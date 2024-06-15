Разгром.

Евро-2024 стартовал с уверенной победы Германии над Шотландией. Разгромили 5:1!

Все быстро решили молодые звезды из немецких топ-клубов – с помощью легенды.

Кроос начал обе главные атаки. Немцы разобрались за тайм

У хозяев в матче открытия крупных турниров часто бывают сложности, но тут ни нервы, ни долгое время без официальных матчей, ни скомканные полтора года после чемпионата мира немцам не помешали.

Они забрали все под контроль очень быстро: повели 2:0 уже к 19-й минуте.

Атаку на победный гол начал, конечно, Тони Кроос. Крайне эффектно! Исполнил такой резкий перевод от центральной линии на правый фланг, что аж упал.

Пока мяч летел до Йозуа Киммиха, Кроос вскочил – но его участие в атаке больше не понадобилось. Потому что Киммих осмотрелся, идеально увидел Флориана Виртца в свободной зоне, и полузащитник «Байера» классно пробил с лишнии штрафной без помех.

Гол открытия Евро – прекрасное продолжение клубного суперсезона.

Через девять минут Кроос решил, что надо пробовать низом в центральной зоне, запустил атаку в этом направлении, немцы проникли в штрафную и разобрались там четко: Джамал Мусиала реализовал примерно от 11-метровой.

А в конце первого тайма забили и, собственно, с пенальти. В тот момент Шотландия кончилась: ВАР нашел повод для двойного наказания, защитник Райан Портеус так грубо срубил Илкая Гюндогана, что бонусом получил и красную. Кай Хавертц реализовал.

За час игры не было настолько никаких признаков Шотландии на поле (ноль ударов, около 30% владения), что Юлиан Нагельсманн заменил – идеально для фэнтези на 63-й минуте – Хавертца и Виртца. А вышедший Никлас Фюллькруг в своем микроматче справился даже быстрее партнеров: забил через пять минут после выхода.

Весь матч за пару цифр.

101/102 – итоговая статистика передач Тони Кросса. Только один неточный из сотни! Найдете на карте Опты ?

Он отыграл в итоге 80 минут. Хватило более чем.

Без него на поле только обменялись голами: шотландцы забили даже без удара, автогол Антонио Рюдигера, а в добавленное время издали уложил Эмре Джан, которого изначально вообще не было в заявке, позвали в последний момент.

0,01 – ожидаемые голы Шотландии. В некоторых источниках встречается даже полный ноль.

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Как именно Германия уничтожила Шотландию? Детали от Ильи Васильева

Не было никаких иллюзий о ходе игры: планировалось территориальное доминирование Германии из-за статуса матча и уровня соперника, взлом Мусиалы и Виртца с магией Крооса и Гюндогана, попытки Шотландии забетонировать штрафную.

Но чтобы вот так?

Дебютное впечатление – супер. Германия зажала классным владением, умно комбинировала, бежала за спину, мгновенно отбирала мяч , а Шотландия будто вообще не готовилась к заходам вингеров в середину (5-4-1 не справлялись).

Вот главные впечатления:

1. Банально, но игра Крооса восхитила . Разумеется, именно перевод Крооса уничтожил пятерку защитников, которая оборонялась против немецкой ширины. В итоге Тони отдавал только точные передачи в первом тайме (50 из 50, продвигал, разбрасывал на края, строил комбинации, отдавал на любое расстояние), поучаствовал в каждой голевой атаке (в том числе – разрезал перед отмененным пенальти на Мусиале). В итоге сделал 101 точный пас из 102.

2. Гюндоган – суперклей атаки Германии . Напрямую участвовал в четырех голах из пяти. Разрывал между линиями. Перед точным ударом Виртца посадил Макгрегора в штрафную (оголил зону Флориану), уникально разрезал шотландцев для Хавертца и Мусиалы (немцы разрывали зону между Портеусом и Ралстоном), тонко подыграл, пробил и заработал пенальти, врывался в штрафную перед выстрелом Фюллькруга.

3. Киммих тоже великолепен . Умно подключался, отказывался от мгновенных кроссов, фактически был фланговым плеймейкером благодаря паузам и смещениям с мячом в полуфланг (ассист + помог заработать пенальти).

4. Германия накрывала после потерь и почти сразу забирала мяч – так быстро задавили перед первыми двумя голами.

5. Планирую весь турнир наслаждаться Мусиалой, обожаю его . Нет возможности постоянно следить за «Баварией», но его дриблинг, устойчивость, скорость – вау, очень нестандартно, рад, что он в диком порядке.

6. Весь второй тайм – день сурка . Поднимаю глаза, а Макс Миттельштедт колотит из левого полуфланга.

7. В первом тайме Шотландия всего один раз коснулась мяча в штрафной (столько же красных карточек за 45 минут). Зато стопроцентная реализация, пускай и при помощи Рюдигера. Но в остальном – ужас.

У Виртца самый молодой немецкий гол. Они с Мусиалой – первые на Евро, кто забил такими юными за одну команду

Вот такие параллели: среди главных героев завершающий карьеру Тони Кроос и два рекордно молодых бомбардира.

● Флориан Виртц – самый молодой автор первого гола в истории чемпионатов Европы, ему 21 год . А еще автор самого молодого гола Германии на Евро. У него это 20-й гол за сезон и 41-е результативное действие суммарно за клуб и сборную.

● Впервые на Евро сразу два таких молодых игрока забили за одну сборную в одном матче: Джамалу Мусиале тоже 21. Opta сообщает, что такого совпадения не было еще никогда.

● Эти 5:1 – самая крупная победа в истории матчей открытия Евро . Причем второй подряд чемпионат Европы стартует с разгрома: в прошлый раз Италия не заметила Турцию (3:0). До этого крупных побед на старте не было вообще.

● Германия до 2024-го проигрывала стартовые матчи на трех крупных турнирах подряд: Мексике на ЧМ-2018 (0:1), Франции на Евро-2020 (0:1) и Японии на ЧМ-2022 (1:2). Красивый конец этой черной серии. Немцы вообще никогда не проигрывали шотландцам в официальных матчах: теперь семь побед при двух ничьих с разницей мячей 22:9.

● До немцев все хозяева Евро в XXI веке пропускали в стартовых матчах. В 2004-м Португалия проиграла Греции (1:2), в 2008-м Швейцария – чехам (0:1), а Австрия – хорватам (0:1). В 2012-м Польша сыграла вничью с Грецией (1:1), а Украина победила Швецию (2:1). На Евро-2016 Франция обыграла Румынию (2:1). У Евро-2020 хозяева не было, проводили сразу в 11 странах.

● У Германии четыре победы и ничья в пяти играх года. До Евро команда Юлиана Нагельсманна обыграла в товарняках Грецию (2:1), Францию (2:0) и Нидерланды (2:1), а также сыграла вничью с Украиной (0:0). 2023-й заканчивали поражениями от Турции (2:3) и Австрии (0:2). Похоже, запустили удачный период взамен провальному, спровоцировавшему смену тренера накануне домашнего Евро.

● Шотландия никогда не проигрывала на Евро с разницей в 3+ гола. Крупнейшее поражение – 1:3 от Хорватии на Евро-2020. Немцы оформили три разгрома в матчах чемпионата Европы: против СССР-1972, России-1996 и Словакии-2016 (везде по 3:0).

В первом туре группы А еще сыграют Венгрия со Швейцарией – в 16:00 мск субботы. Еще во второй день турнира нас ждут обе игры группы B: Испания – Хорватия (19:00) и Италия – Албания (22:00).

Удивительные факты о каждом игроке сборной Германии: знаете, что у Виртца девять братьев и сестер? Слышали, с какой поп-вездой дружит Кроос?

Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/osnapix / Titgemeyer, IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshag/Global Look Press