27 комментариев

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Миллиметры лишили Хейлунда первого гола за «МЮ». Так мяч вышел или нет?

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Футбол Футбол

В АПЛ нет технологии для точного ответа.

В матче «МЮ» и «Брайтона» (1:3) произошел эпизод, вызвавший много споров.

На 40-й минуте Маркус Рэшфорд пронесся по флангу, классно обыграл защитника и сделал прострел в штрафную, который замкнул Расмус Хейлунд. Датчанин уже праздновал, но вмешался ВАР и отменил гол – мяч перед прострелом Рэшфорда вышел за лицевую линию.

Вот один из стоп-кадров эпизода – по нему кажется, что мяч действительно вышел за пределы поля. 

А с этого ракурса – что, наоборот, не вышел за лицевую.

Чтобы на 100% удостовериться в правильности решения, нужно смотреть на расположение проекции мяча в эпизоде. На ЧМ-2022 для этого были предусмотрены специальные камеры на линии ворот, которые помогали принять верное решение – в АПЛ эта технология еще не внедрена.

В Катаре нечто похожее случилось в моменте со вторым голом Японии в ворота Испании. Многим (в том числе судьям) показалось, что мяч полностью вышел за пределы поля – и повтор будто убеждал в этом. Но после совещания с ВАР арбитр Виктор Гомес зафиксировал гол. 

Этот сложный эпизод для Sports.ru разобрал бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:

«Фото, которое завирусилось в интернете, не отражает сути. В трансляции был кадр с камеры, которая находится на линии ворот, и именно он позволил видеоарбитрам гол засчитать, несмотря на решение ассистента: он после долгих сомнений сообщил о выходе мяча за линию. 

Правила игры в футбол немного отличаются от правил тенниса или волейбола: тут важно не касание линии, а проекция мяча. Если проекцией мяч не выходит полностью за линию, значит, он в игре. В Правиле 10 даже есть похожая графика.  

Также в пользу арбитра говорят и многочисленные судейские эксперименты. Даже когда просвет между линией и мячом около 5-7 сантиметров, то, скорее всего, его проекция цепляет линию. Судьи об этом прекрасно знают.  

Что касается графики, то Goal-line technology распространяется только на часть линии ворот, которая ограничивается стойками ворот».

Вот ракурс со специальных камер на линии ворот:

«МЮ» незасчитанный гол, кажется, надломил – во втором тайме «Брайтон» закинул еще два. Манкунианцы сподобились лишь на гол Ганнибала Межбри.

Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 20 Уэлбек, 0:2 – 53 Гросс, 0:3 – 71 Жоао Педро, 1:3 – 73 Межбри.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес (Уан-Биссака, 85), Регилон (Гарначо, 85), Мактоминей (Пельистри, 85), Эриксен, Каземиро (Межбри, 64), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Хейлунд (Марсьяль, 64).
БрайтонСтил, Велтман, Данк, ван Хекке, Лэмпти (Милнер, 77), Лаллана (Фати, 64), Гросс, Дауд (Гилмор, 77), Митома, Аденгра (Фергюсон, 85), Уэлбек (Жоао Педро, 64).
Предупреждения:
Лэмпти (4), ван Хекке (24), Бруну Фернандеш (45), Межбри (90).

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

Вышел ли мяч за пределы поля?
1100 голосов
Да
74%
Брайтон
Нет
26%
Манчестер Юнайтед

27 комментариев

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Просто Я
Хейлунд датчанин. А мяч вышел, это даже на общем повторе было видно
+37
-2
+35
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f0mk4
Вышел мяч за линию
+16
0
+16
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Muni Klar
конечно вышел
+10
0
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Billy_Shears
"Миллиметры лишили Хейлунда первого гола за «МЮ»"
Тен Хаг: "Во всем виновата метрическая система"
+9
0
+9
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haymaker
Второй стоп-кадр сделан просто раньше первого. И по ноге защитника и по стопе Рэшфорда видно
+8
0
+8
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Биограф Венгера
Вышел. Но я уверен Тен Хаг скажет что из-за этого проиграли
+3
-1
+2
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Бакыт Кучкачов
Ответ Паша Деревянко
Кто все эти люди, которые считают, что не вышел?) Отчетливо видна зелёная полоска газона между границей поля и мячом. Как же сильно надо хотеть, чтобы мяч не вышел, чтобы начать сомневаться в очевидном
Один из них я. Промахнулся)
+2
0
+2
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Ноябрьский Набат
Ответ IntoTheRainBow
по одной игре судишь? что там о Холланде и Нуньезе по одной игре говорили?
Назови мне хоть один удачный трансфер нападающего у МЮ?
Ну хотя бы за 5 лет!
+1
0
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IntoTheRainBow
Ответ Ноябрьский Набат
Классный трансфер🤣 да и откатик неплохой наверное Тен Хагу прилетел. Не просто так он на своём стоял...
по одной игре судишь?

что там о Холланде и Нуньезе по одной игре говорили?
+3
-2
+1
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swerh
Мяч вышел. Второй стоп-кадр из-за спины Рэшфорда - вообще не показательный, он сделан в тот момент, когда игрок уже коснулся мяча и тот начал обратно в поле двигаться.
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Booligan
Ответ Terry Coylor
Я на первом фото вижу полоску травы между мячом и линией. Кто-то нет?
Это не баскетбол, нужна проекция от самой широкой части мяча
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Guillermo
Ответ haymaker
Второй стоп-кадр сделан просто раньше первого. И по ноге защитника и по стопе Рэшфорда видно
Да и ракурс не тот, под углом
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Егор Антипов
Ответ Паша Деревянко
Кто все эти люди, которые считают, что не вышел?) Отчетливо видна зелёная полоска газона между границей поля и мячом. Как же сильно надо хотеть, чтобы мяч не вышел, чтобы начать сомневаться в очевидном
Камера, с которой стоп-кадр, не выровняна по линии поля. Это хорошо видно по перекладине и штанге: левее них есть тонкая полоска разметки. Толщина зелёной полосы между мячом и разметкой примерно такой же ширины.
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Yuriy Chistyakov
Ответ Антон Князев
Какой еще норвежец?)
Холанд, наверно)
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Кенигсбергер
Ответ серж
От того что считаем мы ничего не зависит: всегда правы, те кто принимает решения! И это правильно!
Скрепно.
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хавбек+
ну всё теперь у 7хага будет оправдание
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Waititi
миллиметры лишили Ливерпуль чемпионства , а тут всего то 1 гол.
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Антон Князев
Какой еще норвежец?)
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Booligan
Вышел, вышел, вышел, точно вышел
Точно знаю, вышел, знаю, точно вышел!
Или неееееет
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Terry Coylor
Я на первом фото вижу полоску травы между мячом и линией. Кто-то нет?
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stpn1503
Хёйлунд не норвежец, он из Дании
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Cearvm
По повтору из-за спины Рэшфорда было полное ощущение, что засчитают, но, видимо, главный стоп-кадр остался за кадром. Общий план вообще ничего не доказывает, по нему как раз проекция вполне может цеплять пару сантиметров - так же было с тем голом Японии.
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