Единственный неточный пас Крооса – каким он был? 1 из 102 в матче открытия Евро!

Вот это уникальный момент: единственный неточный пас Тони Крооса с игры.

Через долю секунду Джон «главная задница Евро» Макгинн перехватит эту передачу. Правда, после третьего касания потеряет мяч – немцы налетят толпой, по правилам завалят и отберут.

Правильно, нечего портить статистику легенде.

Этот пас Крооса выделяется на карте его передач за всю игру, новое произведение искусства от Opta моментально завирусилось.

Важно пояснить: вы можете помнить, что у Тони во втором тайме была пара неточных навесов с угловых.

Вопрос трактовок и формулировок: по принципам статистики Opta такие навесы – отдельная категория. В ней Кроос точно не так идеален, но все же утверждение «всего один неточный пас с игры за матч» от этого не страдает.

Мы отдельно проверили, что это за неточные навесы – вот наша карта уже с их учетом. Не стало сильно менее впечатляющим, правда?

На первой карте передач тоже есть две стрелочки от углов поля, но это розыгрыши угловых, поэтому они учтены среди 102 пасов.

Первый из неточных навесов – 66-я минута, второй – 80-я. Кстати, после второго из этих угловых Германия сохранила владение и пробила по воротам, просто первым в штрафной мяча коснулся шотландец. Так что даже неточные передачи Крооса – не такие уж неточные.

В той же паузе, возникшей, после этого углового, Тони заменили.

Ну и правда: уже три неточных паса. Дольше терпеть было нельзя.

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Фото: Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press