0,1% – шанс «Олимпиакоса» на еврокубок после первого матча 1/8. Спаслись с 1:4

«Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, победив в финале «Фиорентину» – 1:0. Но еще в начале марта почти вылетел из турнира. Вернулся чудом!

Изначально «Олимпиакос» играл в группе Лиги Европы, «Вест Хэм» и «Фрайбург» не пустили его в плей-офф (немцы вообще дома прошлись катком – 5:0), только сербский ТСЦ был хуже греков.

Для попадания в 1/8 финала ЛК требовалось сыграть стыковые матчи с «Ференцварошем» – две победы по 1:0 вывели «Олимпиакос» дальше.

Ни в какой список фаворитов турнира греки тогда не входили. Угодив на «Маккаби» Тель-Авив, «Олимпиакос» практически выбыл из ЛК, крайне неудачно отыграв домашний матч.

Шоком были уже первые девять минут – «Маккаби» забил дважды. Потом пропустил от Аюба Эль-Кааби, но забил третий к получасу. Еще гол после перерыва – и полный кошмар для «Олимпиакоса», ведь это 1:4 перед ответной игрой.

Opta тогда насчитала «Оли» только 2,5% на выход в четвертьфинал и всего 0,1% на победу в турнире! Посмотрите, кто внизу.

Ответный матч проходил на нейтральном поле – там, где «Олимпиакос» уже играл в этом сезоне – на стадионе сербского ТСЦ. Против самого ТСЦ «Оли» играл 2:2, обидно упустив победу на последних минутах, но матч на этой арене против «Маккаби» стал абсолютно легендарным.

3:0 после первого тайма – 4:1 за 90 минут – 6:1 по итогам дополнительного времени. Суперигру выдали все звезды – 2+1 у Даниэла Поденсе, дубль у Эль-Кааби, 1+1 у Константиноса Фортуниса, победный в противостоянии (пятый) гол Стевана Йоветича.

Сумасшедший проход. Такого дня рождения у Хосе Луиса Мендилибара не было еще никогда, но именно такой матч случился 14 марта – в его праздник. «Это был один из лучших вечеров, которые я пережил в футболе», – говорил он после игры.

А уже дальше каждая игра «Олимпиакоса» не на своем поле была сверхэмоциональной – это проход «Фенербахче» по пенальти в Турции, 4:2 над «Астон Виллой» Унаи Эмери в Англии и затем победа в финале над «Фиорентиной» в родной Греции.

Первый еврокубок в истории Греции! «Олимпиакос» забодал «Фиорентину»

Фото: East News /AP Photo/Thanassis Stavrakis, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Petros Giannakouris