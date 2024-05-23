Все россияне, кто брал еврокубки за европейские клубы. С Миранчуком их 10!
Легионеры-чемпионы.
Алексей Миранчук – победитель Лиги Европы-2023/24 в составе «Аталанты».
Он не вышел в финале, но вообще россиянин – не последний элемент триумфа. Играл много, особенно в плей-офф. Именно Миранчук помог уложить «Спортинг» в 1/8 финала – три ассиста за в два матча. Ответный матч с «Ливерпулем» начинал в старте.
Забавно: еще ни разу клуб, в котором хотя бы числился российский футболист, не проиграл в финале еврокубка.
А кто еще их россиян выигрывал евротрофей в составе нероссийских клубов?
Дмитрий Аленичев, Кубок УЕФА-2003 + ЛЧ-2004
Одна из звезд того самого «Порту», легендарной команды начинающего Жозе Моуринью. Забивал и ассистировал в обоих финалах.
Александр Кержаков, Кубок УЕФА-2007
За полгода до трофея пришел в «Севилью», поиграл в плей-офф. Обладатель по делу.
Игорь Шалимов, Кубок УЕФА-1994
Единственный трофей яркого легионера в «Интере». Не сыграл ни минуты в финале с австрийским «Казино».
Владимир Бут, ЛЧ-1997
Суммарно Бут провел три минуты за «Дортмунд» в той ЛЧ – играл мало и в чемпионате.
Игорь Добровольский, ЛЧ-1993
В ЛЧ-1992/93 сыграл за «Марсель» только с ЦСКА, в остальном не проходил в заявку.
Игорь Корнеев, Кубок УЕФА-2002
Трофей в последнем сезоне за «Фейеноорд». Не провел ни минуты за «Фейеноорд» в Кубке УЕФА.
Денис Черышев, ЛЕ-2014 + ЛЧ-2016
Лига Европы за «Севилью», ЛЧ – в мадридском «Реале». В обоих клубах почти не играл.
Андрей Демченко, Суперкубок УЕФА-1995
За полгода до трофея перешел из ЦСКА в «Аякс». В Суперкубке играл – с «Сарагосой», 4:0.
Дмитрий Харин, Суперкубок УЕФА-1998
Выигрывал евротрофей с «Челси» в 1998-м – хоть и не играл сам.
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Еще две легенды точно достойны упоминания:
● Александр Мостовой дважды выигрывал Кубок Интертото: в 1995-м с французским «Страсбуром» и в 2000-м с привычной «Сельтой».
● Валерий Карпин – тоже Кубок Интертото-2000.
Но это все же второстепенный, даже третьестепенный турнир.
А вот Алексей Миранчук только что вошел в историю большой победой.
«Аталанта» Миранчука взяла Лигу Европы! Единственные за год остановили «Байер»
Фото: Gettyimages/Zhong Zhi / Freier Fotograf, Lutz Bongarts / Staff, Shaun Botterill, Graham Chadwick; East News/FRANCK FIFE / AFP, AP Photo/Jasper Juinen, AP Photo/Kirsty Wigglesworth
"От ИК до ЛК".
Что за школьники писали статью? ЦСКА в своем первом сезоне ЛЧ ни одной игры не сыграл в России. УЕФА не допустил до матчей ЛЧ ни одного стадиона на территории страны. Играть пришлось домашние игры в Берлине.
- "Выигрывал евротрофей с «Челси» в 1998-м – хоть и не играл сам."
Потрясающий материал. Если спортс будет обучать нейросети писать статьи, они самоликвидируются, ибо на такой примитив они не закладывались.
А разве в том сезоне матчи группового этапа ЛЧ в Москве проводились?
Миранчук на их фоне просто MVP... жаль, что в финале так и не сыграл - при 3:0 в концовке матча можно было бы и выпустить, все-таки заслужил сезоном в целом.
Или это турнир менее престижный, нежели Интертото?)