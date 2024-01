Из Антальи депортируют израильтянина: за жест после гола. Израиль назвал Турцию «темной диктатурой», Эрдогана – нацистом

Меры против Сагива Ехезкеля.

Большой международный футбольный скандал: израильского нападающего «Антальяспора» Сагива Ехезкеля больше не хотят видеть в стране из-за жеста в поддержку Израиля после празднования гола.

Израильтянин показал на повязку с датой атаки ХАМАС. Его не только отстранили, а высылают из страны

В матче Суперлиги против «Трабзонспора» (1:1) Ехезкель после гола показал на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября. Написал на тейпе «100 дней» и дорисовал звезду. 100 дней с атаки было как раз 14 января.

И это спровоцировало бурю.

● Начиналось на клубном уровне: «Антальяспор» сразу назвал действия Ехезкеля «противоречащими ценностям страны» и объявил о решении руководства отстранить нападающего. Президент клуба Синан Бозтепе заявил, что контракт с израильским футболистом, скорее всего, будет расторгнут.

«Я видел фотографию [празднования гола]. Наши национальные ценности превыше всего, неважно, сколько футболист приносит нам пользы. Скорее всего, мы расторгнем контракт и расстанемся с ним», – сказал Бозтепе.

Но этим не закончилось.

● Федерация футбола Турции начала собственное расследование. Поступок осудили и назвали «оскорбляющим человеческое достоинство и совесть турецкого общества».

● Подключилась прокуратура Антальи: Ехезкеля задержали, предъявили обвинения в «публичном разжигании ненависти и вражды».

«Я снова проклинаю нападения Израиля, который уже более 100 дней совершает преступления против человечности, совершая геноцид в Газе, не говоря уже о детях, женщинах, молодежи и стариках. Мы всегда будем поддерживать палестинских угнетенных», – написал в твиттере министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

● В понедельник днем ситуация вышла на пик: арестованного футболиста депортируют из Турции, об этом сообщил министр иностранных дел Израиля . Деталей процесса пока нет.

Израильские власти после этого решения характеризуют обвиняют Турцию в одобрении действий ХАМАС, турецкого президента Реджепа Эрдогана называют «полноценным нацистом», а страну – «темной диктатурой» (перевод с иврита от The Time of Israel). Слова в адрес Эрдогана – от министра национальной безопасности Израиля, Итамара Бен-Гвира (написал в твиттере), Турцию в целом – израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.

Еще до этого министр обороны Йоав Галант осудил меры против соотечественника: «Меньше года назад, когда в Турции произошло землетрясение, Израиль стал первой страной, которая предложила помощь, что позволило спасти жизнь многим гражданам Турции. Скандальный арест Сагива Ехезкеля – выражение лицемерия и неблагодарности. Своими действиями Турция выступает в роли исполнительного органа ХАМАС».

У Ехезкеля не первая история. Отказывался играть с «Газиантепом» из-за минуты молчания в память о палестинцах

28-летний Ехезкель выступал за «Антальяспор» с сентября 2023-го – до этого играл только в Израиле. В этом сезоне у вингера за 1327 игровых минут шесть голов и три ассиста.

Сейчас был не первый политический жест Ехезкеля.

В конце октября он и еще один израильтянин из «Трабзонспора» – Рамзи Сафури – отказались выходить на матч против «Газиантепа» из-за минуты молчания в память о жителях Палестины, погибших в конфликте с Израилем .

«Тяжелые новости из нашей страны превратили то, что для нас рутина, – игру в футбол, – в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает нам полную поддержку, и за это мы благодарим ее.

Кроме того, до нашего сведения было доведено, что в завтрашней игре состоится церемония, целью которой является осуждение Государства Израиль, и как люди, гордящиеся своей ролью футболистов сборной, мы не намерены принимать в ней участие и даже находиться на стадионе. Мы ясно дали это понять руководителям клуба, и они уважают наше решение.

Отношение к нам здесь очень теплое, и мы будем среди тех, кто будет строить новые мосты в грядущие хорошие дни. Наши сердца и мысли с нашими братьями и сестрами в Израиле», – говорилось в совместном заявлении игроков.

Кстати, голевой пас на Ехезкеля в матче с «Трабзонспором» отдал именно Сафури.

У Эрдогана давняя политика против Израиля. Хотя пару лет назад начиналось потепление

Турция стала одной из первых стран, признавших государство Израиль, созданное в 1948-м. Почти полвека страны поддерживали тесные экономические и военные отношения, но в 2003-м ставший премьер-министром Турции Реджеп Эрдоган дистанцировался от Израиля и усилил антиизраильскую повестку.

Фактические замороженные в 2010-м отношения между странами начали налаживаться только в 2020-е. В марте 2022-го президент Израиля Ицхак Герцог встретился с Эрдоганом в Анкаре, а в сентябре 2023-го на полях Генассаммблеии ООН прошла первая очная встреча Биньямина Нетаньяху и Эрдогана – до этого они общались только по телефону. Лидеры даже пригласили друг друга в свои страны.

Сразу после атаки ХАМАС Эрдоган предложил оказать помощь в освобождении израильских заложников, однако позже риторика турецкого лидера изменилась – он назвал ХАМАС «освободительной группой, которая борется за свою землю» и обвинил израильскую армию в военных преступлениях.

Израиль в ответ выслал своих дипломатов из Анкары, Нетаньяху обвинил Эрдогана в геноциде курдов и преследовании журналистов. Турецкий лидер заявил, что Нетаньяху «ничем не отличается от Гитлера».

Похоже, в ближайшее время разрядки в отношениях между Турцией и Израилем не будет.

Фото: East News/Adem Akalan/DHA via AP, AP Photo/Alberto Saiz, Berk Ozkan / ANADOLU / Anadolu via AFP; Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press