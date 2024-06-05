Джокович перенесет операцию на колене – и, скорее всего, пропустит «Уимблдон». Главное

Быстро решился.

Во вторник Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за разрыва медиального мениска. Уже в среду французское издание L’Equipe сообщило, что серб перенесет операцию.

● По данным издания, операцию сделает «молодой французский хирург» в парижской клинике.

● Сообщается, что это «традиционная» процедура, уже через несколько часов после которой Джокович сможет опираться на правую ногу.

● При этом ему потребуется минимум три недели на восстановление – поэтому он, скорее всего, пропустит «Уимблдон».

● Ожидается, что у Джоковича уже не должно быть проблем с выступлением на Олимпиаде в Париже, которая стартует 27 июля.

● По описаниям, все это очень похоже на ситуацию, в которой оказался Тэйлор Фриц в 2021-м. Он тогда тоже порвал мениск на «Ролан Гаррос», его увезли с корта на коляске, он быстро перенес операцию – и восстановился как раз к «Уимблдону». Там он дошел до третьего круга, где в четырех сетах проиграл Александру Звереву.

С другой стороны, Роджер Федерер в 2016-м тоже порвал мениск – и вернулся только через 10 недель. А потом снова травмировал колено и пропустил полгода. И в итоге из-за травмы другого колена завершил карьеру.

● Тут все зависит от тяжести повреждения, и пока не очень понятно, почему L’Equipe решила, что Джокович точно не сыграет на «Уимблдоне» – ведь он как раз король быстрых восстановлений.

● Если он все же не сыграет в Лондоне, то потеряет 1200 очков за прошлогодний финал. Правда, сильно на его рейтинговые позиции это повлиять не должно – из топ-5 он, скорее всего, не выпадет.

● Но очевидно, что для серба приоритет – Олимпиада. Это единственный большой турнир в теннисе, который Новак никогда не выигрывал.

В 2008-м в Пекине он проиграл в полуфинале, но потом взял бронзу.

В 2012-м в Лондоне снова проиграл в 1/2, а потом – в матче за бронзу Хуану Мартину дель Потро.

В 2016-м в Рио он снова попал на дель Потро, но уже в первом круге – проиграл и рыдал, уходя с корта.

А в Токио-2020 серб шел на золотой календарный Большой шлем, но в полуфинале упустил сет и брейк против Александра Зверева, проиграл матч за бронзу Пабло Каррено-Бусте и снялся с матча за 3-е место в миксте.

Так что золото Олимпиады сейчас, наверное, его основная цель. И будет неудивительно, если он пропустит «Уимблдон», чтобы не рисковать и подойти к самому важному турниру в максимально хорошей форме.

● Интересно, что сейчас Новак так быстро пошел на операцию. Потому что, когда в 2016-м у него появились проблемы с локтем, он почти два года пытался решить проблемы без хирургов. В итоге на операционный стол он лег только в феврале 2018-го. И после этого, по собственному признанию, несколько дней плакал:

«Я чувствовал, что подвел себя. Я пытался избежать этого, потому что я не поклонник операций и вообще лекарств. Я пытаюсь быть максимально естественным и верю, что тело лечит себя само.

Не хотел бы никогда вновь оказаться на операции. Но тогда я должен был решиться. Не мог ждать еще 6 или 12 месяцев. Мне нужно было как можно скорее вернуться на корт».

В итоге уже летом 2018-го он выиграл «Уимблдон» и начал новый этап доминирования в туре.

Как будет сейчас – никто не знает.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill