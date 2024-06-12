Глушенков в «Зенит»? Смолов в «Краснодар»? Лунев в «Динамо»? Дайджест инсайдов – в РПЛ очень горячо

Трансферное окно в РПЛ откроется только 14 июня, но уже сейчас рынок кипит. Кто-то оформляет переходы игроков, кто-то (как, например, «Зенит») активно ведет переговоры сразу с несколькими звездами российского чемпионата.

Собрали для вас все в одном тексте для удобства.

Состоявшиеся трансферы

Несмотря на то, что трансферное окно еще даже не открылось, некоторые клубы уже официально объявили о переходах. И среди них хватает заметных.

«Локомотив» усилил атаку Дмитрием Воробьевым из «Оренбурга». По информации Ивана Карпова, за нападающего заплатили 2,5 млн евро, контракт – на три года.

Еще «Локо» усилил вратарскую бригаду Антоном Митрюшкиным. Бывший кипер «Спартака» и «Химок» приходит свободным агентом. И тоже на три года.

Сергей Песьяков сменил «Ростов» на «Крылья Советов». Ушел свободным агентом, чтобы меньше времени проводить в переездах и больше с семьей. Контракт с 35-летним кипером подписали на один сезон.

Данил Круговой – в ЦСКА. Об этом трансфере объявили еще зимой, за что защитника из Петербурга отправили в дубль «Зенита». Соглашение до конца сезона-2027/28.

«Факел» купил Дилана Мертенса. Если что, это не бельгиец, колотивший голы за «Наполи» (того зовут Дрис). Дилан – бывший полузащитник болгарского «Ботева», пришел бесплатно.

Закупка «Зенита»: подписывают Глушенкова, нападающего и полузащитников

Из официальных трансферов у чемпиона России пока только выкуп Вильзона Изидора и уход Кругового и Васютина.

Максим Глушенков близок к переходу в «Зенит». О том, что лучший ассистент РПЛ-2023/24 ведет переговоры с петербургским клубом, написал Иван Карпов – и, судя по инсайдам, переход уже на финальных стадиях.

В обратном направлении может проследовать нападающий Иван Сергеев – в качестве оплаты части трансфера Глушенкова.

«Зенит» ищет нападающего. Сначала слухи связывали с чемпионом Константина Тюкавина – агент нападающего «Динамо» Алексей Сафонов даже озвучил, что было предложение в 20 млн евро. Но пока что позиция Тюкавина – в России только «Динамо», возможен переезд в Европу.

Еще одна цель – форвард «Спартака» Александр Соболев. Об интересе тоже написал Иван Карпов. Но у футболиста отступные для российских команд – 30 млн евро. Издание «Р-Спорт» пишет, что возможен обмен на Зелимхана Бакаева – тоже в качестве оплаты части трансфера.

Среди других вариантов в центр нападения называют Сауля Гуарирапу из «Сочи» (про это пишет Metaratings), Луку Йовича из «Милана» (об этом пишут в Италии и Сербии), Джона Кордобу из «Краснодара» (тут уже отказали, об этом написал телеграм-канал «Мутко Против»).

Евгений Латышонок – вероятно, новый вратарь «Зенита». О переходе вратаря «Балтики» еще не объявили официально, но Иван Карпов пишет, что петербургский клуб активирует опцию выкупа за 10 млн рублей. А «РБ Спорт» сообщает, что контракт до 2028 года.

Для обновления полузащиты интересуются Зайнутдиновым и Жедсоном из «Бешикташа». «Зенит» ведет переговоры с Бахтиером, который со следующего сезона будет считаться в Турции легионером. При этом Андрей Панков («Чемпионат») пишет, что самому казахстанскому футболисту не сильно хочется в Петербург.

Оттуда же может приехать 25-летний воспитанник «Бенфики» Жедсон Фернандеш. Турецкое издание Ronesans Spor TV сообщает, что за Зайнутдинова заплатят 25 млн евро, а за португальца – 5 млн евро. Такая структура платежей нужна, потому что «Бешикташ» должен отдать 50% от трансфера Жедсона «Бенфике».

Данил Глебов – тоже предмет интереса. Журналист Максим Никитин (телеграм-канал «КБ Телега») написал, что активно ведут переговоры с лидером «Ростова» – и трансфер весьма вероятен. Но после этого «РБ-Спорт» уже написал, что информация не соответствует действительности.

Слухи про остальные клубы: Смолов в «Краснодаре», Лунев в «Динамо»

Федор Смолов возвращается в «Краснодар»?

Об этом пишет Анар Ибрагимов из LegalBet. Иван Карпов тоже допускал такой переход, хотя озвучивал еще и вариант с Саудовской Аравией. Также «Краснодар» подпишет вратаря «Рубина» Юрия Дюпина – об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Динамо» берет Андрея Лунева? Вратарь подпишет контракт по схеме 2+1 с зарплатой до 1,2 млн евро за сезон. Официального объявления не было, но Иван Карпов пишет как о свершившемся переходе.

«Ростов» купил вратаря «Истиклола»? На замену ушедшему Песьякову подписали кипера Рустама Ятимова, который в азиатской Лиге чемпионов играл против Криштиану Роналду. Новость т «РБ Спорт» еще от 5 июня, официального объявления не было.

«Акрон» подпишет защитника «Насьоналя»? «Чемпионат» сообщил, что новичок РПЛ договорился о трансфере Паулу Витора из португальского «Насьоналя». За него заплатят 450 тысяч евро.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Вильф, Павел Бедняков; EO/Keystone Press Agency/Global Look Press ; fclm.ru ; pfc-cska.com