Андреева о проблемах с животом у Соболенко: «С самого начала видела, что ее что-то беспокоит»

Теги Теннис

Мирра Андреева прокомментировала проблемы со здоровьем у Арины Соболенко.

Белоруска несколько раз брала медперерыв из-за проблем с животом. В итоге 17-летняя Андреева победила 6:7(5), 6:4, 6:4.

– Насколько вы видели и понимали, что с Ариной происходит что-то не то, насколько реагировали, когда она сгибалась в паузах, звала врачей?

– Всегда тяжело играть, когда соперник не очень хорошо себя чувствует, берет медицинский перерыв. Трудно сохранять внимание, продолжать играть так же агрессивно, делать свое дело. Так что я пыталась внимания не обращать. Да, я видела с самого начала, что ее что-то беспокоит. Не знаю, что конкретно. Постаралась, чтобы это не отвлекало от игры, нужно было сконцентрироваться на себе, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.

10 комментариев
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Молодец, Мирра , не повелась на уловки Арины
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У женщин все объясняется просто.
Ты можешь быть сколько угодно номером 1,2 ,3, но одну неделю в месяц становишься мишенью для кого-угодно.
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+12
Ответ mehmet scholl
У женщин все объясняется просто. Ты можешь быть сколько угодно номером 1,2 ,3, но одну неделю в месяц становишься мишенью для кого-угодно.
Судя по трансляции, там скорее проблемы с желудком были, а не месячные.
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Теннисный тур и спорт, и бизнес. Без травм не бывает профессиональных игроков. И со здоровьем проблемы - это часть жизни. Может и повезло нашей Мирке. Но тут поговорка работает - везет тому , кто везет
+7
-1
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Надо отбрасывать сочувствие и т.д. Не может бегать - делай так чтобы бегала. Возможно это глупо, но у меня была идея, что надо было иногда подавать коротко и с руки - как Бублик иногда делает (тем более у Миры были проблемы с подачей), чтобы Арина побольше бегала.
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Молодец!Теперь полуфинал со звуком можно посмотреть.
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Отлично!
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Сабаленка скоро станет третьей ракеткой мира
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красава! молодая но ушлая девушка раз не повелась на то ли хитрости то ли действительно страшные боли в животе у Соболя о которых она решила никому не рассказывать 🙄
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Ответ PredatorMax
Судя по трансляции, там скорее проблемы с желудком были, а не месячные.
Не знаю. Она с 1 гейма нервная была
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