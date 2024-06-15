Что это было на ноге у Эмболо, когда он забивал третий мяч венграм? Что за резиновая перчатка?

Вы сто процентов тоже обратили внимание: когда Бреэль Эмболо забивал третий мяч Венгрии во втором матче Евро-2024, у него с ноги что-то сваливалось.

Вот тут уже сползло до бутсы.

Потом нам показали крупным планом. Вот такую вещь швейцарец носил, но потерял прямо в эпизоде с голом.

Немного похоже на резиновую перчатку, правда?

Окей, если рассмотреть, видно, что это эластичная ткань, к ней примотано что-то бинтом.

Явно некая защитная повязка на левой ноге. Причем не на колене, как можно было предположить по форме и по истории травм Эмболо, а скорее на бедре.

Бреэль выходил на поле вот так, из-под шорт ничего не торчит.

За минуту до гола прямо в чужой штрафной он подтягивал эту защиту, уже тогда спадала и мешала.

Когда понадобилось включиться и ускориться, швейцарец на это уже внимания не обращал.

Вот тут явно был риск споткнуться, но концентрации хватило с запасом.

Помеха осталась лежать позади, пока Эмболо реализовывал момент.

Сделал 3:1 и успокоил концовку первого победного швейцарского матча! Хотя в этом сезоне намного больше страдал: отыграл всего 181 минуту суммарно из-за травмы колена.

Но восстановился к Евро и – несмотря ни на что, даже на такие случайные и внезапные помехи – сделал свое.

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