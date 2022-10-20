Роналду ушел со скамейки «МЮ» во время матча. Тен Хаг пообещал разобраться с ним

«Манчестер Юнайтед» дома справился с «Тоттенхэмом» (2:0), но больше обсуждают не результат, а поступок Криштиану Роналду, который на поле так и не появился, оставшись в запасе.

На 90-й минуте португалец встал со скамейки и ушел в раздевалку – даже до окончания основного времени матча. И совершенно не обращал внимания на происходившее на поле.

Формально у «Юнайтед» еще были замены: Тен Хаг сделал три изменения в два слота (на 76-й Мактомини вышел вместо Антони, на 87-й Эланга и Эриксен появились вместо Каземиро и Санчо). Тренер мог сделать еще две замены в одной паузе, но никто не появился.

Уже есть реакции: Эвра защищает Роналду, Ширер жалеет Тен Хага

Реакция большинства очевидна – ее выразил экс-защитник сборной Англии Дэнни Милз: «Если он так поступил, то это абсолютный позор. Думаю, это неуважительно по отношению к команде, тренеру и болельщикам. Он ставит себя выше клуба... Это полный позор!».

Но есть и те, кто заступился за Криштиану. Например, бывший партнер по «МЮ» Патрис Эвра: «Все разные. Я хотел бы сосредоточиться на игре «МЮ», а не на защите Криштиану. Мы не знаем, сказал ли он Тен Хагу об уходе, или мы пытаемся сделать из этого историю. Не хочу искать оправданий, нужно прекратить говорить о Криштиану каждый день».

А Алан Ширер заступился за Тен Хага: «Я понимаю разочарование Роналду из-за того, что он не смог выйти на поле. Но вот ситуация: команда провела хороший матч, и тренер сделал серьезное заявление, оставив его в запасе. Это оказалось правильным решением, потому что на поле они все делали верно. Ситуация тяжелая. У тренера очень сложная жизнь. Его будут спрашивать об этом журналисты, а он вообще-то должен говорить о команде на поле, потому что сегодня они сыграли впечатляюще».

Да, Тен Хага спросили насчет Роналду. Он коротко ответил в интервью Amazon Prime: «Я буду разбираться с этим завтра, точно не сегодня».

И назвал причину, по которой решил не выпускать Роналду: «Против такого соперника нам нужен был хороший прессинг и контрпрессинг. В результате этого можно создавать моменты, так что нужны были те, кто хорошо прессингует».

Тен Хаг редко выпускает Роналду в основе. Сестра Криштиану уже атаковала тренера в соцсетях

Криштиану второй раз в сезоне просидел в запасе весь матч. Первый был с «Манчестер Сити», тогда Эрик Тен Хаг объяснил решение уважением к заслугам Роналду.

У португальца и тренера, очевидно, не самые лучшие отношения. В прошлом матче Роналду после замены не сразу пожал руку Тен Хагу – только тогда, когда сам голландец подошел к нему поближе. Роналду правда играет не так много: в этом сезоне у него всего 8 матчей в АПЛ, а среднее число минут на поле – меньше тайма (42). Так мало в его карьере за сезон в лиге не было никогда – даже в сезоне-2003/04 он проводил на поле почти 60 минут.

Регулярно Криш играет только в Лиге Европы – там у него четыре старта в четырех матчах.

Итого во всех турнирах: лишь шесть стартов в 13 матчах. Неудивительно, что медиа отправляют форварда в самые разные клубы еще с лета – от «Атлетико» до «Галатасарая» (самый свежий слух).

Недовольство Тен Хагом уже высказывают родственники Роналду. Старшая сестра Криштиану Элма Авейру после замены в матче с «Ньюкаслом» выложила скриншот новости от португальского футбольного аккаунта с подводкой «Если так пойдет и дальше, Тен Хаг не доработает до января». Авейру подписала изображение: «Слишком поздно 🤢🤢».

Фото: REUTERS/Phil Noble, Craig Brough, David Klein; кадры трансляции