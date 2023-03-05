21 комментарий

В 24 года.

Килиан Мбаппе переписывает рекорды французского футбола. В субботу он стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». В 24 года.

Нападающий забил «Нанту» в 26 туре Лиги 1 – этот гол стал для Килиана 201-м за столичный клуб. Он обошел Эдинсона Кавани, у которого было 200 мячей.

«Нант» отыгрался с 0:2. Мбаппе забил рекордный только на 87-й минуте

А ведь матч с «Нантом» получился неожиданно веселым. «ПСЖ» придавил гостей и повел 2:0 уже к 17-й минуте: первый забил Месси, второй – защитник Хаджам в свои ворота.

Но «Нант» сравнял еще в первом тайме. Камбэк начался с Доннаруммы, проспавшего удар в ближний угол. Второй прилетел после углового. Вообще, «Пари Сен-Жермен» непозволительно много пропускает в 2023-м – с начала года это уже 15-й гол, пятый худший результат в Лиге 1. Больше пустили только команды из нижней половины таблицы.

На 60-й минуте Данилу снова вывел «Париж» вперед. Мбаппе поучаствовал – португалец забил головой именно после мягкого наброса от Килиана.

После этого француз явно начал погоню за рекордом. Уже через 4 минуты Мбаппе готовился пробить пенальти, назначенный за снос Мукиеле. Стадион скандировал фамилию Килиана, но ВАР отменил 11-метровый.

После этого приложился издалека и исполнил штрафной – оба раза неудачно. Историческое событие ждали до 87-й минуты. Мбаппе получил мяч в штрафной, развернул защитника и уложил в дальний угол – 4:2.

«В последние пять минут я успокоился. Я знал, что побью рекорд, и я не хотел форсировать это, – признался Мбаппе. – Хорошо, что это все-таки случилось. Играть за этот клуб – привилегия, тут я вырос как игрок и изменился. Если бы мне сказали, что я побью рекорд с капитанской повязкой на руке – я бы не поверил».

После финального свистка «ПСЖ» организовал целую церемонию, посвященную рекорду. Мбаппе получил приз и произнес речь: «В прошлый раз я выступал здесь, чтобы объявить, что остаюсь. Быть лучшим бомбардиром в истории лучшего клуба Франции – огромная честь!»

Потом Килиан сфотографировался с командой (Неймар вышел на костылях) и сделал круг почета по стадиону.

Историческому событию – исторический антураж.

У Мбаппе нет конкурентов. Только Златан пока что круче (по одному показателю)

А теперь посмотрим на топ-бомбардиров «ПСЖ». Тут целая компания звезд, которых обошел Мбаппе.

⚽️ Мбаппе – лучший бомбардир «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов и Кубке Франции. Кавани все еще лучший в чемпионате Франции, но и от этого достижения Килиана отделяют всего 2 гола.

⚽️ Половину первой десятки уже оккупировали звезды эпохи шейхов, но хватает и звезд прошлого. Тот же Педру Паулета колотил голы еще за не самый сильный «ПСЖ» 2000-х. Доминик Рошто и Сафет Сушич брали титулы еще в 1980-х, Раи был звездой в 90-х, а Карлос Бьянки заезжал на два сезона еще во второй половине 1970-х.

⚽️ В топ-100 лучших бомбардиров «ПСЖ» только 1 футболист тратил меньше времени на гол, чем Мбаппе. Речь про Златана – в среднем швед забивал каждые 97 минут. Впрочем, Мбаппе сейчас тратит на гол 98 минут, но всего пара сверхрезультативных матчей до конца сезона может вывести его на первое место и по этому показателю.

⚽️ Еще один залог скорострельности Мбаппе – отличное здоровье. Неймар переехал в Париж одновременно с Килианом, но провел на 74 матча меньше. Пока бразилец залечивал травмы и праздновал дни рождения сестры, Мбаппе планомерно шел к рекорду.

⚽️ В историческом топе бомбардиров чемпионата Франции Мбаппе идет на 18-м месте со 153 голами. Кажется, что низко, но надо учитывать контекст: в топ-20 только Килиан играл в Лиге 1 в XXI веке.

Выше лучшего бомбардира в истории «ПСЖ» только звезды далекого прошлого, самый близкий по времени к Килиану среди которых – Жан-Пьер Папен, сыгравший последний матч в Лиге 1 в 1998 году еще до рождения Мбаппе. Отставание всего 3 гола.

На первом же месте аргентинец Делио Оннис, наколотивший 299 мячей за 15 лет в «Реймсе», «Монако», «Туре» и «Тулоне».

Если Мбаппе и правда останется в «Пари Сен-Жермен» надолго и обойдется без серьезных травм, он наверняка перегонит и Папена, и Фонтена, и Делио Онниса. Непокоренных рекордов для Килиана во Франции все меньше.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Baptiste Autissier; Gettyimages.ru/Catherine Ivill