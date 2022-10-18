Анчелотти привел уже 4-го игрока к «Золотому мячу». Шевченко, Кака, Роналду и Бензема – элитная коллекция

И все благодарны итальянцу.

Карло Анчелотти покорилось очередное достижение: после вручения Бензема «Золотого мяча» итальянец стал первым тренером, под руководством которого эту награду получили 4 разных игрока.

Смотрим, к какому золотому клубу присоединился Карим.

2004 – Андрей Шевченко (у Анчелотти – 2001-2006, 2008-2009)

Все началось с мощного «Милана» нулевых, с которым Анчелотти выиграл две Лиги чемпионов. Шевченко перед роковым отъездом в «Челси» зацепил одну ЛЧ (в 2003-м), а в 2004-м забрал «Золотой мяч». В том сезоне украинец с 24 голами стал лучшим бомбардиром Серии А и помог «Милану» вперые за 5 лет выиграть титул. В августе 2004-го Шева также выиграл Суперкубок Италии, сделав в нем хет-трик.

В борьбе за «ЗМ» форвард обошел Деку, Роналдиньо и Анри.

После недавней победы «Реала» в ЛЧ Шевченко посвятил Анчелотти теплое сообщение:

«Поздравляю, мистер. Таких, как вы, больше нет! Первый раз – 19 лет назад в Манчестере. Четыре победы в Лиге чемпионов, вы написали историю».

2007 – Кака (у Анчелотти – 2003-2009)

За годы совместной работы Анчелотти превратил Кака в игрока мирового класса, а бразилец сыграл важнейшую роль в завоевании Лиги чемпионов в 2007-м. В том розыгрыше ЛЧ Кака с отрывом стал лучшим бомбардиром (10 голов, у ближайших преследователей по 6), его также признали лучшим игроком. В том же году «Милан» взял Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

В голосовании за «ЗМ»-2007 Кака (444 очка) уверенно обошел Роналду (277) и Месси (255).

В 2020-м Кака назвал Анчелотти лучшим тренером в карьере:

«Я научился чему-то от каждого тренера, с которым работал. Но Карло для меня был лучшим, потому что он достал из меня все лучшее.

Самая впечатляющая его способность – умение управлять футболистами. Это очень важно. Конечно, он также хорош в тактике и понимании игры, но главное – это его работа с игроками.

В твоем составе есть 25 игроков, из которых выйдет на поле всего 11. Что делать с остальными футболистами? Как не дать им потерять мотивацию? У игроков всегда оставались хорошие воспоминания о нем».

2014 – Криштиану Роналду (у Анчелотти – 2013-2015)

Анчелотти и Роналду выиграли 4 трофея и вместе привели «Реал» к 10-й победе в ЛЧ (мадридцы не брали такой родной кубок с 2002 года). Криштиану в том розыгрыше Лиги чемпионов забил рекордные 17 голов, став лучшим игроком турнира. А всего он настрелял аж 51 гол в 47 матчах того сезона.

В голосовании за «ЗМ»-2014 Роналду (37,66 % голосов) легко обошел Месси (15,76 %) и Нойера (15,72 %). Для португальца этот Мяч стал уже третьим, а всего у него набралось 5 таких наград.

«Он невероятный человек, – говорил Роналду про Анчелотти. – Я просто хочу, чтобы у каждого игрока была возможность поработать с ним, потому что он фантастический человек, фантастический тренер. Я очень скучаю по нему, потому что вместе мы выиграли много трофеев».

2022 – Карим Бензема (у Анчелотти – 2013-2015, 2021 – и дальше)

И вот новый победитель. Как и Кака с Роналду, Бензема в триумфальном сезоне выиграл Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром. Француз забил 15 голов в 12 матчах розыгрыша. А еще Карим выиграл Ла Лигу, взяв приз лучшему бомбардиру и здесь (27 мячей).

44 гола в 46 матчах за «Реал» в сезоне – асболютно заслуженная награда.

Бензема называет Анчелотти лучшим тренером в мире, а итальянец верит, что 34-летний форвард способен поброться и за второй «Золотой мяч».

«В прошлом сезоне он сильнее всего впечатлил меня в перерыве первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Челси», – рассказывает Анчелотти. – Он только что дважды прекрасно забил головой, но зашел в раздевалку очень разозленным. Я не понял, в чем причина, а он сказал мне: «Я упустил момент, но не беспокойтесь, я забью еще один гол». И он сделал это! Только вернувшись на поле, он задавил Менди! Это многое говорит о его характере и самоотдаче.

В 34 года он обладает таким профессионализмом, правильным отношением к делу и скромностью. Это прекрасно. Бензема – как вино, со временем он становится все лучше. Я очень счастлив за него. Желаю ему побороться за второй «Золотой мяч». Карим – это футбол. Это не чистый нападающий, не только бомбардир, это игрок, олицетворяющий футбол. Таких игроков очень мало».

Анчелотти тренировал еще 6 обладателей «ЗМ»

Несмотря на то, что целых 12 лет «Золотой мяч» делили Месси и Роналду, Анчелотти умудрился потренировать аж 10 обладателей награды. Четверых мы уже разобрали, а вот еще 6 победителей, с которыми Папа Карло поработал не в сезон триумфа.

• 2006 – Фабио Каннаваро (у Анчелотти – 1996-1998)

• 1998 – Зинедин Зидан (1999-2001)

• 1999 – Ривалдо (2002-2003)

• 1997, 2002 – Роналдо (2007-2008)

• 2005 – Роналдиньо (2008-2009)

• 2018 – Лука Модрич (2013-2015, с 2021-го)

Не всем удалось заиграть под руководством Анчелотти, большие проблемы были у бразильских звезд. Роналдиньо, например, в первый сезон в «Милане» много времени уделял вечеринкам, что не нравилось Карло, который усадил бразильца на лавку.

Но Рон, как и все остальные, сохранил уважение к итальянцу. «Карло с Гвардиолой – один из величайших тренеров в мире», – говорил Роналдиньо в 2017-м.

Вот что об Анчелотти вспоминал Каннаваро: «У нас была уникальная связь. Когда в 1998-м он покидал «Парму», вся команда ревела».

А это признание Модрича: «В «Реале» у меня были отличные отношения с каждым из тренеров. Все они помогли мне вырасти в профессиональном плане, но если бы мне пришлось выбирать лучшего, то я бы остановился на Анчелотти. У нас были и остаются прекрасные отношения».

Анчелотти и сам успел поиграть в одной команде с великими обладателями «ЗМ» из прошлого – Паоло Росси, Гуллитом, Ван Бастеном и Баджо. В сумме набирается уже 14 обладателей награды, которые выиграли 21 «Золотой мяч». Может быть, в какой-то степени именно этот опыт помогает итальянцу выстраивать такие доверительные отношения со звездами.

Фото: globallookpress.com/Oscar J. Barroso, Gao Jing AFP/LLUIS GENE, DAMIEN MEYER