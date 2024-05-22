Половина участников Евро-2024 уже показала заявки. Все финальные и предварительные – здесь

До чемпионата Европы-2024 остается чуть больше трех недель. 12 команд уже вывесили заявки – финальные или предварительные.

Это обновляемый материал, в котором мы собираем все составы сборных на Евро. Напомним, в итоговой заявке могут находиться не более 26 футболистов. Окончательные списки должны быть опубликованы 7 июня.

Группа А: пока молчит только Шотландия

Участники – Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Сборная Германии исключит одного игрока

Команда под руководством Юлиана Нагельсманна объединила 27 футболистов. Один из них в состав не попадет.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александер Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба – «Штутгарт»), Бенджамин Хенрихс, Давид Раум (оба – «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»);

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Виртц (оба – «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все – «Бавария»);

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хавертц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Сборная Шотландии еще не представила заявку

Ждем шотландцев – только их не хватает в этой группе.

Сборная Венгрии первой объявила состав, Собослаи едет

14 мая венгры вывесили свою заявку, причем уже финальную:

Вратари : Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Петер Саппанош («Пакш»)

Защитники : Ботонд Балог («Парма»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Мартон Дардаи («Герта»), Аттила Фиола («Фехервар»), Адам Ланг («Омония»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Аттила Салаи («Фрайбург»)

Полузащитники : Бендегуз Болла («Серветт»), Михай Ката (МТК), Милош Керкез («Борнмут»), Ласло Кляйнхайслер («Хайдук»), Адам Надь («Специя»), Жолт Надь («Академия Пушкаш»), Лоик Него («Гавр»), Андраш Шефер («Унион»), Каллум Стайлз («Сандерленд»)

Нападающие : Мартин Адам («Ульсан»), Кевин Чобот («Уйпешт»), Даниэль Газдаг («Филадельфия»), Кристофер Хорват («Кечкемет»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Барнабаш Варга («Ференцварош»)

Еще пять игроков – Кристиан Листеш, Аттила Мочи, Балаж Тот, Залан Ванча и Балинт Вечеи – находятся в резерве на случай замены.

Сборная Швейцарии рассматривает целых 38 человек

Эту предварительную заявку покинет почти треть состава. Но все потом, а пока – вот так:

Вратари : Грегор Кобель («Боруссия Дортмунд»), Ян Зоммер («Интер»), Ивон Мвого («Лорьян»), Марвин Келлер («Винтертур»), Паскаль Лоретц («Люцерн»)

Защитники : Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл Юнайтед»), Нико Эльведи («Боруссия Менхенгладбах»), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Седрик Цезигер («Вольфсбург»), Сильвен Видмер («Майнц»), Кевин Мбабу («Аугсбург»), Улиссес Гарсия («Марсель»), Бечир Омерагич («Монпелье»), Леонидас Стергиу («Штутгарт»), Ауреле Аменда («Янг Бойз»), Альбиан Хайдари («Лугано»), Брайан Око («Зальцбург»)

Полузащитники : Денис Закария («Монако»), Ремо Фройлер («Болонья»), Гранит Джака («Байер»), Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Ридер («Ренн»), Уран Бислими («Лугано»), Ардон Яшари («Люцерн»), Филип Угринич («Янг Бойз»), Винсент Сьерро («Тулуза»)

Нападающие : Стивен Цубер (АЕК), Ренато Штеффен («Лугано»), Ноа Окафор («Милан»), Дан Ндойе («Болонья»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Бреэль Эмболо («Монако»), Зеки Амдуни («Бернли»), Анди Зекери («Генк»), Дан Ндойе («Болонья»), Квадво Дуа («Лудогорец»), Жоэл Монтейру («Янг Бойз»)

Группа В: поделились заявкой только хорваты

Напомним, здесь сыграют Испания, Хорватия, Италия и Албания.

Сборная Испании еще не показала состав

Луис де ла Фуэнте пока его готовит.

Сборная Хорватии анонсировала 26+9

У хорватов готовы 26 игроков для финальной части и еще девять – на случай форс-мажора. Вот заявка:

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Недилько Лабрович («Риека»);

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса, Йосип Шутало (оба – «Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марцело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб);

Нападающие: Иван Перишич («Хайдук»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Риека»).

В резервном списке оказались Борна Баришич, Дуе Чалета-Цар, Кристиян Якич, Доминик Котарски, Тони Фрук, Марин Любичич, Игор Матанович, Нико Сигур и Петар Сучич.

Сборная Италии – в ожидании

Скоро будет готов список от Лучано Спаллетти.

Сборная Албании еще не объявила состав

Силвиньо тоже готовится. Ждем, кого он выберет.

Группа С: три расширенных списка и тишина от датчан

В этой группе сыграют Словения, Дания, Сербия и Англия.

Сборная Словении включила 30 человек – в их числе защитник аутсайдера РПЛ

Словенцы исключат четырех футболистов перед Евро. Надеемся, в их списке не окажется Ваня Дркушич из «Сочи».

Вратари: Ян Облак («Атлетико»), Вид Белец (АПОЭЛ), Игор Векич («Вайле»), Матевж Видовшек («Олимпия» Любляна).

Защитники: Юре Балковец («Аланьяспор»), Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех»), Яка Бийол («Удинезе»), Эрик Янжа («Гурник» Забже), Петар Стоянович («Сампдория»), Ванья Дркушич («Сочи»), Давид Брекало («Орландо Сити»), Жан Залетел («Виборг»).

Полузащитники: Тими Элшник («Олимпия» Любляна), Санди Ловрич («Удинезе»), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба – «Панатинаикос»), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба – «Штурм»), Ясмин Куртич («Зюдтироль»), Нино Жугель («Буде-Глимт»), Миха Зайц («Фенербахче»), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава).

Нападающие: Ян Млакар («Пиза»), Жан Випотник («Бордо»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Андраж Шпорар («Панатинаикос»), Жан Целар («Лугано»), Лука Захович («Погонь»), Йосип Иличич («Марибор»).

Сборная Дании – пока без заявки

Никласа Бендтнера не будет, это мы точно знаем.

Сборная Сербии отодвинет девять человек – в списке их целых 35

Драган Стойкович не пожалел места – хватит всем! Но только до лета. Вот кто в расширенной заявке:

Вратари : Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Александар Йованович («Партизан»);

Защитники : Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак»), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Страхиня Эракович («Зенит»), Неманя Стоич («ТСЦ Бачка Топола»), Ян-Карло Симич («Милан»), Филип Младенович («Панатинаикос»);

Полузащитники : Саша Лукич («Фулхэм»), Неманя Гудель («Севилья»), Неманя Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Саша Здьелар (ЦСКА), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Александар Чиркович («ТСЦ Бачка Топола»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта» Прага), Филип Костич («Ювентус»), Матия Глушчевич («Раднички»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Неманя Радонич («Мальорка»);

Нападающие : Самед Баждар («Партизан»), Александар Митрович («Аль-Хилаль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Ред Булл Зальцбург), Михайло Иванович («Войводина»).

Сборная Англии исключит семерых – сейчас есть 33 человека

Так выглядит выбор Гарета Саутгейта на данный момент:

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бернли»);

Защитники: Джерред Брэнтуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес, Джарелл Куанса (оба – «Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Кертис Джонс, Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»);

Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Коул Палмер («Челси»)

Группа D: трое определились и ждут Польшу

Здесь квартет состоит из команд Польши, Нидерландов, Австрии и Франции

Сборная Польши пока не определилась

И осталась единственной в этой группе без хоть какого-то списка.

Сборная Нидерландов рассматривает 30 человек

Рональд Куман верит в этих ребят. Но четверых отцепит.

Вратари : Барт Вербрюгген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ник Олей («Спарта» Роттердам);

Защитники : Маттейс де Лигт («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд («Жирона»), Стефан де Врей («Интер»), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Дензел Думфрис («Интер»), Иан Матсен («Боруссия» Дортмунд), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»);

Полузащитники : Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Мартен де Рон («Аталанта»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Йерди Схаутен (ПСВ), Тейани Рейндерс («Милан»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Тен Копмейнерс («Аталанта»), Квинтен Тимбер («Фейеноорд»), Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Йоэй Верман (ПСВ);

Нападающие : Мемфис Депай («Атлетико»), Ваут Вегорст («Хоффенхайм»), Брайан Бробби («Аякс»).

Сборная Австрии вообще включает 40+ человек

Ральф Рангник отобрал 29 футболистов, из которых трое не сыграют. А еще 12 человек – в резерве.

Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Тобиас Лаваль (ЛАСК), Хайнц Линднер («Юнион»), Патрик Пентц («Брондбю»);

Защитники: Флавиус Данилюк («Ред Булл Зальцбург»), Кевин Данзо («Ланс»), Штефан Лайнер, Максимилиан Вебер (оба – «Боруссия» Менхенгладбах), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»);

Полузащитники: Тьерно Балло («Вольфсберг»), Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба – «РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба – «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александр Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Романо Шмид («Вердер»), Патрик Виммер («Вольфсбург»)

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»).

Резервисты: Даниэль Бахманн («Уотфорд»), Цицан Станкович (АЕК); Самсон Байду («Ред Булл Зальцбург»), Марко Фридль («Вердер»); Мухаммед Чам («Клермон»), Кристоф Ланг, Гвидо Бургшталлер (оба – «Рапид»), Деян Любичич («Кельн»), Манприт Саркария («Штурм»), Кевин Штегер («Бохум»); Джуниор Адаму («Фрайбург») и Бенедикт Пихлер («Хольштайн Киль»).

Сборная Франции уже готова – 25 человек

Столько Дидье Дешам включал и на ЧМ-2022, но потом позвал еще одного игрока. Сейчас список у одного из главных фаворитов турнира следующий:

Вратари : Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники : Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники : Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»);

Нападающие : Антуан Гризманн («Атлетико»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Группа E: определилась только Украина

В этой группе встретятся команды Бельгии, Словакии, Румынии и Украины.

Сборная Бельгии – пока в ожидании

Состав Доменико Тедеско пока придерживает.

Сборная Словакии – без списка

Та же история – словаки еще не готовы.

Сборная Румынии тоже никого не представила

У румын нет ни финальной, ни предварительной заявки.

Сборная Украины отобрала 26 человек

Выбор Сергея Реброва:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика»), Андрей Лунин («Реал»)

Защитники: Юхим Конопля («Шахтер»), Богдан Михайличенко («Полесье»), Максим Таловеров (ЛАСК), Илья Забарный («Борнмут»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Валерий Бондарь («Шахтер»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Александр Сваток («Днепр-1»)

Полузащитники: Сергей Сидорчук («Вестерло»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Руслан Малиновский («Дженоа»), Михаил Мудрик («Челси»), Владимир Бражко («Динамо» Киев), Виктор Цыганков («Жирона»), Александр Зинченко («АрсенаЛ»), Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Георгий Судаков («Шахтер»)

Нападающие: Андрей Ярмоленко («Динамо» Киев), Роман Яремчук («Валенсия»), Артем Довбик («Жирона»), Александр Зубков («Шахтер»), Владислав Ванат («Динамо» Киев)

Группа F: есть состав только у португальцев

Напомним, тут сыграют Турция, Грузия, Португалия и Чехия

Сборная Турции – пока еще без состава

Там продолжается чемпионат и еще не определился чемпион.

Сборная Грузии держит паузу

Партнеры Хвичи Кварацхелии – в ожидании.

Сборная Португалии уже определила всех участников

Финальная заявка от Роберто Мартинеса:

Вратари : Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);

Защитники : Антониу Силва («Бенфика»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

Полузащитники : Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Отавио («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»);

Нападающие : Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафаэл Леау («Милан»).

Сборная Чехии – пока без состава

У чехов заявка определится позже.

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Чемпионат Европы-2024 пройдет в период с 14 июня по 14 июля.

Месяц до Евро-2024. У турнира появился спорный фаворит в линии на победителя

Фото: Gettyimages.ru /Maja Hitij, Charles McQuillan, Rafal Oleksiewicz, David Balogh, Catherine Ivill, Charles McQuillan, Octavio Passos, Dean Mouhtaropoulos, Dean Mouhtaropoulos, Ahmad Mora, Filip Filipovic