Холанда достают травмы: за два сезона пропустил 26 матчей. Это может смутить «Барсу», «Реал» и «Ман Сити»

В 2022-м Эрлинг Холанд почти не играет. Мощного норвежца терзают травмы.

Холанд травмировался в январе. Сейчас получил рецидив и вернется на поле только в апреле

В последний раз норвежец выходил на поле 22 января: получил тогда мышечную травму в игре с «Хоффенхаймом» и до сих пор не восстановился. Ожидалось, что к началу марта Холанд уже вернется – но Bild выяснил, что у Эрлинга небольшой рецидив и он пропустит еще как минимум месяц. Теперь норвежец появится на поле только в апреле.

За два сезона в «Дортмунде» Холанд уже пропустил 26 матчей из-за травм и вылетел в общей сложности на 127 дней – почти всегда проблемы норвежца связаны либо с коленом, либо с мышцами. Возможно, такая склонность к повреждениям как минимум смутит его потенциальных покупателей – «Реал», «Барсу» и «Манчестер Сити».

С Холандом работает личный физиотерапевт. Эрлинг сам решает, когда вернуться

За восстановление форварда полностью отвечает Джон Хаддад – его персональный физиотерапевт, который, кстати, даже не трудоустроен в «Дортмунде». Хаддад, который еще работает с несколькими бойцами ММА, сейчас проводит ежедневные сеансы с норвежцем: старается не форсировать его восстановление и находится в тесном контакте с Томасом Цецманном, физиотерапевтом «Боруссии».

Сам Эрлинг тоже все понимает и прилежно выполняет рекомендации Хаддада. «Я никогда в жизни не работал с таким трудолюбивым и преданным спортсменом. Это настоящая честь для меня», – говорил физиотерапевт в интервью немецкому Sport1.

Еще одна важная деталь в восстановлении Холанда: фактически норвежец сам решает, когда вернуться. Против «Рейнджерс» в Лиге Европы почувствовал, что еще не готов, а вот в ноябрьской игре с «Вольфсбургом» вышел, умоляя врачей клуба дать ему формальное разрешение. Те серьезно переживали, но Эрлинг продолжил штамповать голы и в последующих играх выходил в старте.

Но через пару месяцев Холанд снова сломался.

Фото: globallookpress.com/Sebastian El-Saqqa/augenklick/firo Sportphoto