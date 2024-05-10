Он выживал в Марокко, работал плотником – а в 30 вынес «Астон Виллу» пятью голами

Аюб Эль-Кааби – герой «Олимпиакоса».

Нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби – главная звезда полуфиналов Лиги конференций. Пять голов «Астон Вилле» за два матча – вот это перформанс против главного фаворита турнира!

Эль-Кааби стал профессионалом только в 21. И сначала играл в защите

Эль-Кааби уже 30 лет, он родился и вырос в неблагополучном районе Касабланки (портовый город в западной части Марокко). Там жилось непросто: Аюб бросил школу уже в 15 и поступил в мастерскую, где учился на плотника, чтобы помочь родителям.

Эль-Кааби обожал футбол, сверкал на фоне друзей и в 19 впервые попал в любительскую команду «Хай Хадиджа». Аюб проявил себя всего за несколько месяцев и поехал в более статусный клуб: технику и физические качества отметили в «Расинге» из родной Касабланки.

Тогда Эль Кааби бросил уже плотничное дело, чтобы стать футболистом. Первый профессиональный контракт с «Расингом» он подписал в 21 год.

Эль-Кааби всегда хотел играть в атаке, но тренерам «Расинга» нравились его габариты и физика, поэтому Аюб выходил в обороне. Его перевели вперед только в 2016-м, когда Аюб забил несколько мячей на предсезонном турнире.

В сезоне-2016/17 Эль-Кааби все-таки стал форвардом, наколотил 25 голов в 33 матчах и отправил «Расинг» в высший дивизион чемпионата Марокко. Это позволило перейти в более крупный клуб из Марокко – летом 2017-го Эль-Кааби пролез в местный «Беркан».

Аюб играл на ЧМ в России, а в 2023-м мог перейти в ЦСКА. «Олимпиакос» забрал его бесплатно

В январе 2018-го Аюб дебютировал за сборную Марокко – и сразу дубль в матче группового этапа чемпионата африканских наций с Мавританией. В итоге марокканцы взяли турнир, а Эль-Кааби стал лучшим бомбардиром: девять мячей в пяти играх. Летом 2018-го Эль-Кааби приехал на чемпионат мира в Россию. Там сыграл против Ирана и Португалии, но не забил

В «Беркане» Эль-Кааби тоже не задержался: принял первое предложение из Китая, поехал на заработки в «Хэбэй», но через год вернулся Марокко.

Эль-Кааби признается: так и не свыкся с китайским менталитетом, да и денег на футбол там вскоре стало меньше. Аюба забрал «Видад», там форвард отыграл два года, чтобы летом 2021-го снова уехать зарабатывать – в турецкий «Хатайспор». Через два года Эль-Кааби вообще оказался в катарском клубе «Аль-Садд».

Зимой 2023-го марокканец мог перейти в ЦСКА (инсайд Ивана Карпова), но через полгода стал свободным агентом, и за Аюбом пришел «Олимпиакос». Этот сезон марокканец проводит великолепно: 32 гола во всех турнирах, в том числе 10 в Лиге конференций.

Лучший снайпер и теперь уже финалист турнира.

Мендилибар – волшебник. Два еврокубковых финала за год

Фото: Gettyimages.ru /Milos Bicanski, Alex Livesey