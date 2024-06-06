Кафельников о выходе Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос»: «Шансы Мирры на победу – призрачные. Она уже прыгнула выше головы»

Евгений Кафельников оценил выход Мирры Андревой в полуфинал «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале 17-летняя россиянка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко (6:7(5), 6:4, 6:4).

«Я удивлен выходу Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос». Безусловно, это фантастическое выступление для Мирры.

Не вижу никаких параллелей в выступлении Андреевой на «Ролан Гаррос» с победой Шараповой на «Уимблдоне» в 2004 году. Шансы Мирры на победу на «Ролан Гаррос» – призрачные. Андреева уже прыгнула выше головы», – цитирует Кафельникова Sport24.