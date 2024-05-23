Лукман прибил «Байер» хет-триком в финале ЛЕ! Что о нем нужно знать?

Расцвел у Гасперини.

Адемола Лукман – супергерой финала Лиги Европы: опрокинул непобедимый «Байер» хет-триком! Все 3:0 сделал сам.

На 12-й минуте замкнул прострел защитника Давиде Дзаппакосты, а на 26-й попал дальним ударом. Во втором тайме он же довел до разгрома – и все это против невероятного «Байера»!

У Адемолы теперь пять голов в 11 матчах Лиги Европы, до этого блеснул в полуфинале с «Марселем» (1+1) и в 1/8 финала со «Спортингом» – там сравнял после передачи Алексея Миранчука.

Лукман – первый африканец с хет-триком в финале еврокубка. ​Он вообще единственный с тремя голами в одноматчевом финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. До этого никто из африканцев не делал в финалах и дубля.

Гасперини критиковал Лукмана даже после голов. В финале Кубка Италии ему не везло

«Аталанту» не смутило поражение в финале Кубка Италии от «Ювентуса» – до игры считались фаворитами, Лукман нанес целых шесть ударов, зарядил в штангу, но вытащить команду не смог. Придержал голы до матча с «Байером».

Лукман помогает «Аталанте» не только в ЛЕ, но и в Серии А – девять мячей и шесть передач в 29 матчах. Но в прошлом сезоне он играл еще ярче – 13+6 в 31 игре.

При этом иногда его вклад в атаку противоречив.

В марте Адемола забил единственный мяч «Болонье» (1:2), но Гасперини был недоволен: «Парадокс, но мы выиграли девять из десяти или даже одиннадцати матчей без него, продемонстрировав, что один игрок не всегда важен. Но в первом тайме Лукман не только забил. Он участвовал в каждой атаке».

Андрей Клещенок четко описал особенности: «Адемола – игрок рваных ритмов, с ним атаки «Аталанты» разбиваются на эпизоды, и это не всегда сочетается с другими игроками: Шарлю Де Кетеларе, выражающему себя через партнеров, не к чему подстроиться в слишком недолгом владении, Марио Пашаличу не хватает поступательного движения, чтобы незаметно войти в штрафную из глубины».

Лукман в этом сезоне еще шикарно влетел на Кубок Африки: было три гола и ассист за Нигерию. Не помог только в финале против Кот-д′Ивуара (1:2). «Аталанта» без него не посыпалась (три победы) и в итоге гарантировала слот в ЛЧ пятым местом в чемпионате.

Лукман расцвел в «Аталанте». Перешел на правильное питание и сон из-за требований Гасперини

Предысторию Лукмана уже рассказывали на Спортсе. Здесь – самое основное.

Семь лет назад нигериец считался одним из главных талантов планеты. Он только-только выбрался из любителей, попал в сборную Англии (только потом склонится ко взрослой Нигерии) и стал одним из лучших на победном молодежном чемпионате мира – вместе с Томори, Вальверде и Лаутаро.

К 2022-му Адемола превратился в рядового вингера британских середняков . Он провел пять сезонов в пяти разных клубах, ему очень не хватало стабильности. После перехода в «Эвертон» Адемола поработал с восемью разными тренерами. Тактическое непостоянство помешало росту.

«Молодым тяжело проходить через это. Никогда не знаешь, что подумает новый тренер, – объяснял Лукман. – Когда веришь в себя, кажется, что понравишься любому коучу, но в то время «Эвертону» не хватало устойчивости. Поэтому сыпались отставки. Тренеры не хотели рисковать, наигрывая меня».

В 25 лет Лукман совсем потерялся : Ральф Рангник советовал ему прибавить в агрессии. Брендан Роджерс отмечал: «Он проявил мужество, отправившись в Лейпциг, но сейчас ему нужен дом. Важно найти место, где он сможет учиться и развиваться».

Этим местом стал Бергамо.

«Аталанта» выкупила Адемолу безо всяких аренд. С тех пор он не думает об арендах и просто кайфует: «Я играю и забиваю, но это не все. Я попал туда, где могу последовательно делать необходимое в плане личного графика и рутины. Впервые в карьере я придерживаюсь режима. Это работает на меня».

Лукман тщательно следит за питанием и сном – без этого бешеные нагрузки Гасперини просто не выдержать . Нигериец отказался от соусов и перешел на продукты со сложными углеводами. Обычно обедает белой пастой с рыбой и овощами. После матчей восстанавливается в криокамере, потом идет в зал и прокачивает верхнюю часть тела. Дальше – растяжка и 8-часовой сон.

Так на него повлиял Гасперини. «Это самый жесткий человек, которого я встречал, – рассказывал Лукман. – Он показал мне совершенно новый метод обучения. Я начал думать о футболе по-новому».

Вдохновлялся Мане, стал эгоистичнее, ищет метры в штрафной. Как видит игру и жизнь Лукман

Познакомимся еще ближе – через слова самого Адемолы. Вот самое яркое из интервью The Guardian и The Athletic .

● «Даже в детстве нужно принимать решения, которые не подвергают риску тебя или твою семью. Я умел отличать правильное от неправильного , и для меня было ключевым моментом общаться только с правильными людьми. Я очень серьезно относился к учебе, за экзамены получил пять пятерок, четыре четверки и одну тройку. Это помогло мне сосредоточиться».

● «Вдали от семьи мне иногда было одиноко. Но я понял, что нужно пожертвовать некоторыми вещами ради футбола».

● «Ральф Хазенхюттль мне очень помог. Помню, было время, когда он говорил, что мне нужно быть более эгоистичным. Я посмотрел на свою игру и подумал: «Да, он прав».

● «Моя задача – всегда пытаться получить пространство и время с помощью движения, обводки или контр-хода. Это может иметь решающее значение для того, как я расположусь в момент владения мячом. Эти несколько метров имеют огромное значение».

● «Глава селекционной службы «Аталанты» Ли Конгертон всегда говорил мне, что нужно попадать в центр штрафной – оттуда я часто забиваю. Оказаться в штрафной – ключевой момент для атакующего игрока, я всегда старался предвосхитить действия защитников. Главное – оказаться в пространстве, чтобы пробить».

● «За Садио Мане я всегда смотрел больше всего. Его угроза в штрафной, на узком пространстве, его движение – я много наблюдал за его игрой».

● «Я смотрю нарезки – это здорово, когда можно оценить свое выступление со стороны. Это дает больше уверенности в том, что ты становишься лучше и развиваешься в определенных областях. У меня также есть пара наставников, которые садятся со мной и анализируют мою игру. Их взгляд на некоторые ситуации тоже очень помогает».

«Гасперини научил думать о футболе по-новому». Лукман рвет Серию А – благодаря строгости тренера, режиму и пасте

Фото дня. Гасперини заткнул этот «Байер»! Тссссс

«Аталанта» Миранчука взяла Лигу Европы! Единственные за год остановили «Байер»

Фото: Gettyimages /Richard Heathcote / Staff, Jan Kruger / Stringer, Jan Woitas/Pool, Michael Regan / Staff