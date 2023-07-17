Красивая жизнь.

Эмма Радукану – одна из самых неожиданных чемпионок «Большого шлема» в истории. Если кто забыл, в 2021-м она из квалификации ворвалась в основную сетку US Open и потом до конца турнира не проиграла ни сета. На тот момент она даже не входила в топ-100.

После этого у нее не было практически никаких результатов, хотя на какое-то время британка и зашла в топ-10. А основными характеристиками ее карьеры в этот период можно назвать постоянную смену тренеров и бесконечные травмы.

Последний раз на матч Радукану выходила в конце апреля в Штутгарте, и ее беспощадно вынесла Алена Остапенко – 6:2, 6:1. А после этого Эмма серьезно взялась за здоровье.

В начале мая стало известно, что она планирует сразу три операции – две на запястьях обеих рук и одну на голеностопе. Они прошли 3, 5 и 15 мая.

Радукану рассказывала, что к тому моменту боль в запястьях мучила ее почти год:

«Мы слишком много тренировались, было много повторений, и я продолжала работать даже через боль, потому что не хотела, чтобы меня считали слабой. Мне было больно физически, но и психологически тоже было очень трудно. Я всегда хочу показать лучшую версию себя или к этому стремлюсь, но я знала, что не могу. Моя самооценка сильно зависит от моих достижений».

К тренировкам британка вернулась 2 августа – причем начала с занятий детским мячом, который легче взрослого.

Фото и видео она подписала: «2 августа, возвращение на корт ♥️😆. Теперь строим 😁».

Между началом лечения и возвращением на корте Радукану многое успела.

Уже через неделю после третьей операции она поехала в Мексику на показ своего спонсора Dior. На фотографиях с мероприятия она стратегически позировала так, чтобы спрятать левую руку в повязке.

Но на фотках с прогулок по городу все было видно.

Еще она выложила много фотографий того, что она назвала «прописанным врачом восстановлением».

Там она смотрела книжки и винилы.

Обедала с подружками.

И съездила в Париж.

Во время «Уимблдона» Радукану пришла в знаменитую Очередь, где провела время с болельщиками, стоявшими за билетами.

После этого она поехала в Грецию.

Затем Радукану вернулась к тренировкам в тренажерном зале.

Про слово «Прогресс» на футболке она написала: «Неделя того, что написано на футболке… Ежедневные тренировки».

В комплекте к этому фото шли снимки того, как она каталась на простом автобусе – в капюшоне и темных очках, чтобы никто не узнал.

Все это, конечно, перемежалось спонсорским контентом – например, для Evian.

Еще в это время выяснилось, что у Эммы появился парень – Карло Агостинелли, сын американского миллиардера Роберта Агостинелли, однажды пытавшегося купить футбольный «Ливерпуль», и директора по PR Dior (спонсора Радукану) Матильды Фавье.

Точной даты возвращения Радукану на турниры пока нет. Сейчас она 133-я ракетка мира.

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Фото: Instagram/emmaraducanu