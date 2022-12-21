«Усердно работаю, но иногда бывает скучно». Одинокий Холанд анонсировал возвращение АПЛ

Тренировался один и очень тосковал по партнерам.

ЧМ-2022 закончился – и нас снова ждет приятная рутина клубного футбола. Эрлинг Холанд – один из топ-футболистов, который пропустил шоу в Катаре. Зато под конец турнира норвежец напомнил о себе забавным роликом, в котором сыграл главную роль.

Минутное видео с закадровым голосом Эрлинга, приуроченное к возобновлению АПЛ, выпустил Sky Sports при участии «Ман Сити».

«Усердно работаю, пока парни вдалеке от меня», – начинает Холанд, отстраненно грызя ногти на пальце левой руки.

«Но иногда бывает скучно», – продолжает норвежец. В этот момент в видео делается акцент на одиночество. Холанд наедине с собой сидит в тренажерном зале.

И катается по идеальному тренировочному полю «Ман Сити».

«Но время летит. Не буду врать – скучаю по всем шуткам», – говорит Холанд. В этот момент норвежец бережно надевает на манекен футболку Кевина де Брюйне – главного партнера по атаке.

«Праздновать голы одному и с партнерами – разные вещи», – философствует форвард.

Слыша смех в соседней комнате, Эрлинг заглядывает туда – в надежде, что там есть кто-то из одноклубников.

Но из телевизора смеются только эксперты Sky Sports.

Затем Холанд звонит Джеку Грилишу. Автоответчик сурово отвечает: «Это Джек, оставьте свое сообщение».

«В любом случае, я надеюсь, что у ребят все хорошо. С нетерпением жду встречи с ними. С наилучшими пожеланиями, Эрлинг», – заканчивает Холанд.

Оцените еще раз!

Монструозный норвежец вернется уже сегодня: «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в матче Кубка Лиги. Скучали?

Фото: youtube.com/Sky Sports Premier League