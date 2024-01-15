Из Антальи депортируют израильтянина: за жест после гола. Израиль назвал Турцию «темной диктатурой», Эрдогана – нацистом
Меры против Сагива Ехезкеля.
Большой международный футбольный скандал: израильского нападающего «Антальяспора» Сагива Ехезкеля больше не хотят видеть в стране из-за жеста в поддержку Израиля после празднования гола.
Израильтянин показал на повязку с датой атаки ХАМАС. Его не только отстранили, а высылают из страны
В матче Суперлиги против «Трабзонспора» (1:1) Ехезкель после гола показал на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября. Написал на тейпе «100 дней» и дорисовал звезду. 100 дней с атаки было как раз 14 января.
И это спровоцировало бурю.
● Начиналось на клубном уровне: «Антальяспор» сразу назвал действия Ехезкеля «противоречащими ценностям страны» и объявил о решении руководства отстранить нападающего. Президент клуба Синан Бозтепе заявил, что контракт с израильским футболистом, скорее всего, будет расторгнут.
«Я видел фотографию [празднования гола]. Наши национальные ценности превыше всего, неважно, сколько футболист приносит нам пользы. Скорее всего, мы расторгнем контракт и расстанемся с ним», – сказал Бозтепе.
Но этим не закончилось.
● Федерация футбола Турции начала собственное расследование. Поступок осудили и назвали «оскорбляющим человеческое достоинство и совесть турецкого общества».
● Подключилась прокуратура Антальи: Ехезкеля задержали, предъявили обвинения в «публичном разжигании ненависти и вражды».
«Я снова проклинаю нападения Израиля, который уже более 100 дней совершает преступления против человечности, совершая геноцид в Газе, не говоря уже о детях, женщинах, молодежи и стариках. Мы всегда будем поддерживать палестинских угнетенных», – написал в твиттере министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
● В понедельник днем ситуация вышла на пик: арестованного футболиста депортируют из Турции, об этом сообщил министр иностранных дел Израиля. Деталей процесса пока нет.
Израильские власти после этого решения характеризуют обвиняют Турцию в одобрении действий ХАМАС, турецкого президента Реджепа Эрдогана называют «полноценным нацистом», а страну – «темной диктатурой» (перевод с иврита от The Time of Israel). Слова в адрес Эрдогана – от министра национальной безопасности Израиля, Итамара Бен-Гвира (написал в твиттере), Турцию в целом – израильский министр иностранных дел Исраэль Кац.
Еще до этого министр обороны Йоав Галант осудил меры против соотечественника: «Меньше года назад, когда в Турции произошло землетрясение, Израиль стал первой страной, которая предложила помощь, что позволило спасти жизнь многим гражданам Турции. Скандальный арест Сагива Ехезкеля – выражение лицемерия и неблагодарности. Своими действиями Турция выступает в роли исполнительного органа ХАМАС».
У Ехезкеля не первая история. Отказывался играть с «Газиантепом» из-за минуты молчания в память о палестинцах
28-летний Ехезкель выступал за «Антальяспор» с сентября 2023-го – до этого играл только в Израиле. В этом сезоне у вингера за 1327 игровых минут шесть голов и три ассиста.
Сейчас был не первый политический жест Ехезкеля.
В конце октября он и еще один израильтянин из «Трабзонспора» – Рамзи Сафури – отказались выходить на матч против «Газиантепа» из-за минуты молчания в память о жителях Палестины, погибших в конфликте с Израилем.
«Тяжелые новости из нашей страны превратили то, что для нас рутина, – игру в футбол, – в почти невыполнимую задачу. Команда уважает нашу просьбу и оказывает нам полную поддержку, и за это мы благодарим ее.
Кроме того, до нашего сведения было доведено, что в завтрашней игре состоится церемония, целью которой является осуждение Государства Израиль, и как люди, гордящиеся своей ролью футболистов сборной, мы не намерены принимать в ней участие и даже находиться на стадионе. Мы ясно дали это понять руководителям клуба, и они уважают наше решение.
Отношение к нам здесь очень теплое, и мы будем среди тех, кто будет строить новые мосты в грядущие хорошие дни. Наши сердца и мысли с нашими братьями и сестрами в Израиле», – говорилось в совместном заявлении игроков.
Кстати, голевой пас на Ехезкеля в матче с «Трабзонспором» отдал именно Сафури.
У Эрдогана давняя политика против Израиля. Хотя пару лет назад начиналось потепление
Турция стала одной из первых стран, признавших государство Израиль, созданное в 1948-м. Почти полвека страны поддерживали тесные экономические и военные отношения, но в 2003-м ставший премьер-министром Турции Реджеп Эрдоган дистанцировался от Израиля и усилил антиизраильскую повестку.
Фактические замороженные в 2010-м отношения между странами начали налаживаться только в 2020-е. В марте 2022-го президент Израиля Ицхак Герцог встретился с Эрдоганом в Анкаре, а в сентябре 2023-го на полях Генассаммблеии ООН прошла первая очная встреча Биньямина Нетаньяху и Эрдогана – до этого они общались только по телефону. Лидеры даже пригласили друг друга в свои страны.
Сразу после атаки ХАМАС Эрдоган предложил оказать помощь в освобождении израильских заложников, однако позже риторика турецкого лидера изменилась – он назвал ХАМАС «освободительной группой, которая борется за свою землю» и обвинил израильскую армию в военных преступлениях.
Израиль в ответ выслал своих дипломатов из Анкары, Нетаньяху обвинил Эрдогана в геноциде курдов и преследовании журналистов. Турецкий лидер заявил, что Нетаньяху «ничем не отличается от Гитлера».
Похоже, в ближайшее время разрядки в отношениях между Турцией и Израилем не будет.
Фото: East News/Adem Akalan/DHA via AP, AP Photo/Alberto Saiz, Berk Ozkan / ANADOLU / Anadolu via AFP; Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press
Собственно, нечего добавить.
Правильно - израильтянин
А вообще, действия боевиков Х - мерзость абсолютная, это бесспорно
Но говоря про сидящих в заложниках, евреи(и этот игрок) лучше б у своего поехавшего вождя спросили б
Тот так о них переживает, что во всех обменах отказывал(причем именно обмен, у Израиля в плену и тюрьмах тож много детей и женщин палестинских, причём до октября тож, об этом и диком обращении с ними годами пишет ООН в докладах)
Так переживает, что сносили всё под 0 в секторе, этим и убивая тех же заложников, и мешая им помощь (элементарно воду) донести
Про 20к+ убитых и про 60к+ раненных(среди которых и иностранцы, представители дип миссий и межд организаций есть) вообще молчу, их тож сотней заложников прикрывают? В первые два дня бомбардировок Израиль уже больше гражданских убил, чем за время атаки этих нелюдей-боевиков(заслуживающих наказание)
И там тер организация, а у Израиля официальное правительство этот геноцид устраивает при попустительстве мира
Позор
Мысль, надеюсь, ясна, чем отличаются нормальные люди?