работает. Дмитрий Аленичев блистал в финалах Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004 за «Порту», у него по голу и ассисту в обоих матчах. Александр Кержаков в «Севилье» не так зажег, но команда победила «Эспаньол» по пенальти.
● В коллекции Алексея Миранчука шестой трофей – и, конечно, первый европейский. За «Локомотив» он выигрывал чемпионат России, трижды Кубок и один раз Суперкубок.
● Джан Пьеро Гасперини как тренер выиграл первый трофей. У него в достижениях до этого была только победа в древнем молодежном турнире, а кроме – лишь награды тренера года и третьи места в Серии А. Заслужил!
На пути в Дублин «Аталанта» разобрала «Спортинг», в 1/4 финала сенсационно выбила «Ливерпуль» с разгромом на «Энфилде», а в полуфинале прошла «Марсель». У бергамасков всего одно поражение в этой ЛЕ – «Ливерпулю» в ответном матче, когда это не помешало пройти дальше.
Серия «Байера» – все. Проиграли впервые за год
Обратная сторона счастья «Аталанты» – конец леверкузенского сезона мечты.
Bild писал, что накануне финала клуб зарегистрировал бренд Winnerkusen – в Бундеслиге-то актуально, а вот в масштабах всей Европы теперь уже не так ярко.
«Байер» не проигрывал 51 матч, на этом можно было ой как подняться. Прошлое поражение – 27 мая 2023-го, получали 0:3 от «Бохума». Кто тогда вообще мог подумать, что в мае 2024-го поражение «Байера» мы станем воспринимать как нечто диковинное.
У «Байера» был шанс на требл – да, с Лигой Европы, а не Лигой чемпионов, но все же Хаби Алонсон мог повторить за Пепом Гвардиолой, который в первый же взрослый сезон выигрывал с «Барселоной» все турниры, в каких участвовал. Но нет. Максимум два, если победят «Кайзерслаутерн» в финале Кубка Германии.
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А «Аталанта» открыла себе путь еще и к Суперкубку УЕФА – сыграют 14 августа за этот трофей в Варшаве.
С «Реалом» или дортмундской «Боруссией», это узнаем 1 июня в финале Лиги чемпионов – главном оставшемся матче клубного сезона.
Диктатор Гасперини привел «Аталанту» к победе в ЛЕ. В его команде правда невыносимо?
Фото: Gettyimages/Richard Heathcote / Staff, Mike Hewitt / Staff, Michael Regan / Staff; кадры трансляции «Матч ТВ»
Ну представь, что ты смотришь игру где Айнтрахт разносит Барсу и думаешь "как ЭТО могло выиграть Ла Лигу"
Сейчас те же самые туловища, которые предварительно праздновали победу Байера, будут списывать Алонсо в утиль и заявлять, что он физрук, которому подфартило по сезону со слабостью соперников, и т.д., и т.п. Инфа 100%