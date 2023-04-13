Ой, стало страшно за Шченсны: вдруг схватился за сердце и ушел с поля в слезах
На 40-й минуте матча «Ювентуса» со «Спортингом» в 1/4 финала Лиги Европы вдруг стало страшновато за вратаря туринцев Войчеха Шченсны.
После атаки соперника, когда поляку не пришлось даже вступать в игру, он неожиданно схватился за левую сторону груди, сразу возникло полное впечатление: ощутил что-то в области сердца.
Первым делом Войчех рассказал об этом партнерам – было видно, что встревожились все.
Тут же другие игроки и судьи позвали врачей. Шченсны не делал резких движений, в какой-то момент, уже при докторах рядом, присел на корточки прямо на линии своих ворот.
Пока совсем неясно, в чем именно дело, на что конкретно пожаловался Войчех и что про это думают врачи. Но, например, Хуан Куадрадо почти сразу показал скамейке, что нужна замена.
Через полторы минуты вместе с медицинскими работниками Шченсны пошел к кромке поля. Кажется, со слезами на глазах.
По пути его подбадривали не только партнеры, но и соперники. «Спортинг» поддержал вратаря в том числе постом в соцсетях: написал самое простое и понятное – «Форца, Шченсны 💚».
Создалось ощущение, что вратарю было как минимум боязно от того, что он ощутил что-то странное в области сердца.
Журналист Goal Ромео Агрести (225 тысяч подписчиков в твиттере) сообщил, что Шченсны ощутил учащенное сердцебиение – приступ тахикардии. С поля его сразу отправили сделать ЭКГ – кардиограмму. Агрести утверждает, что с поляком все в порядке.
Надеемся, что это лишь малозначительный сигнал, и ничего серьезного с Войчехом на самом деле не произошло.
Тахикардия – насколько это опасно? Изучали тут после случая Агуэро
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 73 Гатти.
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Ювентус –
Шченсны (Перин, 44), Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо, Костич (Фаджоли, 62), Рабьо, Локателли (Паредес, 86), Ди Мария (Погба, 86), Кьеза, Милик (Влахович, 62).
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Спортинг –
Адан, Эшгайю (Бельерин, 77), Коатес, Сен-Жюст (Диоманде, 45), Инасиу, Нуну Сантуш (Матеус Рейс, 62), Педру Гонсалвеш, Морита, Эдвардс (Эссугу, 77), Тринкау, Шермити (Артур, 62).
Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino
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