Андреева о проблемах с животом у Соболенко: «С самого начала видела, что ее что-то беспокоит»

Мирра Андреева прокомментировала проблемы со здоровьем у Арины Соболенко.

Белоруска несколько раз брала медперерыв из-за проблем с животом. В итоге 17-летняя Андреева победила 6:7(5), 6:4, 6:4.

– Насколько вы видели и понимали, что с Ариной происходит что-то не то, насколько реагировали, когда она сгибалась в паузах, звала врачей?

– Всегда тяжело играть, когда соперник не очень хорошо себя чувствует, берет медицинский перерыв. Трудно сохранять внимание, продолжать играть так же агрессивно, делать свое дело. Так что я пыталась внимания не обращать. Да, я видела с самого начала, что ее что-то беспокоит. Не знаю, что конкретно. Постаралась, чтобы это не отвлекало от игры, нужно было сконцентрироваться на себе, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.