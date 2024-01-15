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Из Антальи депортируют израильтянина: за жест после гола. Израиль назвал Турцию «темной диктатурой», Эрдогана – нацистом

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Меры против Сагива Ехезкеля.

Большой международный футбольный скандал: израильского нападающего «Антальяспора» Сагива Ехезкеля больше не хотят видеть в стране из-за жеста в поддержку Израиля после празднования гола.

Израильтянин показал на повязку с датой атаки ХАМАС. Его не только отстранили, а высылают из страны

В матче Суперлиги против «Трабзонспора» (1:1) Ехезкель после гола показал на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября. Написал на тейпе «100 дней» и дорисовал звезду. 100 дней с атаки было как раз 14 января.

И это спровоцировало бурю.

● Начиналось на клубном уровне: «Антальяспор» сразу назвал действия Ехезкеля «противоречащими ценностям страны» и объявил о решении руководства отстранить нападающего. Президент клуба Синан Бозтепе заявил, что контракт с израильским футболистом, скорее всего, будет расторгнут.

«Я видел фотографию [празднования гола]. Наши национальные ценности превыше всего, неважно, сколько футболист приносит нам пользы. Скорее всего, мы расторгнем контракт и расстанемся с ним», – сказал Бозтепе.

Но этим не закончилось.

● Федерация футбола Турции начала собственное расследование. Поступок осудили и назвали «оскорбляющим человеческое достоинство и совесть турецкого общества».

● Подключилась прокуратура Антальи: Ехезкеля задержали, предъявили обвинения в «публичном разжигании ненависти и вражды».

«Я снова проклинаю нападения Израиля, который уже более 100 дней совершает преступления против человечности, совершая геноцид в Газе, не говоря уже о детях, женщинах, молодежи и стариках. Мы всегда будем поддерживать палестинских угнетенных», – написал в твиттере министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

В понедельник днем ситуация вышла на пик: арестованного футболиста депортируют из Турции, об этом сообщил министр иностранных дел Израиля. Деталей процесса пока нет.

Израильские власти после этого решения характеризуют обвиняют Турцию в одобрении действий ХАМАС, турецкого президента Реджепа Эрдогана называют «полноценным нацистом», а страну – «темной диктатурой» (перевод с иврита от The Time of Israel). Слова в адрес Эрдогана – от министра национальной безопасности Израиля, Итамара Бен-Гвира (написал в твиттере), Турцию в целом – израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.

Еще до этого министр обороны Йоав Галант осудил меры против соотечественника: «Меньше года назад, когда в Турции произошло землетрясение, Израиль стал первой страной, которая предложила помощь, что позволило спасти жизнь многим гражданам Турции. Скандальный арест Сагива Ехезкеля – выражение лицемерия и неблагодарности. Своими действиями Турция выступает в роли исполнительного органа ХАМАС».

У Ехезкеля не первая история. Отказывался играть с «Газиантепом» из-за минуты молчания в память о палестинцах

28-летний Ехезкель выступал за «Антальяспор» с сентября 2023-го – до этого играл только в Израиле. В этом сезоне у вингера за 1327 игровых минут шесть голов и три ассиста.

Сейчас был не первый политический жест Ехезкеля.

В конце октября он и еще один израильтянин из «Трабзонспора» – Рамзи Сафури – отказались выходить на матч против «Газиантепа» из-за минуты молчания в память о жителях Палестины, погибших в конфликте с Израилем

«Тяжелые новости из нашей страны превратили то, что для нас рутина, – игру в футбол, – в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает нам полную поддержку, и за это мы благодарим ее.

Кроме того, до нашего сведения было доведено, что в завтрашней игре состоится церемония, целью которой является осуждение Государства Израиль, и как люди, гордящиеся своей ролью футболистов сборной, мы не намерены принимать в ней участие и даже находиться на стадионе. Мы ясно дали это понять руководителям клуба, и они уважают наше решение.

Отношение к нам здесь очень теплое, и мы будем среди тех, кто будет строить новые мосты в грядущие хорошие дни. Наши сердца и мысли с нашими братьями и сестрами в Израиле», – говорилось в совместном заявлении игроков. 

Кстати, голевой пас на Ехезкеля в матче с «Трабзонспором» отдал именно Сафури.

У Эрдогана давняя политика против Израиля. Хотя пару лет назад начиналось потепление

Турция стала одной из первых стран, признавших государство Израиль, созданное в 1948-м. Почти полвека страны поддерживали тесные экономические и военные отношения, но в 2003-м ставший премьер-министром Турции Реджеп Эрдоган дистанцировался от Израиля и усилил антиизраильскую повестку.

Фактические замороженные в 2010-м отношения между странами начали налаживаться только в 2020-е. В марте 2022-го президент Израиля Ицхак Герцог встретился с Эрдоганом в Анкаре, а в сентябре 2023-го на полях Генассаммблеии ООН прошла первая очная встреча Биньямина Нетаньяху и Эрдогана – до этого они общались только по телефону. Лидеры даже пригласили друг друга в свои страны.

Сразу после атаки ХАМАС Эрдоган предложил оказать помощь в освобождении израильских заложников, однако позже риторика турецкого лидера изменилась – он назвал ХАМАС «освободительной группой, которая борется за свою землю» и обвинил израильскую армию в военных преступлениях.

Израиль в ответ выслал своих дипломатов из Анкары, Нетаньяху обвинил Эрдогана в геноциде курдов и преследовании журналистов. Турецкий лидер заявил, что Нетаньяху «ничем не отличается от Гитлера».

Похоже, в ближайшее время разрядки в отношениях между Турцией и Израилем не будет.

Фото: East News/Adem Akalan/DHA via AP, AP Photo/Alberto Saiz, Berk Ozkan / ANADOLU / Anadolu via AFP; Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

32 комментария
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Интересно что бы сделали в Израиле с турецким футболистом, если бы он во время матча почтил память погибших палестинцев
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"Отказывался играть с «Газиантепом» из-за минуты молчания в память о палестинцах"

Собственно, нечего добавить.
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Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий удален модератором
Нормальных в этом конфликте нет.
+10
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+4
Ответ Deathember
У них там не поймешь. То евреи с турками братуются, то ненавидят друг друга.
восток дело тонкое!как говорил товарищ Сухов))
+3
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+3
Ответ Denis Akhmarov
Интересно что бы сделали в Израиле с турецким футболистом, если бы он во время матча почтил память погибших палестинцев
тоже самое, чтобы сделали советские люди в отношении человека, решившего почтить память погибших мирных немцев в 45 году. Я не понимаю вы реально не понимаете или притворяетесь? Израильтянам есть кого оплакивать, и конечно они бы офигели, если бы кто-то так решил сделать как вы пишите, это было бы издевательство в их сторону, пример надеюсь доходчив
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+3
замечу для тех, кому лень гуглить, Рамзи Сафури араб-мусльманин
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Помню бывал в Турции многократно в 90х годах.Была светская свободная страна.Это надо было так умудриться превратить страну в помойку за время правления Эрдогана.
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Ответ Deathember
У них там не поймешь. То евреи с турками братуются, то ненавидят друг друга.
Это ритуальное потрясание оперением
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Ответ Denis Akhmarov
Интересно что бы сделали в Израиле с турецким футболистом, если бы он во время матча почтил память погибших палестинцев
Да особо ничего, в Израиле не так мало людей, поддерживающих Палестину или как минимум осуждающих степень разрушений
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Это уже не помидоры. Тут серьезнее
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Ответ Caerly
"Отказывался играть с «Газиантепом» из-за минуты молчания в память о палестинцах" Собственно, нечего добавить.
Напоминание о ужасной резне 7 октября - противоречит ценностям Турции, тоже нечего добавить
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Лицемеры обе стороны. Турция и Израиль друг для друга важные торговые партнеры, типа 5-7 место по товарообороту. Ещё и азербайджанская нефть евреям идет, с чего турки имеют неплохой гешефт. Но на людях один обзывают другую сторону нацистами, а другие проводят миллионный митинг и сотрясают воздух угрозами, а далее продолжают считать бабло.)
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Ответ rouzha
замечу для тех, кому лень гуглить, Рамзи Сафури араб-мусльманин
Тут надо понимать какое у него гражданство !
Правильно - израильтянин
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Турки все правильно сделали, этого сторонника убийств палестинских детей надо было вышвернуть из страны еще когда он отказался выйти на поле из за акции в поддержку палестинских жертв израильского террора
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Ответ King_X
Комментарий удален пользователем
Вы хотите сказать что Хамас победил в секторе Газа не демократическим путем?
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Очень мякго и тревиально, надо его также как и Хашогги в бочку закатать.
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Ответ Denis Akhmarov
Интересно что бы сделали в Израиле с турецким футболистом, если бы он во время матча почтил память погибших палестинцев
Их лицемерие не удивляет, абсолютно во всем. Непокрашенный Уэмбли сочли актом антисемитизма))

А вообще, действия боевиков Х - мерзость абсолютная, это бесспорно

Но говоря про сидящих в заложниках, евреи(и этот игрок) лучше б у своего поехавшего вождя спросили б
Тот так о них переживает, что во всех обменах отказывал(причем именно обмен, у Израиля в плену и тюрьмах тож много детей и женщин палестинских, причём до октября тож, об этом и диком обращении с ними годами пишет ООН в докладах)
Так переживает, что сносили всё под 0 в секторе, этим и убивая тех же заложников, и мешая им помощь (элементарно воду) донести
Про 20к+ убитых и про 60к+ раненных(среди которых и иностранцы, представители дип миссий и межд организаций есть) вообще молчу, их тож сотней заложников прикрывают? В первые два дня бомбардировок Израиль уже больше гражданских убил, чем за время атаки этих нелюдей-боевиков(заслуживающих наказание)
И там тер организация, а у Израиля официальное правительство этот геноцид устраивает при попустительстве мира
Позор
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Ответ podkop09
тоже самое, чтобы сделали советские люди в отношении человека, решившего почтить память погибших мирных немцев в 45 году. Я не понимаю вы реально не понимаете или притворяетесь? Израильтянам есть кого оплакивать, и конечно они бы офигели, если бы кто-то так решил сделать как вы пишите, это было бы издевательство в их сторону, пример надеюсь доходчив
Аналогия просто мегагениальная. Нацистов же сам СССР профинансировал, чтобы было проще оправдывать оккупацию Германии начиная примерно с середины 19 века.
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Хуцпа не удалась.
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Ответ ZarvuR2020
Хуцпа не удалась.
придётся им придумать версию 2.0, на эту уже никто не обращает внимание
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Ответ podkop09
А и да, можно ваш комментарий, сколько раз вы или ваши предки почитали память мирных жителей Германии, погибших во Второй Мировой? Мысль надеюсь ясна, почему израильтяне тоже этого не делают?
Специально - нет. Если бы предложили - присоединился бы. Считаю любые смерти мирного населения трагедией.
Мысль, надеюсь, ясна, чем отличаются нормальные люди?
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Ответ Caerly
"Отказывался играть с «Газиантепом» из-за минуты молчания в память о палестинцах" Собственно, нечего добавить.
А и да, можно ваш комментарий, сколько раз вы или ваши предки почитали память мирных жителей Германии, погибших во Второй Мировой? Мысль надеюсь ясна, почему израильтяне тоже этого не делают?
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Ответ Caerly
"Отказывался играть с «Газиантепом» из-за минуты молчания в память о палестинцах" Собственно, нечего добавить.
Комментарий удален модератором
У них там не поймешь. То евреи с турками братуются, то ненавидят друг друга.
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Комментарий удален пользователем
Еще бы 60% металла которое идет на производство вооружения Израиля не продавали бы ) Лицемеры
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красавчик чо. с другой стороны нашел куда ехать. мог бы и в нормальной стране играть
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