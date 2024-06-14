«Умалат» вернулся! Признайтесь: скучали?

За минуту до старта Евро-2024 мы увидели возвращение легенды: ролик сыра «Умалат»!

«Матч ТВ» сразу после гимнов Германии и Шотландии ушел на рекламу, после Сбера и ВТБ мы снова увидели его. То, что осталось в голове плотной связкой с ЧМ-2022, снова с нами.

Как создавалась реклама «Умалата» с дико прилипчивой песенкой, мы рассказывали еще после чемпионата мира. Напоминаем!

На ролик вдохновили музыка и образы великого Нико Пиросмани

У короткого сырного ролика есть вполне конкретный сюжет: молодой художник сидит у себя в мастерской перед пустым холстом, ощущает творческий кризис, потому что никак не может начать картину, а потом благодаря «Умалату» переносится в мир грузинского искусства. Это как раз соотносится со слоганом кампании – «Вдохновение Кавказа».

Это стиль великого грузинского художника Нико Пиросмани , уроженца простой крестьянской семьи середины XIX века, который стал известен в Российской империи в ее последние годы.

В документальном фильме «Русские грузины» Леонид Парфенов называет Пиросмани главной звездой примитивизма и рассказывает, что о нем широко узнали весной 1913-го, когда активисты скандальных арт-групп того времени включили в московскую выставку четыре картины Николоза.

Работы самоучки оценили и заметили, потому что в знаменитой коллекции у Сергея Щукина уже были картины французского родоначальника примитивизма – уровень Пиросмани сразу соответствовал шедеврам, хотя художник даже не знал об их существовании и просто рисовал вывески для питейных заведений в Тифлисе.

По легенде именно история неразделенной любви Нико Пиросмани – в основе сюжета песни «Миллион алых роз». Есть версия, что это как раз он засыпал лепестками всю мостовую ради актрисы Маргариты де Севр.

Художник прославился, но так и остался нищим: часто жил в подвалах и умер в Тифлисе от голода и болезней. Улица, где он провел последние дни, теперь – улица Пиросмани. А где похоронен Нико, до сих пор неизвестно и вряд ли когда-то будет – вероятнее всего, в одной из братских могил для бедняков.

«Умалат» и хотел необычной рекламы. Почему ее сделали именно такой?

В компании вдохновились работами грузинского художника, когда обновляли упаковку сыров «Умалат», рассказывала Спортсу Оксана Фролова, директор по маркетингу холдинга Unagrande, которой принадлежит бренд.

Затем появилась и идея ролика для телерекламы.

«Решение начать размещать ролик именно с чемпионата мира, знакового спортивного события, объединяющего людей, очень органично вписалось в наши планы, – говорит она. – И тот факт, что трансляции ЧМ-2022 впервые полностью были на одном канале, для нас тоже скорее стал плюсом».

Но главное – как придумали и создавали тот самый ролик, благодаря которому мы на Спортсе вообще говорим про «Умалат» (и наверняка напеваем ту самую песенку).

«При создании ролика мы стремились, чтобы он отличался от привычной и часто раздражающей рекламы , был кинематографичным и таким же эстетичным, как новая упаковка, – объясняет Фролова. – И чтобы при этом аудитория запомнила не только саму рекламу, но в первую очередь наш бренд. Помогло как раз яркое звуковое сопровождение, которое предложили наши давние партнеры – команда агентства Art Union. В перерывах зрители часто отвлекаются от экранов, а нам хотелось обратить на себя их внимание. Если нашим роликом получилось поднять болельщикам настроение и даже сподвигнуть петь – это точно хороший старт. Музыка же, как и вкусная еда, помогают нам становиться чуточку счастливее».

Станем и мы чуть счастливее на Евро-2024!

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