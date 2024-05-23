Все россияне, кто брал еврокубки за европейские клубы. С Миранчуком их 10!

Легионеры-чемпионы.

Алексей Миранчук – победитель Лиги Европы-2023/24 в составе «Аталанты».

Он не вышел в финале, но вообще россиянин – не последний элемент триумфа. Играл много, особенно в плей-офф. Именно Миранчук помог уложить «Спортинг» в 1/8 финала – три ассиста за в два матча . Ответный матч с «Ливерпулем» начинал в старте.

Забавно: еще ни разу клуб, в котором хотя бы числился российский футболист, не проиграл в финале еврокубка.

А кто еще их россиян выигрывал евротрофей в составе нероссийских клубов?

Дмитрий Аленичев, Кубок УЕФА-2003 + ЛЧ-2004

Одна из звезд того самого «Порту», легендарной команды начинающего Жозе Моуринью. Забивал и ассистировал в обоих финалах.

Александр Кержаков, Кубок УЕФА-2007

За полгода до трофея пришел в «Севилью», поиграл в плей-офф. Обладатель по делу.

Игорь Шалимов, Кубок УЕФА-1994

Единственный трофей яркого легионера в «Интере». Не сыграл ни минуты в финале с австрийским «Казино».

Владимир Бут, ЛЧ-1997

Суммарно Бут провел три минуты за «Дортмунд» в той ЛЧ – играл мало и в чемпионате.

Игорь Добровольский, ЛЧ-1993

В ЛЧ-1992/93 сыграл за «Марсель» только с ЦСКА, в остальном не проходил в заявку.

Игорь Корнеев, Кубок УЕФА-2002

Трофей в последнем сезоне за «Фейеноорд». Не провел ни минуты за «Фейеноорд» в Кубке УЕФА.

Денис Черышев, ЛЕ-2014 + ЛЧ-2016

Лига Европы за «Севилью», ЛЧ – в мадридском «Реале». В обоих клубах почти не играл.

Андрей Демченко, Суперкубок УЕФА-1995

За полгода до трофея перешел из ЦСКА в «Аякс». В Суперкубке играл – с «Сарагосой», 4:0.

Дмитрий Харин, Суперкубок УЕФА-1998

Выигрывал евротрофей с «Челси» в 1998-м – хоть и не играл сам.

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Еще две легенды точно достойны упоминания:

● Александр Мостовой дважды выигрывал Кубок Интертото: в 1995-м с французским «Страсбуром» и в 2000-м с привычной «Сельтой».

● Валерий Карпин – тоже Кубок Интертото-2000.

Но это все же второстепенный, даже третьестепенный турнир.

А вот Алексей Миранчук только что вошел в историю большой победой.

«Аталанта» Миранчука взяла Лигу Европы! Единственные за год остановили «Байер»

Фото: Gettyimages /Zhong Zhi / Freier Fotograf, Lutz Bongarts / Staff, Shaun Botterill, Graham Chadwick; East News /FRANCK FIFE / AFP, AP Photo/Jasper Juinen, AP Photo/Kirsty Wigglesworth