ЦСКА, «Зенит» и трижды «Порту». Все победители еврокубков не из топ-лиг с 2000-го

Теперь еще и «Олимпиакос».

«Олимпиакос» – победитель Лиги конференций-2023/24. В финале обыграли «Фиорентину» – впервые за долгое время еврокубок выиграл клуб не из привычной пятерки топ-лиг.

Давайте вспомним, какие команды не из Испании, Англии, Италии, Германии, Франции с 2000 года выигрывали европейские трофеи.

Справедливости ради, Франция ни разу не забирала еврокубок за этот период.

«Галатасарай» – Кубок УЕФА-1999/00

Да-да, это еще XX век, но уж больно хороша была команда Фатиха Терима. Сначала обошли звездный «Милан» и заняли третье место в группе ЛЧ, а дальше прошли серьезную компанию: «Болонья», дортмундская «Боруссия», «Мальорка» и «Лидс». В плей-офф клуб из Стамбула ни разу не проиграл.

Неудивительно. У Терима был крепкий состав с мощными турецкими футболистами, вот некоторые из них: Хакан Шюкюр, Умит Давала, Бюлент Коркмаз, еще и легендарные румыны Хаджи и Попеску, а в воротах стоял бразилец и чемпион мира Клаудио Таффарел.

И такая команда оставила баз евротрофея «Арсенал» Арсена Венгера. Лондонцев не спасло даже удаление Хаджи на 94-й минуте. В серии пенальти Давор Шукер и Патрик Вийера пробили в каркас ворот. И «Галатасарай» завоевал для Турции первый еврокубок.

«Фейеноорд» – Кубок УЕФА-2001/02

Последний на данный момент евротрофей голландского футбола взяли не «Аякс» или ПСВ, а «Фейеноорд» в 2002 году. Вылетели в Кубок УЕФА из группы ЛЧ со «Спартаком», «Баварией» и пражской «Спартой». В плей-офф получили «Фрайбург», «Рейнджерс», ПСВ и «Интер».

Команда Берта ван Марвейка не была суперзвездной по именам, но интересных игроков там хватало. Тот же юный Робин ван Перси. Был интересный японец Синдзи Оно, Бонавентюр Калу, а в запасе сидели Игорь Корнеев и молодой Йохан Элмандер.

А в атаке зажигала пара из Йона-Даля Томассона и Пьера ван Хойдонка – они и решили судьбу финала против «Боруссии». Голландец оформил дубль в первом тайме, датчанин забил победный во втором. Победа 3:2 – и Ян Коллер остался без трофея.

«Порту» – Кубок УЕФА-2002/03

А потом наступили звездные два сезона «Порту» и Жозе Моуринью. Португальцы с Дмитрием Аленичевым в составе прошлись по не самой звездной сетке: «Полония», «Аустрия», «Ланс», «Денизлиспор», «Панатинаикос» и «Лацио». Проблемы возникли только с греками – их дожали в дополнительное время.

В финале с «Селтиком», впрочем, тоже было непросто – у команды из Глазго был Хенрик Ларссон. На дубль шведа ответили голом Аленичева и дублем Дерлея. Один из них случился уже на 115-й минуте и стал победным.

«Порту» – Лига Чемпионов-2003/04

Команда Жозе Моуринью вслед за Кубком УЕФА выиграла и Лигу чемпионов. Уникальный заход в удивительный для футбола год.

Вышли из группы с «Реалом», «Марселем» и «Партизаном». А в плей-офф прошли «МЮ» благодаря голу Коштиньи на последней минуте, уверенно разобрались с «Лионом», в полуфинале хватило одного гола против «Депортиво». А в финале разгромили «Монако» – с голом Дмитрия Аленичева.

Я выиграл Лигу чемпионов и забил в финале. Монолог Аленичева – 20 лет спустя

Главной звездой той команды был тренер – Жозе Моуринью. Хотя и коллектив уникальный: Рикарду Карвалью, Деку, Манише, Дерлей, Паулу Феррейра, Жозе Босингва – все потом разбрелись по топ-клубам (или уехали в «Динамо»).

ЦСКА – Кубок УЕФА-2004/05

18 мая 2005-го ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, и Россия, вероятно, впервые ощутила такое великое футбольное счастье. Москвичи победили, несмотря на то, что финал проходил на стадионе «Спортинга», португальцев гнали вперед больше 40 тысяч зрителей.

На 29-й минуте ЦСКА пропустил: Рожерио точно пробил из-за штрафной. Во втором тайме Алексей Березуцкий сравнял счет, Юрий Жирков вывел вперед, а Вагнер Лав установил окончательный счет – 3:1. Карвальо отдал три голевые.

«Зенит» – Кубок УЕФА-2007/08

Клуб из Санкт-Петербурга прошел сложную сетку с сильными «Вильярреалом», «Марселем», «Байером» и «Баварией».

После разгрома мюнхенского клуба в полуфинале со счетом 4:0 казалось, что с «Рейнджерс» разберутся даже без лучшего бомбардира Павла Погребняка.

Так и получилось – победа 2:0 в Манчестере. И Анатолий Тимощук, поднявший над головой Кубок УЕФА.

«Шахтер» – Кубок УЕФА-2008/09

К финалу последнего Кубка УЕФА обе команды пришли из ЛЧ – заняли в группах третьи места. Далее «Шахтер» обыграл «Тоттенхэм», ЦСКА, «Марсель» и киевское «Динамо».

«Вердер» с Озилом, Писарро, Визе и Фрингсом в составе дважды проходил в следующий этап по правилу выездного гола («Милан» и «Гамбург»), с трудом обыграл «Сент-Этьен» и расправился с «Удинезе», который выбил прошлого победителя – «Зенит».

В немецко-украинском финале забивали только бразильцы. В первом тайме будущий спартаковец Луис Адриано открыл счет, но еще до перерыва Налдо сравнял. Плавно перешли в экстра-таймы – и в середине первого Дарио Срна отдал зрячую фланговую передачу на Жадсона, тот в касание отправил мяч в угол ворот Тима Визе – 2:1!

«Порту» – Лига Европы-2010/11

«Порту» Андре Виллаш-Боаша в 2011-м обыграл «Брагу» в финале Лиге Европы (1:0). Единственный гол в конце первого тайма забил лучший бомбардир турнира Радамель Фалькао.

Та команда вообще сильно прошлась по сетке и влюбила в себя многих. Выбили «Севилью» (!!!), ЦСКА и «Спартак» (Фалькао дважды приехал в Москву), а в полуфинале разделались с «Вильярреалом».

Андре Виллаш-Боаш стал самым молодым тренером с европейским трофеем. В день финала ему было 33 года и 213 дней – превзошел достижение Джанлуки Виалли, который завоевал Кубок кубков-1997/98 с «Челси» в 33 года и 308 дней.

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После «Порту» Виллаш-Боаша у нескольких европейских команд из-за пределов топ-лиг были шансы выиграть еврокубок. В финалы выходили «Бенфика» (ЛЕ дважды), «Днепр» (ЛЕ), «Аякс» (ЛЕ), «Рейнджерс» (ЛЕ) и «Фейеноорд» (ЛК). Но выиграть получилось только у «Олимпиакоса».

Фото: East News /Dimitris Peristeris / SOOC / SOOC via AFP, MIGUEL RIOPA / AFP, AFP PHOTO FRANCK FIFE; Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Ryan Pierse, Alex Livesey, Lutz Bongarts/Bongarts, Tim De Waele