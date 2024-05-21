Наши в Европе: Миранчук и Головин – в ЛЧ, Захарян – в ЛЕ, а Оздоев – чемпион!

Кокорин тоже в порядке.

Сезон почти закончен. Важная тема – российские игроки в европейских лигах: многие провели хороший год.

Посмотрим, как наши заканчивают сезон. Примечание: статистика – во всех турнирах.

Александр Головин, «Монако»

● 27 игр, 6 голов и 6 ассистов.

Один из главных сезонов в карьере немного омрачен апрельской травмой. Вышел с «Монако» в ЛЧ – сыграет там впервые с 2018-го. Главный плеймейкер команды.

Алексей Миранчук, «Аталанта»

● 40 игр, 4 гола и 10 ассистов.

Посреди сезона вернулся в старт, стал лидером «Аталанты». Сейчас снова стал игроком ротации. Совсем скоро финал Лиги Европы против Байера». А еще вышел в Лигу чемпионов. Жаль, что не получилось забрать Кубок Италии – поражение «Ювентусу» в финале.

Далер Кузяев, «Гавр»

● 33 матча, 3 гола и 2 ассиста.

Помог «Гавру» сохранить прописку в Лиге 1 – играл много, был лидером. А еще подучил французский и полюбился местным фанатам.

Арсен Захарян, «Реал Сосьедад»

● 39 игр, 1 гол и 2 ассиста.

Адаптировался в «Сосьедаде», весной очень много играл из-за травм партнеров. Выглядел неплохо, а тренер Иманоль Альгуасиль сыпал комплименты. Следующий сезон – точно в «Сосьедаде», попали в ЛЕ.

Магомед Оздоев, ПАОК

● 50 матчей, 7 голов и 1 ассист.

ПАОК стал чемпионом Греции – впервые с сезона-2018/19. Оздоев сильно помог: правил в центре, не стеснялся забивать.

Юрий Лодыгин, «Панатинаикос»

● 18 игр, 9 сухих матчей и 15 пропущенных.

Лодыгин неплох в 33 года: тащил пенальти с перемотанной головой и даже получал вызов в сборную России. Но он не всегда играет в старте.

Андрей Лунев, «Карабах»

● 32 матча, 10 сухих игр и 40 пропущенных.

Выиграл чемпионат Азербайджана и пошумел с «Карабахом» в Лиге Европы: все еще самый тяжелый соперник на пути «Байера». Сам Лунев еще мечтает поиграть в топ-лигах.

Александр Кокорин, «Арис»

● 32 матча, 9 голов и 2 ассиста.

Основной форвард на Кипре, даже забил «Бетису» в Лиге Европы. Недавно продлил контракт, желает отомстить АПОЭЛ за упущенное чемпионство.

Денис Черышев, «Венеция»

● 10 игр, 0 голов и 0 ассистов.

Не помог выйти в Серию А напрямую, только в плей-офф. Денис почти не играет, хотя травмы сейчас не мешают. Клуб хочет расстаться летом.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Арис Салоники»

● 36 матчей, 6 голов и 4 ассиста.

Самая удачная аренда Шапи: стал лидером «Ариса», снова в неплохой форме. А еще может выиграть Кубок Греции – в финале, кстати, играть с «Панатинаикосом» Лодыгина.

Герман Онугха, «Вайле»

● 32 матча, 15 голов и 2 ассиста.

Лучший бомбардир чемпионата Дании. «Вайле» идет на вылет, но Онугха старается спасти: забивает в семи играх подряд.

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Коротко о еще нескольки заметных футболистах:

● Станислав Крицюк. Формально числится в португальском «Жил Висенте», но не провел ни одного матча с февраля 2023-го из-за травмы правого колена. Думает о завершении карьеры в 33 года.

● Иван Злобин. Два матча за португальский «Фамиликан» во всех турнирах, сидит под кипером Луисом Жуниором.

● Роман Нойштедтер. Основной защитник бельгийского «Вестерло», помогал остаться в элите.

● Марк Мампасси. Тоже играет в Бельгии – вместе с «Кортрейком» сражается за выживание, шансов немного.

● Никита Хайкин. Снова основной кипер норвежского «Буде-Глимт», поездка в английский «Бристоль» вышла неудачной.

● Никита Иосифов. Уже не «Вильярреале», и даже не в Сегунде, а в третьей лиге Испании. Пока играет за «Кастельон».

● Егор Пруцев. В ротации словенского «Целе» в аренде из «Црвены Звезды». Стал чемпионом страны.

Фото: Gettyimages /Emilio Andreoli / Stringer Sebastian Widmann / Stringer; Panoramic/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, Jurgen Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press ; East News /Jewel SAMAD / AFP, Vinny Orlando / NurPhoto / NurPhoto via AFP; pao.gr ; Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix