Кафельников о выходе Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос»: «Шансы Мирры на победу – призрачные. Она уже прыгнула выше головы»

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Евгений Кафельников Мирра Андреева Теннис

Евгений Кафельников оценил выход Мирры Андревой в полуфинал «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале 17-летняя россиянка обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко (6:7(5), 6:4, 6:4).

«Я удивлен выходу Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос». Безусловно, это фантастическое выступление для Мирры.

Не вижу никаких параллелей в выступлении Андреевой на «Ролан Гаррос» с победой Шараповой на «Уимблдоне» в 2004 году. Шансы Мирры на победу на «Ролан Гаррос» – призрачные. Андреева уже прыгнула выше головы», – цитирует Кафельникова Sport24.

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Скуфельников снова душнит.
+14
-2
+12
У меня только один вопрос. Что мешает Мирре прыгнуть выше головы ещё пару раз?
+10
-1
+9
Какой же он всё-таки едкий!
+9
-1
+8
Женя прав, но в финал пройти шансы есть, а там скорее всего Швентек и главной задачей будет не схватить баранку.
+4
0
+4
Согласен с Кафельниковым. Правда, в женском теннисе всякое бывает, но Жасмин выглядела сегодня на корте лучше Мирры. Но это сегодня, а послезавтра - не факт...
+1
0
+1
ну как призрачные
у всех примерно по 10%, у Швёнтек 70%
+1
0
+1
Ответ Марадона курильщика
У меня только один вопрос. Что мешает Мирре прыгнуть выше головы ещё пару раз?
То что Швентёк не будет играть с травмой.
+1
0
+1
Ответ Марадона курильщика
У меня только один вопрос. Что мешает Мирре прыгнуть выше головы ещё пару раз?
Швентек очень сильно мешает
+1
0
+1
Какой же он душнила! Ждем коммента Энди Маррея!
+1
-1
0
Шизоиды в комментариях, объясните мне, в чем именно Кафельников ошибается?
0
0
0
Ответ Игорь Лебедев
Швентек очень сильно мешает
Ну, значит, надо покормить ее тем же, чем и Соболенко))
0
0
0
Ответ Aporte14
Согласен с Кафельниковым. Правда, в женском теннисе всякое бывает, но Жасмин выглядела сегодня на корте лучше Мирры. Но это сегодня, а послезавтра - не факт...
Полуфинал уже завтра
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий