«Умалат» вернулся! Признайтесь: скучали?
За минуту до старта Евро-2024 мы увидели возвращение легенды: ролик сыра «Умалат»!
«Матч ТВ» сразу после гимнов Германии и Шотландии ушел на рекламу, после Сбера и ВТБ мы снова увидели его. То, что осталось в голове плотной связкой с ЧМ-2022, снова с нами.
Как создавалась реклама «Умалата» с дико прилипчивой песенкой, мы рассказывали еще после чемпионата мира. Напоминаем!
На ролик вдохновили музыка и образы великого Нико Пиросмани
У короткого сырного ролика есть вполне конкретный сюжет: молодой художник сидит у себя в мастерской перед пустым холстом, ощущает творческий кризис, потому что никак не может начать картину, а потом благодаря «Умалату» переносится в мир грузинского искусства. Это как раз соотносится со слоганом кампании – «Вдохновение Кавказа».
Это стиль великого грузинского художника Нико Пиросмани, уроженца простой крестьянской семьи середины XIX века, который стал известен в Российской империи в ее последние годы.
В документальном фильме «Русские грузины» Леонид Парфенов называет Пиросмани главной звездой примитивизма и рассказывает, что о нем широко узнали весной 1913-го, когда активисты скандальных арт-групп того времени включили в московскую выставку четыре картины Николоза.
Работы самоучки оценили и заметили, потому что в знаменитой коллекции у Сергея Щукина уже были картины французского родоначальника примитивизма – уровень Пиросмани сразу соответствовал шедеврам, хотя художник даже не знал об их существовании и просто рисовал вывески для питейных заведений в Тифлисе.
По легенде именно история неразделенной любви Нико Пиросмани – в основе сюжета песни «Миллион алых роз». Есть версия, что это как раз он засыпал лепестками всю мостовую ради актрисы Маргариты де Севр.
Художник прославился, но так и остался нищим: часто жил в подвалах и умер в Тифлисе от голода и болезней. Улица, где он провел последние дни, теперь – улица Пиросмани. А где похоронен Нико, до сих пор неизвестно и вряд ли когда-то будет – вероятнее всего, в одной из братских могил для бедняков.
«Умалат» и хотел необычной рекламы. Почему ее сделали именно такой?
В компании вдохновились работами грузинского художника, когда обновляли упаковку сыров «Умалат», рассказывала Спортсу Оксана Фролова, директор по маркетингу холдинга Unagrande, которой принадлежит бренд.
Затем появилась и идея ролика для телерекламы.
«Решение начать размещать ролик именно с чемпионата мира, знакового спортивного события, объединяющего людей, очень органично вписалось в наши планы, – говорит она. – И тот факт, что трансляции ЧМ-2022 впервые полностью были на одном канале, для нас тоже скорее стал плюсом».
Но главное – как придумали и создавали тот самый ролик, благодаря которому мы на Спортсе вообще говорим про «Умалат» (и наверняка напеваем ту самую песенку).
«При создании ролика мы стремились, чтобы он отличался от привычной и часто раздражающей рекламы, был кинематографичным и таким же эстетичным, как новая упаковка, – объясняет Фролова. – И чтобы при этом аудитория запомнила не только саму рекламу, но в первую очередь наш бренд. Помогло как раз яркое звуковое сопровождение, которое предложили наши давние партнеры – команда агентства Art Union. В перерывах зрители часто отвлекаются от экранов, а нам хотелось обратить на себя их внимание. Если нашим роликом получилось поднять болельщикам настроение и даже сподвигнуть петь – это точно хороший старт. Музыка же, как и вкусная еда, помогают нам становиться чуточку счастливее».
Станем и мы чуть счастливее на Евро-2024!
А простенькому «Умалат» до легенды еще ой как далеко!!!
- Привет подушка!…
А следом яйца, намазанные «блендамедом»
И всё это время, детка, ты жуешь коктейли"
ЖУЕШЬ КОКТЕЙЛИ!? АГА!"
У людей с Кавказа же хорошие голоса, это я могу как грузин уверенно заявить. А тут просто дурость какая-то((
который ошибочно гимном люфтваффе называют