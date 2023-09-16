27 комментариев

Миллиметры лишили Хейлунда первого гола за «МЮ». Так мяч вышел или нет?
В АПЛ нет технологии для точного ответа.
В матче «МЮ» и «Брайтона» (1:3) произошел эпизод, вызвавший много споров.
На 40-й минуте Маркус Рэшфорд пронесся по флангу, классно обыграл защитника и сделал прострел в штрафную, который замкнул Расмус Хейлунд. Датчанин уже праздновал, но вмешался ВАР и отменил гол – мяч перед прострелом Рэшфорда вышел за лицевую линию.
Вот один из стоп-кадров эпизода – по нему кажется, что мяч действительно вышел за пределы поля.
А с этого ракурса – что, наоборот, не вышел за лицевую.
Чтобы на 100% удостовериться в правильности решения, нужно смотреть на расположение проекции мяча в эпизоде. На ЧМ-2022 для этого были предусмотрены специальные камеры на линии ворот, которые помогали принять верное решение – в АПЛ эта технология еще не внедрена.
В Катаре нечто похожее случилось в моменте со вторым голом Японии в ворота Испании. Многим (в том числе судьям) показалось, что мяч полностью вышел за пределы поля – и повтор будто убеждал в этом. Но после совещания с ВАР арбитр Виктор Гомес зафиксировал гол.
Этот сложный эпизод для Sports.ru разобрал бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев:
«Фото, которое завирусилось в интернете, не отражает сути. В трансляции был кадр с камеры, которая находится на линии ворот, и именно он позволил видеоарбитрам гол засчитать, несмотря на решение ассистента: он после долгих сомнений сообщил о выходе мяча за линию.
Правила игры в футбол немного отличаются от правил тенниса или волейбола: тут важно не касание линии, а проекция мяча. Если проекцией мяч не выходит полностью за линию, значит, он в игре. В Правиле 10 даже есть похожая графика.
Также в пользу арбитра говорят и многочисленные судейские эксперименты. Даже когда просвет между линией и мячом около 5-7 сантиметров, то, скорее всего, его проекция цепляет линию. Судьи об этом прекрасно знают.
Что касается графики, то Goal-line technology распространяется только на часть линии ворот, которая ограничивается стойками ворот».
Вот ракурс со специальных камер на линии ворот:
«МЮ» незасчитанный гол, кажется, надломил – во втором тайме «Брайтон» закинул еще два. Манкунианцы сподобились лишь на гол Ганнибала Межбри.
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 20 Уэлбек, 0:2 – 53 Гросс, 0:3 – 71 Жоао Педро, 1:3 – 73 Межбри.
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес (Уан-Биссака, 85), Регилон (Гарначо, 85), Мактоминей (Пельистри, 85), Эриксен, Каземиро (Межбри, 64), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Хейлунд (Марсьяль, 64).
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Брайтон –
Стил, Велтман, Данк, ван Хекке, Лэмпти (Милнер, 77), Лаллана (Фати, 64), Гросс, Дауд (Гилмор, 77), Митома, Аденгра (Фергюсон, 85), Уэлбек (Жоао Педро, 64).
- Предупреждения:
- Лэмпти (4), ван Хекке (24), Бруну Фернандеш (45), Межбри (90).
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan
Тен Хаг: "Во всем виновата метрическая система"
Ну хотя бы за 5 лет!
что там о Холланде и Нуньезе по одной игре говорили?
Точно знаю, вышел, знаю, точно вышел!
Или неееееет