21 комментарий

Мбаппе – лучший бомбардир в истории «ПСЖ». Забил «Нанту» 201-й гол и обошел Кавани
В 24 года.
Килиан Мбаппе переписывает рекорды французского футбола. В субботу он стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». В 24 года.
Нападающий забил «Нанту» в 26 туре Лиги 1 – этот гол стал для Килиана 201-м за столичный клуб. Он обошел Эдинсона Кавани, у которого было 200 мячей.
«Нант» отыгрался с 0:2. Мбаппе забил рекордный только на 87-й минуте
А ведь матч с «Нантом» получился неожиданно веселым. «ПСЖ» придавил гостей и повел 2:0 уже к 17-й минуте: первый забил Месси, второй – защитник Хаджам в свои ворота.
Но «Нант» сравнял еще в первом тайме. Камбэк начался с Доннаруммы, проспавшего удар в ближний угол. Второй прилетел после углового. Вообще, «Пари Сен-Жермен» непозволительно много пропускает в 2023-м – с начала года это уже 15-й гол, пятый худший результат в Лиге 1. Больше пустили только команды из нижней половины таблицы.
На 60-й минуте Данилу снова вывел «Париж» вперед. Мбаппе поучаствовал – португалец забил головой именно после мягкого наброса от Килиана.
После этого француз явно начал погоню за рекордом. Уже через 4 минуты Мбаппе готовился пробить пенальти, назначенный за снос Мукиеле. Стадион скандировал фамилию Килиана, но ВАР отменил 11-метровый.
После этого приложился издалека и исполнил штрафной – оба раза неудачно. Историческое событие ждали до 87-й минуты. Мбаппе получил мяч в штрафной, развернул защитника и уложил в дальний угол – 4:2.
«В последние пять минут я успокоился. Я знал, что побью рекорд, и я не хотел форсировать это, – признался Мбаппе. – Хорошо, что это все-таки случилось. Играть за этот клуб – привилегия, тут я вырос как игрок и изменился. Если бы мне сказали, что я побью рекорд с капитанской повязкой на руке – я бы не поверил».
После финального свистка «ПСЖ» организовал целую церемонию, посвященную рекорду. Мбаппе получил приз и произнес речь: «В прошлый раз я выступал здесь, чтобы объявить, что остаюсь. Быть лучшим бомбардиром в истории лучшего клуба Франции – огромная честь!»
Потом Килиан сфотографировался с командой (Неймар вышел на костылях) и сделал круг почета по стадиону.
Историческому событию – исторический антураж.
У Мбаппе нет конкурентов. Только Златан пока что круче (по одному показателю)
А теперь посмотрим на топ-бомбардиров «ПСЖ». Тут целая компания звезд, которых обошел Мбаппе.
⚽️ Мбаппе – лучший бомбардир «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов и Кубке Франции. Кавани все еще лучший в чемпионате Франции, но и от этого достижения Килиана отделяют всего 2 гола.
⚽️ Половину первой десятки уже оккупировали звезды эпохи шейхов, но хватает и звезд прошлого. Тот же Педру Паулета колотил голы еще за не самый сильный «ПСЖ» 2000-х. Доминик Рошто и Сафет Сушич брали титулы еще в 1980-х, Раи был звездой в 90-х, а Карлос Бьянки заезжал на два сезона еще во второй половине 1970-х.
⚽️ В топ-100 лучших бомбардиров «ПСЖ» только 1 футболист тратил меньше времени на гол, чем Мбаппе. Речь про Златана – в среднем швед забивал каждые 97 минут. Впрочем, Мбаппе сейчас тратит на гол 98 минут, но всего пара сверхрезультативных матчей до конца сезона может вывести его на первое место и по этому показателю.
⚽️ Еще один залог скорострельности Мбаппе – отличное здоровье. Неймар переехал в Париж одновременно с Килианом, но провел на 74 матча меньше. Пока бразилец залечивал травмы и праздновал дни рождения сестры, Мбаппе планомерно шел к рекорду.
⚽️ В историческом топе бомбардиров чемпионата Франции Мбаппе идет на 18-м месте со 153 голами. Кажется, что низко, но надо учитывать контекст: в топ-20 только Килиан играл в Лиге 1 в XXI веке.
Выше лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» только звезды далекого прошлого, самый близкий по времени к Килиану среди которых – Жан-Пьер Папен, сыгравший последний матч в Лиге 1 в 1998 году еще до рождения Мбаппе. Отставание всего 3 гола.
На первом же месте аргентинец Делио Оннис, наколотивший 299 мячей за 15 лет в «Реймсе», «Монако», «Туре» и «Тулоне».
Если Мбаппе и правда останется в «Пари Сен-Жермен» надолго и обойдется без серьезных травм, он наверняка перегонит и Папена, и Фонтена, и Делио Онниса. Непокоренных рекордов для Килиана во Франции все меньше.
- Дата проведения
- 4 марта, 23.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 1:0 – 12 Месси, 2:0 – 17, автогол Хаджам, 2:1 – 31 Блас, 2:2 – 38 Ганаго, 3:2 – 60 Данилу Перейра, 4:2 – 90 Мбаппе.
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ПСЖ –
Доннарумма, Мукиеле (Солер, 71), Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос (Битшиабу, 76), Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери (Пембеле, 86), Месси, Мбаппе.
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Нант –
Лафон, Сантонз, Паллуа (Саймон, 70), Кастеллетто, Жиротто, Хаджам (Жоао Виктор, 70), Сиссоко (Гессан, 80), Молле (Мохамед, 69), Мутуссами, Блас, Ганаго (Коко, 80).
Фото: globallookpress.com/IMAGO/Baptiste Autissier; Gettyimages.ru/Catherine Ivill
35-летнему Месси лучше не состязаться с Мбаппе ни в тяжёлой, ни в лёгкой атлетике.
Но,хочется что бы он перешёл в АПЛ и уже там продемонстрировал свой безумный талант.