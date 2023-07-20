Вдогонку неправдоподобной победе Маркеты Вондроушовой на «Уимблдоне» вспоминаем других внезапных чемпионок «Шлемов». Мы сосредоточились только на девушках, которые (пока) выиграли только один титул такого уровня (правда, есть одно исключение – но уж слишком мощный это был случай), и взяли период с 2000 года. Все равно сенсаций нашлось много.

Елена Рыбакина приехала на «Уимблдон»-2022 23-й ракеткой мира с одним шлемовым четвертьфиналом за карьеру. За турнир она проиграла два сета, в финале отыгравшись с дефицита.

Несмотря на то, что эта победа не помогла ей рейтингово (на турнире тогда на разыгрывали очки), за следующий год Рыбакина дошла до финалов «Шлема» и «Мастерса», еще два «Мастерса» выиграла и со следующего «Уимблдона» уехала третьей ракеткой мира.

Эмма Радукану выиграла US Open-2021 через 2 месяца после того, как впервые сыграла в основной сетке WTA. Она сделала это без потери сета и стала первым в Открытой эре триумфатором «Шлема» из квалификации среди игроков обоих полов.

За следующий год она стала очень богатой, кавалером ордена Британской империи, а также жертвой травм и тренерской карусели. Сейчас в рейтинге 20-летняя Радукану не входит в топ-100 и восстанавливается после операций на голеностопе и обоих запястьях.

Прежде чем победить на «Ролан Гаррос»-2021, Барбора Крейчикова сыграла в основных сетках всего четырех «Шлемов». На том турнире она немного не попала в посев, зато прошла пять сеяных соперниц и одну чемпионку «Шлема». В финале дебютанток она обыграла Анастасию Павлюченкову и взяла всего второй титул на уровне WTA.

За два года с тех пор Крейчикова взяла еще четыре небольших титула, в двух финалах обыграв первую ракетку мира Игу Швентек. Этой весной она сказала, что Большая тройка WTA (Швентек, Соболенко, Рыбакина) на самом деле четверка – вместе с ней. На двух следующих «Шлемах» после этого Крейчикова выиграла один матч.

На Australian Open-2020 София Кенин приехала чемпионкой трех турниров WTA и 15-й ракеткой мира, однажды обыгравшей на «Шлеме» Серену Уильямс, но все равно победы от нее не ждал никто. В полуфинале она прошла хозяйку кортов и первую ракетку мира Эшли Барти, а в финале отыгралась с дефицита в сет у двукратной чемпионки «Шлемов» Гарбинье Мугурусы.

В том сезоне Кенин еще сыграла в финале «Ролан Гаррос», но потом растеряла форму, здоровье и очки и нынешний сезон начала за пределами топ-200. Первые полгода у нее были отдельные всплески результатов, пока на «Уимблдоне» она не выиграла пять матчей подряд (квалификация + два круга основы) и не вернулась в топ-100.

Бьянка Андрееску начала сезон-2019 за пределами топ-150, а девять месяцев спустя была чемпионкой двух «Мастерсов» и «Шлема». С начала весны до начала осени у нее вообще не было поражений: она либо побеждала на турнире, либо снималась по ходу матчей из-за травм. На US Open она встретилась всего с одной теннисисткой топ-10, но ею была Серена Уильямс в финале. Андрееску победила в двух сетах, выиграла первый US Open, на котором сыграла (всего основная сетка WTA – четвертая), и стала первой чемпионкой «Шлема»-тинейджером после Шараповой.

После этого у Андрееску были проблемы с формой, здоровьем и психологическим состоянием. В 2021-22-м она сделала перерыв в выступлениях на несколько месяцев, за которые выпала из топ-100. По возвращении она сыграла в одном финале WTA, а на «Шлемах» ни разу не была дальше третьего круга. Сейчас Андрееску стоит в конце топ-50.

На стыке 2016 и 2017 годов Слоун Стивенс пропустила 11 месяцев из-за повреждения ноги и до весны ходила в деротационном сапоге. До травмы она была сильной теннисисткой: поднималась в топ-15 и играла в полуфинале Australian Open, – но ничто не предвещало прорыва, который она совершила по возвращении с больничного.

Проиграв два стартовых матча, из следующих 17 Стивенс выиграла 15. Благодаря полуфиналам больших турниров в Торонто и Цинциннати она за две недели из конца топ-1000 поднялась в топ-100, но ее победу на US Open все равно было невозможно спрогнозировать: даже здоровые и стабильные топ-игроки чаще проигрывают «Шлемы», чем выигрывают – что говорить о теннисистке, которая полугодом раньше была аналитиком Tennis Channel. Но Стивенс нашла лучшую форму и, обыграв пять сеяных соперниц, стала самой нерейтинговой (на тот момент) чемпионкой US Open.

В следующем году Стивенс выиграла престижный турнир в Майами и сыграла в трех больших финалах, включая «Ролан Гаррос» и итоговый. После этого ее результаты просели и на прежние высоты пока не возвращались. За последние 4,5 года она выиграла один титул низшей категории WTA и на этой неделе в рейтинге стоит 41-й.

Алена Остапенко уже через год после победы на юниорском «Уимблдоне»-2014 играла в финале WTA. Его и два следующих в 2016-м и 2017-м она проиграла, так что в свои 19 была очевидно талантливой и перспективной, но никак не казалась без двух месяцев чемпионкой «Шлема».

В Париж Остапенко приехала тинейджером и 47-й ракеткой мира, а уехала – 20-летней и чемпионкой «Ролан Гаррос». За две недели в промежутке она воспользовалась благоприятной сеткой в первых кругах, а на решающих стадиях вырывала упорные матчи у более опытных и рейтинговых Стосур, Возняцки, Бачински. В финале она уступала 4:6, 0:3 Симоне Халеп, уже наигравшей на «Шлем», но перевернула матч и заставила ее еще подождать. Как Густаво Куэртен 20 годами ранее, Остапенко взяла первый титул уровня тура сразу на «Шлеме».

Вскоре после победы в Париже Остапенко дебютировала в топ-10. Она выпала оттуда на следующем «Ролан Гаррос», где, защищая титул, проиграла в первом круге (такое случилось всего второй раз в Открытой эре). С тех пор она берет титулы и по паре раз в год обыгрывает соперниц из топ-10, но турниров вроде того «Ролан Гаррос» больше не проводила.

Флавия Пеннетта провела в туре больше 10 лет, прежде чем к ней пришли знаковые победы: в 29 она выиграла парный «Шлем», в 31 сыграла в полуфинале одиночного, в 32 победила в Индиан-Уэллс.

Венцом ее карьеры стал US Open-2015, куда она в 33 года приехала 26-й ракеткой мира (туда же за календарным Шлемом приехала Серена Уильямс). Пеннетта по пути в финал обыграла Квитову и Халеп, а в нем – подругу детства Винчи, в полуфинале убравшую Серену. В чемпионской речи Пеннетта объявила, что уйдет из тенниса в конце года, и стала редкой теннисисткой, установившей рейтинговый рекорд (поднялась на шестое место) в последние недели карьеры.

Марион Бартоли была известна в теннисе неконвенциональной манерой игры (с обеих сторон била двумя руками), высоким IQ и строгим отцом, который ее тренировал, несмотря на то, что по профессии был врачом. За карьеру она не раз останавливалась в шаге от важных побед (проигрывала финалы «Уимблдона», Индиан-Уэллс, малого итогового турнира) – пока не дождалась своего часа на «Уимблдоне»-2013.

Там она без потери сета дошла до финала через молодых Свитолину, Джорджи, Стивенс, пока с другой стороны ей навстречу шла Сабин Лисицки (обыграла действующую чемпионку Серену Уильямс и финалистку-2012 Радванску). Матч, который был важнейшим для карьер обеих, выиграла француженка, установившая рекорд по количеству «Шлемов», сыгранных до первой победы (47).

Через 40 дней после уимблдонского триумфа Бартоли внезапно объявила о завершении карьеры на послематчевой пресс-конференции следующего турнира. Она объяснила решение непрекращающимися болями во всем теле, терпеть которые после реализации мечты больше не видела смысла. Несколько лет спустя Бартоли пыталась вернуться, но снова помешали травмы.

Саманта Стосур стала профессионалом в 1999-м и долго была преимущественно парницей: в первом одиночном финале WTA она сыграла в 2005-м, победила – в 2009-м. В три следующих сезона уместились ее лучшие выступления на «Шлемах»: два четвертьфинала, два полуфинала, финал и победа на US Open-2011.

За первые девять месяцев сезона-2011 Стосур сыграла в финалах двух «Премьеров», включая канадский накануне US Open, так что ее выход в финал в Нью-Йорке сам по себе не был сенсацией. Разве что по пути туда она сыграла рекордный по продолжительности матч в истории турнира (рекорд продержался пять лет), а в еще одном выиграла тай-брейк 17:15 (на тот момент самый длинный за историю всех женских «Шлемов»). Что стало неожиданностью, так это легкость, с которой она в финале обыграла Серену Уильямс, – 6:2, 6:3. Серена в том матче обругала Еву Асдераки, но сказала потом, что на матч инцидент не повлиял, и с той игрой Стосур победила бы в любом случае.

После победы в Нью-Йорке Стосур около полутора лет провела в топ-10. До конца 2010-х она еще доходила до финалов WTA и вторых недель «Шлемов», но на свой лучший уровень больше не возвращалась и под конец карьеры снова стала парницей.

Франческа Скьявоне проиграла восемь своих первых финалов WTA и 10 из первых 11 – зато, оказавшись в финале «Шлема», победила с первой попытки. Это было на «Ролан Гаррос»-2010, где итальянка, 17-я сеяная, прорвалась через четырех более рейтинговых соперниц, включая третью ракетку мира Возняцки и Елену Дементьеву, последний раз приблизившуюся к финалу «Шлема».

В титульном матче Скьявоне считалась аутсайдером, поскольку ее соперница Саманта Стосур по пути туда обыграла четырехкратную чемпионку Энен, первую ракетку мира Серену Уильямс и четвертую – Елену Янкович. Но два упорных сета финала остались за 29-летней Скьявоне, ставшей первой чемпионкой «Шлема» из Италии и самой возрастной теннисисткой, взявшей «Шлем» впервые.

Благодаря победе в Париже Скьявоне дебютировала в топ-10 и сохранила место там и по итогам следующего «Ролан Гаррос», где снова дошла до финала (проиграла Ли На). До конца карьеры в 2018-м она выиграла еще четыре небольших титула WTA, причем два из них – из-за пределов топ-100.

Ким Клейстерс всегда приводят в пример, когда говорят о стойкости к неудачам – бельгийка проиграла четыре финала «Шлема», прежде чем взять первый титул. Но из четырех ее победных «Шлемов» самым памятным стал второй – US Open-2009, который был ее третьим турниром после двухлетнего декрета.

Клейстерс завершила карьеру весной-2007, стала мамой через год, а еще через год решила вернуться в тур, когда играла выставочные матчи на «Уимблдоне» в честь крыши над Центральным кортом. Ее первым официальным турниром после декрета стал Цинциннати в середине августа, а уже через месяц ее полуторагодовалая дочь Джада праздновала с ней победу на US Open на корте Артура Эша. На том турнире Клейстерс прошла обеих сестер Уильямс и еще трех теннисисток топ-20, включая 19-летнюю Каролин Возняцки в финале. Клейстерс стала первой несеяной чемпионкой в истории US Open и первой за 29 лет (и последней на данный момент) мамой, выигравшей одиночный «Шлем».

Клейстерс провела в туре еще два сезона и сделала это с фантастической эффективностью – выиграла шесть титулов, среди которых было два «Шлема», два «Премьера» и один итоговый. В 2020-21-м она пыталась вернуться, но проиграла пять первых матчей и от затеи отказалась.

На «Ролан Гаррос»-2004 Анастасия Мыскина приехала состоявшейся теннисисткой: пятой ракеткой мира и чемпионкой семи турниров WTA. За пять предыдущих «Шлемов» она трижды сыграла в четвертьфинале, но против всех топ-соперниц: сестер Уильямс, Каприати, Энен, Клийстерс, – у нее был отрицательный баланс, а за четыре предыдущих «Ролан Гаррос» она вообще выиграла один матч.

Но в Париже для Анастасии все сложилось: после того, как в 1/8 финала она ушла с матчболов против Светланы Кузнецовой (8:6 в решающем), Мыскина ни отдала ни партии ни Винус, ни Каприати, ни Дементьевой в первом русском шлемовом финале. Перед матчем Анастасия рыдала от напряжения в раздевалке, а после стала первой русской чемпионкой «Шлема» и первой чемпионкой «Ролан Гаррос», отыгравшей по пути к титулу матчболы. Потом она вспоминала, что доминантной эмоцией от победы у нее был шок.

После парижского триумфа Мыскина отыграла всего два полных сезона. Через год на «Ролан Гаррос» она стала первой действующей чемпионкой, вылетевшей в первом круге, но всего до конца карьеры выиграла еще два личных титула, дважды сыграла в четвертьфинале «Уимблдона», а также привела Россию к первому Кубку Федерации. Для мирового тенниса Анастасия Мыскина осталась чудом одного «Шлема», но в русском женском именно она первой показала, что возможно все.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt / Staff, Julian Finney / Staff, Elsa / Staff, Clive Brunskill / Staff, Daniel Pockett / Stringer, Al Bello / Staff, Nick Laham / Staff