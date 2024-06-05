Андреева о матче с Соболенко: «Моей целью было выиграть больше геймов, чем в Мадриде»

Мирра Андреева высказалась о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале она обыграла Арину Соболенко 6:7(5), 6:4, 6:4. Ранее она уступала в личных встречах 0:2.

– Я не ожидала, что буду в полуфинале. Позавчера, перед игрой с Варварой Грачевой, я размышляла: получается, если я обыграю ее, будет четвертьфинал, а там – если обыграю Соболенко – уже полуфинал. Подумала: вау, ну это мечта! И вот теперь я буду играть в полуфинале.

Перед матчем я очень нервничала. Моей целью было выиграть больше геймов, чем получилось в Мадриде. Когда проиграла первый сет на тай-брейке, решила: ну теперь нужно взять хотя бы сет, перевести в третий.

Арина – очень сильный соперник, у нее «Шлемы» выигранные есть, очень опытная. Я не была уверена, что у меня получится выиграть. Решила просто попробовать. В какой-то момент поняла: я уже близко, почему бы не попробовать еще.

– У вас есть объяснение, как вам удалось добиться такого прогресса, что теперь вы играете в полуфинале «Большого шлема»? В прошлом сезоне вы проигрывали финал юниорского Australian Open.

– Мне было трудно в тот момент, но мне в команде сказали: возможно, когда ты будешь в топе, будешь выигрывать на взрослых турнирах «Большого шлема», даже не вспомнишь, кому именно и как проигрывала. Но на самом деле это не так, я помню. И думаю, это даже хорошо, что такое тогда случилось, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.