21 комментарий

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Мбаппе – лучший бомбардир в истории «ПСЖ». Забил «Нанту» 201-й гол и обошел Кавани

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

В 24 года.

Килиан Мбаппе переписывает рекорды французского футбола. В субботу он стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». В 24 года.

Нападающий забил «Нанту» в 26 туре Лиги 1 – этот гол стал для Килиана 201-м за столичный клуб. Он обошел Эдинсона Кавани, у которого было 200 мячей.

«Нант» отыгрался с 0:2. Мбаппе забил рекордный только на 87-й минуте

А ведь матч с «Нантом» получился неожиданно веселым. «ПСЖ» придавил гостей и повел 2:0 уже к 17-й минуте: первый забил Месси, второй – защитник Хаджам в свои ворота. 

Но «Нант» сравнял еще в первом тайме. Камбэк начался с Доннаруммы, проспавшего удар в ближний угол. Второй прилетел после углового. Вообще, «Пари Сен-Жермен» непозволительно много пропускает в 2023-м – с начала года это уже 15-й гол, пятый худший результат в Лиге 1. Больше пустили только команды из нижней половины таблицы. 

На 60-й минуте Данилу снова вывел «Париж» вперед. Мбаппе поучаствовал – португалец забил головой именно после мягкого наброса от Килиана.

После этого француз явно начал погоню за рекордом. Уже через 4 минуты Мбаппе готовился пробить пенальти, назначенный за снос Мукиеле. Стадион скандировал фамилию Килиана, но ВАР отменил 11-метровый.

После этого приложился издалека и исполнил штрафной – оба раза неудачно. Историческое событие ждали до 87-й минуты. Мбаппе получил мяч в штрафной, развернул защитника и уложил в дальний угол – 4:2.

«В последние пять минут я успокоился. Я знал, что побью рекорд, и я не хотел форсировать это, – признался Мбаппе. – Хорошо, что это все-таки случилось. Играть за этот клуб – привилегия, тут я вырос как игрок и изменился. Если бы мне сказали, что я побью рекорд с капитанской повязкой на руке – я бы не поверил».

После финального свистка «ПСЖ» организовал целую церемонию, посвященную рекорду. Мбаппе получил приз и произнес речь: «В прошлый раз я выступал здесь, чтобы объявить, что остаюсь. Быть лучшим бомбардиром в истории лучшего клуба Франции – огромная честь!»

Потом Килиан сфотографировался с командой (Неймар вышел на костылях) и сделал круг почета по стадиону.

Историческому событию – исторический антураж.

У Мбаппе нет конкурентов. Только Златан пока что круче (по одному показателю)

А теперь посмотрим на топ-бомбардиров «ПСЖ». Тут целая компания звезд, которых обошел Мбаппе.

⚽️ Мбаппе – лучший бомбардир «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов и Кубке Франции. Кавани все еще лучший в чемпионате Франции, но и от этого достижения Килиана отделяют всего 2 гола. 

⚽️ Половину первой десятки уже оккупировали звезды эпохи шейхов, но хватает и звезд прошлого. Тот же Педру Паулета колотил голы еще за не самый сильный «ПСЖ» 2000-х. Доминик Рошто и Сафет Сушич брали титулы еще в 1980-х, Раи был звездой в 90-х, а Карлос Бьянки заезжал на два сезона еще во второй половине 1970-х.

⚽️ В топ-100 лучших бомбардиров «ПСЖ» только 1 футболист тратил меньше времени на гол, чем Мбаппе. Речь про Златана – в среднем швед забивал каждые 97 минут. Впрочем, Мбаппе сейчас тратит на гол 98 минут, но всего пара сверхрезультативных матчей до конца сезона может вывести его на первое место и по этому показателю.

⚽️ Еще один залог скорострельности Мбаппе – отличное здоровье. Неймар переехал в Париж одновременно с Килианом, но провел на 74 матча меньше. Пока бразилец залечивал травмы и праздновал дни рождения сестры, Мбаппе планомерно шел к рекорду.

⚽️ В историческом топе бомбардиров чемпионата Франции Мбаппе идет на 18-м месте со 153 голами. Кажется, что низко, но надо учитывать контекст: в топ-20 только Килиан играл в Лиге 1 в XXI веке.

Выше лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» только звезды далекого прошлого, самый близкий по времени к Килиану среди которых – Жан-Пьер Папен, сыгравший последний матч в Лиге 1 в 1998 году еще до рождения Мбаппе. Отставание всего 3 гола.

На первом же месте аргентинец Делио Оннис, наколотивший 299 мячей за 15 лет в «Реймсе», «Монако», «Туре» и «Тулоне».

Если Мбаппе и правда останется в «Пари Сен-Жермен» надолго и обойдется без серьезных травм, он наверняка перегонит и Папена, и Фонтена, и Делио Онниса. Непокоренных рекордов для Килиана во Франции все меньше.

ПСЖ – Нант 4:2 (2:2, 2:0)
Дата проведения
4 марта, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Месси, 2:0 – 17, автогол Хаджам, 2:1 – 31 Блас, 2:2 – 38 Ганаго, 3:2 – 60 Данилу Перейра, 4:2 – 90 Мбаппе.
ПСЖДоннарумма, Мукиеле (Солер, 71), Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос (Битшиабу, 76), Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Заир-Эмери (Пембеле, 86), Месси, Мбаппе.
НантЛафон, Сантонз, Паллуа (Саймон, 70), Кастеллетто, Жиротто, Хаджам (Жоао Виктор, 70), Сиссоко (Гессан, 80), Молле (Мохамед, 69), Мутуссами, Блас, Ганаго (Коко, 80).
Предупреждения:
Хаджам (63), Жиротто (69).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Baptiste Autissier; Gettyimages.ru/Catherine Ivill

21 комментарий

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bosh.the.machine
Златан... Стата.
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LevSmith
Не особо погружён в тему, но интересно, в вики пишут, что ещё Мустафа Дахлеб и Франсуа М’Пеле забили под сотню. Их не включили потому что часть голов они забили в низшем дивизионе или почему?
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Flavius
Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее Месси
А ещё быстрее.

35-летнему Месси лучше не состязаться с Мбаппе ни в тяжёлой, ни в лёгкой атлетике.
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Иван Иванов
Когда Мбаппе только появился на небосклоне, сразу стало понятно что он не человек ,а мутант какой-то в хорошем смысле слова ,в чемпионском Монако Леонардо жардима он был неудержим как в лиге чемпионов так и во Франции ,партнёры тоже были неплохие - Бернардо Силва , субашич , и другие.
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Flavius
Ого - Златану был уже 31 год, когда он перешёл в ПСЖ. И всего за 4 сезона он наколотил 156 голов. Мбаппе на 13 лет моложе был, когда пришёл 6 сезонов назад.
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Руслан Абакаров
Ответ jerry40
Теперь после каждого гола будут изготавливать кубок с новой цифрой.
У них за 7 лет 3 бомбардира сменилось, клуб с историей
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Бухгалтер2021
интересно какой по счету пешеход
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Evil Ronin
Ответ danik 258808
было бы здорово перейди он в другую лигу, во Франции последняя ачивка вот уже закрыта
В РПЛ, например. В Зенит или Спартак
+2
-3
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Pink Floyd1276
Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее Месси
Пора ему в Детройт, а то сбитые крылышки опять сезон просрали.
+1
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ewok
Сколько Мбаппе забил в Лиге 1, ЛЧ и в др. турнирах?
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Direct free kick
Мбаппе сильнее Месси
+2
-4
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jerry40
Теперь после каждого гола будут изготавливать кубок с новой цифрой.
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Ношу воду на тренировки
Ответ Ношу воду на тренировки
вот тут не понял не много - в 21 веке он единственный игрок в топ 20 по голам в чемпионате,но при этом за ПСЖ в это же чемпионате забил меньше Кавани,это как?)
ааа он за монако ещё же 16 мячей забил:D
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InsomniaS.R
Ибра поувереннее выглядит
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Ношу воду на тренировки
вот тут не понял не много - в 21 веке он единственный игрок в топ 20 по голам в чемпионате,но при этом за ПСЖ в это же чемпионате забил меньше Кавани,это как?)
+1
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Сергей Кузнецов
Очень своеобразная табличка бомбардиров ПСЖ...настолько, что в ней нет Мустафы Далеба (85) и Франсуа М’Пеле (67). И это только то, что они забили за парижан в чемпионатах Франции....Исправьте
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Hella black
До конца этого сезона будет отрыв,причём приличный. А если останется в Париже ещё на сезон,может увековечить своё достижение лет так на 30-40
Но,хочется что бы он перешёл в АПЛ и уже там продемонстрировал свой безумный талант.
+1
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Azamat Rozmetov
Очень рад за Килиана, вложил труд и талант. надеюсь что так пойдёт и дальше
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Павел Мельников
Когда-то в ПСЖ лучшим бомбардиром Лиги 1 был Паулета. Но сместить Лион тогда еще кому-то было нереально.
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Vladooss S
Вот он какой, сын маминой подруги
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danik 258808
было бы здорово перейди он в другую лигу, во Франции последняя ачивка вот уже закрыта
+5
0
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