Наши в Европе: Миранчук и Головин – в ЛЧ, Захарян – в ЛЕ, а Оздоев – чемпион!
Кокорин тоже в порядке.
Сезон почти закончен. Важная тема – российские игроки в европейских лигах: многие провели хороший год.
Посмотрим, как наши заканчивают сезон. Примечание: статистика – во всех турнирах.
Александр Головин, «Монако»
● 27 игр, 6 голов и 6 ассистов.
Один из главных сезонов в карьере немного омрачен апрельской травмой. Вышел с «Монако» в ЛЧ – сыграет там впервые с 2018-го. Главный плеймейкер команды.
Алексей Миранчук, «Аталанта»
● 40 игр, 4 гола и 10 ассистов.
Посреди сезона вернулся в старт, стал лидером «Аталанты». Сейчас снова стал игроком ротации. Совсем скоро финал Лиги Европы против Байера». А еще вышел в Лигу чемпионов. Жаль, что не получилось забрать Кубок Италии – поражение «Ювентусу» в финале.
Далер Кузяев, «Гавр»
● 33 матча, 3 гола и 2 ассиста.
Помог «Гавру» сохранить прописку в Лиге 1 – играл много, был лидером. А еще подучил французский и полюбился местным фанатам.
Арсен Захарян, «Реал Сосьедад»
● 39 игр, 1 гол и 2 ассиста.
Адаптировался в «Сосьедаде», весной очень много играл из-за травм партнеров. Выглядел неплохо, а тренер Иманоль Альгуасиль сыпал комплименты. Следующий сезон – точно в «Сосьедаде», попали в ЛЕ.
Магомед Оздоев, ПАОК
● 50 матчей, 7 голов и 1 ассист.
ПАОК стал чемпионом Греции – впервые с сезона-2018/19. Оздоев сильно помог: правил в центре, не стеснялся забивать.
Юрий Лодыгин, «Панатинаикос»
● 18 игр, 9 сухих матчей и 15 пропущенных.
Лодыгин неплох в 33 года: тащил пенальти с перемотанной головой и даже получал вызов в сборную России. Но он не всегда играет в старте.
Андрей Лунев, «Карабах»
● 32 матча, 10 сухих игр и 40 пропущенных.
Выиграл чемпионат Азербайджана и пошумел с «Карабахом» в Лиге Европы: все еще самый тяжелый соперник на пути «Байера». Сам Лунев еще мечтает поиграть в топ-лигах.
Александр Кокорин, «Арис»
● 32 матча, 9 голов и 2 ассиста.
Основной форвард на Кипре, даже забил «Бетису» в Лиге Европы. Недавно продлил контракт, желает отомстить АПОЭЛ за упущенное чемпионство.
Денис Черышев, «Венеция»
● 10 игр, 0 голов и 0 ассистов.
Не помог выйти в Серию А напрямую, только в плей-офф. Денис почти не играет, хотя травмы сейчас не мешают. Клуб хочет расстаться летом.
Магомед-Шапи Сулейманов, «Арис Салоники»
● 36 матчей, 6 голов и 4 ассиста.
Самая удачная аренда Шапи: стал лидером «Ариса», снова в неплохой форме. А еще может выиграть Кубок Греции – в финале, кстати, играть с «Панатинаикосом» Лодыгина.
Герман Онугха, «Вайле»
● 32 матча, 15 голов и 2 ассиста.
Лучший бомбардир чемпионата Дании. «Вайле» идет на вылет, но Онугха старается спасти: забивает в семи играх подряд.
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Коротко о еще нескольки заметных футболистах:
● Станислав Крицюк. Формально числится в португальском «Жил Висенте», но не провел ни одного матча с февраля 2023-го из-за травмы правого колена. Думает о завершении карьеры в 33 года.
● Иван Злобин. Два матча за португальский «Фамиликан» во всех турнирах, сидит под кипером Луисом Жуниором.
● Роман Нойштедтер. Основной защитник бельгийского «Вестерло», помогал остаться в элите.
● Марк Мампасси. Тоже играет в Бельгии – вместе с «Кортрейком» сражается за выживание, шансов немного.
● Никита Хайкин. Снова основной кипер норвежского «Буде-Глимт», поездка в английский «Бристоль» вышла неудачной.
● Никита Иосифов. Уже не «Вильярреале», и даже не в Сегунде, а в третьей лиге Испании. Пока играет за «Кастельон».
● Егор Пруцев. В ротации словенского «Целе» в аренде из «Црвены Звезды». Стал чемпионом страны.
Фото: Gettyimages/Emilio Andreoli / Stringer Sebastian Widmann / Stringer; Panoramic/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, Jurgen Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press; East News/Jewel SAMAD / AFP, Vinny Orlando / NurPhoto / NurPhoto via AFP; pao.gr ; Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix
Потому что кол-во игр Миранчука и Захаряна впечатляет, а по факту у них в среднем около 44 и 41 минут за матч
Что не получилось играть постоянно в топовом клубе.
Уровень-то есть..Был во всяком случае.
В этом суть доминирования и власти :)
Зато сколько гонору было при уходе из Локомотива, в котором на него рассчитывали