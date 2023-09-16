27 комментариев

В АПЛ нет технологии для точного ответа.

В матче «МЮ» и «Брайтона» (1:3) произошел эпизод, вызвавший много споров.

На 40-й минуте Маркус Рэшфорд пронесся по флангу, классно обыграл защитника и сделал прострел в штрафную, который замкнул Расмус Хейлунд. Датчанин уже праздновал, но вмешался ВАР и отменил гол – мяч перед прострелом Рэшфорда вышел за лицевую линию.

Вот один из стоп-кадров эпизода – по нему кажется, что мяч действительно вышел за пределы поля.

А с этого ракурса – что, наоборот, не вышел за лицевую.

Чтобы на 100% удостовериться в правильности решения, нужно смотреть на расположение проекции мяча в эпизоде. На ЧМ-2022 для этого были предусмотрены специальные камеры на линии ворот, которые помогали принять верное решение – в АПЛ эта технология еще не внедрена.

В Катаре нечто похожее случилось в моменте со вторым голом Японии в ворота Испании. Многим (в том числе судьям) показалось, что мяч полностью вышел за пределы поля – и повтор будто убеждал в этом. Но после совещания с ВАР арбитр Виктор Гомес зафиксировал гол.

Этот сложный эпизод для Sports.ru разобрал бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:

«Фото, которое завирусилось в интернете, не отражает сути. В трансляции был кадр с камеры, которая находится на линии ворот, и именно он позволил видеоарбитрам гол засчитать, несмотря на решение ассистента: он после долгих сомнений сообщил о выходе мяча за линию.

Правила игры в футбол немного отличаются от правил тенниса или волейбола: тут важно не касание линии, а проекция мяча. Если проекцией мяч не выходит полностью за линию, значит, он в игре. В Правиле 10 даже есть похожая графика.

Также в пользу арбитра говорят и многочисленные судейские эксперименты. Даже когда просвет между линией и мячом около 5-7 сантиметров, то, скорее всего, его проекция цепляет линию. Судьи об этом прекрасно знают.

Что касается графики, то Goal-line technology распространяется только на часть линии ворот, которая ограничивается стойками ворот».

Вот ракурс со специальных камер на линии ворот:

«МЮ» незасчитанный гол, кажется, надломил – во втором тайме «Брайтон» закинул еще два. Манкунианцы сподобились лишь на гол Ганнибала Межбри.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan