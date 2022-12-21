Сегодня «Сити» – «Ливерпуль», где Пеп обещал выйти в опорке. Что в итоге с составами?

Еще в середине декабря у «Сити» было всего 5 футболистов.

ЧМ-2022 завершился, возвращается клубный футбол. Первой возобновила турниры Англия: 21 декабря «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» (2:0), а сегодня пройдет последний матч 1/8 Кубка английской лиги между «Ман Сити» и «Ливерпулем».

Обе команды делегировали на турнир в Катаре разное количество игроков: от «Ливерпуля» на ЧМ было семеро, от «Ман Сити» – аж 16.

В таких условиях Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола были недовольны тем, что следующий официальный матч поставили уже на 22 декабря – через 4 дня после финала чемпионата мира. Изначально он должен был пройти 20 декабря.

Пеп, например, жаловался после товарищеского матча с «Жироной» 17 декабря (2:0): «Прямо сейчас у нас есть 4 или 5 игроков, и нам нужно посмотреть, в каком состоянии остальные вернутся с чемпионата мира. Сейчас у нас попросту нет футболистов, потому что великие футбольные умы составили вот такое расписание».

В матче с «Жироной» из тех, кто ездил на ЧМ, сыграли Илкай Гюндоган и Кевин де Брюйне, оба уже тренируются. Позже к ним присоединились все остальные сборники кроме Хулиана Альвареса.

Клопп рассказывал, что практически все футболисты, ездившие на ЧМ-2022, присоединятся к команде лишь 18 декабря. Исключения – Дарвин Нуньес, который приехал 12 декабря, и Ибраима Конате, вышедший со сборной Франции в финал ЧМ (точные сроки возвращения француза пока неизвестны).

16 декабря «Ливерпуль» обыграл в товарищеском матче «Милан» (4:1), из участников ЧМ в нем сыграл только Дарвин Нуньес: вышел на замену и сделал дубль. Все остальные сборники (кроме Ибраимы Конате) тоже уже вернулись и приступили к тренировкам.

А ведь еще есть травмированные футболисты: точно не сыграют давно вылетевшие из-за повреждений Артур, Диогу Жота и Луис Диас. Причем последний даже ездил на тренировочный сбор «Ливерпуля» в Дубае, но во время одной из тренировок вновь почувствовал дискомфорт и покинул расположение команды. Врачи прооперировали колумбийца, футболист предположительно вылетел до марта.

Зато от травмы оправился Жоэль Матип: он имеет все шансы сыграть на «Этихаде».

Клопп рассуждал про проблему с состоянием футболистов: «Это тяжело настолько, насколько вообще возможно. Мы много говорили об этом. Мне было очень хорошо, потому что у меня было три недели отдыха, и теперь мы тренируемся. Но что касается футболистов...

Финал [ЧМ-2022] 18 декабря, а 22-го вновь начнется кубок, [затем матчи] 26-го, 30-го, 2 января, 5-го или 6 января. Так что [игры] идут плотно друг за другом. И это проблема, но не для меня».

У «Ман Сити» ситуация полегче: Кевин де Брюйне и Илкай Гюндоган вылетели с ЧМ еще 1 декабря, Аканджи, Родри и Лапорт – 6 декабря, Аке – 9 декабря, Невеш, Канселу, Бернарду Силва, Филлипс и Грилиш – 10 декабря. До финала добрался только Хулиан Альварес, которому клуб предоставил немного отдыха перед возвращением в Англию.

Пеп раскрывал подробности: «У Альвареса будет 7-10 выходных, потому что он провел много игр под таким давлением. Не знаю, когда он будет с нами».

Еще в ноябре Пеп предложил компромиссное решение проблемы с составом: «[Клопп] будет играть на позиции левого защитника, а я – на позиции опорного полузащитника».

Кажется, в текущих условиях это не самый невероятный сценарий. Вот такой состав ждут журналисты Evening Standard. А вы?

Фото: REUTERS/Jason Cairnduff, Satish Kumar, Peter Cziborra