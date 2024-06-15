Единственный неточный пас Крооса – каким он был? 1 из 102 в матче открытия Евро!
Вот это уникальный момент: единственный неточный пас Тони Крооса с игры.
Через долю секунду Джон «главная задница Евро» Макгинн перехватит эту передачу. Правда, после третьего касания потеряет мяч – немцы налетят толпой, по правилам завалят и отберут.
Правильно, нечего портить статистику легенде.
Этот пас Крооса выделяется на карте его передач за всю игру, новое произведение искусства от Opta моментально завирусилось.
Важно пояснить: вы можете помнить, что у Тони во втором тайме была пара неточных навесов с угловых.
Вопрос трактовок и формулировок: по принципам статистики Opta такие навесы – отдельная категория. В ней Кроос точно не так идеален, но все же утверждение «всего один неточный пас с игры за матч» от этого не страдает.
Мы отдельно проверили, что это за неточные навесы – вот наша карта уже с их учетом. Не стало сильно менее впечатляющим, правда?
На первой карте передач тоже есть две стрелочки от углов поля, но это розыгрыши угловых, поэтому они учтены среди 102 пасов.
Первый из неточных навесов – 66-я минута, второй – 80-я. Кстати, после второго из этих угловых Германия сохранила владение и пробила по воротам, просто первым в штрафной мяча коснулся шотландец. Так что даже неточные передачи Крооса – не такие уж неточные.
В той же паузе, возникшей, после этого углового, Тони заменили.
Ну и правда: уже три неточных паса. Дольше терпеть было нельзя.
5:1 – Германия забрала открытие Евро! Рекордный разнос Шотландии
Эта Германия просто супер. Восторг – в быстрых мыслях
Фото: Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Где ты обостряешь? Вот Кроос, вот он обостряет, и на 3% брака играет, а ты на 40, так что отдыхай!» (с)