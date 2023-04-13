На 40-й минуте матча «Ювентуса» со «Спортингом» в 1/4 финала Лиги Европы вдруг стало страшновато за вратаря туринцев Войчеха Шченсны.

После атаки соперника, когда поляку не пришлось даже вступать в игру, он неожиданно схватился за левую сторону груди, сразу возникло полное впечатление: ощутил что-то в области сердца.

Первым делом Войчех рассказал об этом партнерам – было видно, что встревожились все.

Тут же другие игроки и судьи позвали врачей. Шченсны не делал резких движений, в какой-то момент, уже при докторах рядом, присел на корточки прямо на линии своих ворот.

Пока совсем неясно, в чем именно дело, на что конкретно пожаловался Войчех и что про это думают врачи. Но, например, Хуан Куадрадо почти сразу показал скамейке, что нужна замена.

Через полторы минуты вместе с медицинскими работниками Шченсны пошел к кромке поля. Кажется, со слезами на глазах.

По пути его подбадривали не только партнеры, но и соперники. «Спортинг» поддержал вратаря в том числе постом в соцсетях: написал самое простое и понятное – «Форца, Шченсны 💚».

Создалось ощущение, что вратарю было как минимум боязно от того, что он ощутил что-то странное в области сердца.

Журналист Goal Ромео Агрести (225 тысяч подписчиков в твиттере) сообщил, что Шченсны ощутил учащенное сердцебиение – приступ тахикардии. С поля его сразу отправили сделать ЭКГ – кардиограмму. Агрести утверждает, что с поляком все в порядке.

Надеемся, что это лишь малозначительный сигнал, и ничего серьезного с Войчехом на самом деле не произошло.

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino