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Ой, стало страшно за Шченсны: вдруг схватился за сердце и ушел с поля в слезах

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Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Спортинг Спортинг
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

На 40-й минуте матча «Ювентуса» со «Спортингом» в 1/4 финала Лиги Европы вдруг стало страшновато за вратаря туринцев Войчеха Шченсны.

После атаки соперника, когда поляку не пришлось даже вступать в игру, он неожиданно схватился за левую сторону груди, сразу возникло полное впечатление: ощутил что-то в области сердца.

Первым делом Войчех рассказал об этом партнерам – было видно, что встревожились все.

Тут же другие игроки и судьи позвали врачей. Шченсны не делал резких движений, в какой-то момент, уже при докторах рядом, присел на корточки прямо на линии своих ворот.

Пока совсем неясно, в чем именно дело, на что конкретно пожаловался Войчех и что про это думают врачи. Но, например, Хуан Куадрадо почти сразу показал скамейке, что нужна замена.

Через полторы минуты вместе с медицинскими работниками Шченсны пошел к кромке поля. Кажется, со слезами на глазах.

По пути его подбадривали не только партнеры, но и соперники. «Спортинг» поддержал вратаря в том числе постом в соцсетях: написал самое простое и понятное – «Форца, Шченсны 💚».

Создалось ощущение, что вратарю было как минимум боязно от того, что он ощутил что-то странное в области сердца.

Журналист Goal Ромео Агрести (225 тысяч подписчиков в твиттере) сообщил, что Шченсны ощутил учащенное сердцебиение – приступ тахикардии. С поля его сразу отправили сделать ЭКГ – кардиограмму. Агрести утверждает, что с поляком все в порядке.

Надеемся, что это лишь малозначительный сигнал, и ничего серьезного с Войчехом на самом деле не произошло.

Тахикардия – насколько это опасно? Изучали тут после случая Агуэро

Ювентус Италия – Спортинг Португалия 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 73 Гатти.
ЮвентусШченсны (Перин, 44), Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо, Костич (Фаджоли, 62), Рабьо, Локателли (Паредес, 86), Ди Мария (Погба, 86), Кьеза, Милик (Влахович, 62).
СпортингАдан, Эшгайю (Бельерин, 77), Коатес, Сен-Жюст (Диоманде, 45), Инасиу, Нуну Сантуш (Матеус Рейс, 62), Педру Гонсалвеш, Морита, Эдвардс (Эссугу, 77), Тринкау, Шермити (Артур, 62).
Предупреждения:
Инасиу (20), Рабьо (24), Влахович (65).

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino

5 комментариев

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sad_fan
Напоминаю, что Войчех ещё и курит. Звоночек, надо бросать.
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fabregas14
Который это уже футболист с проблемами с сердцем после ковида?
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Злой Руся
Да я перед монитором вспотел, думая о том что бы не упал он сейчас.
Здоровья Войчеху. Еще играть играть. Не дай бог ...
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muhammetrahymberdiyew879@gmail.com
Здоровья Войцеху
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Kyancey
Простое, но важное: здоровья, Войцех! Надеемся, что ничего серьёзного!🙏🙏🙏
+6
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+6
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