Руни возглавил «Плимут» из Чемпионшипа! Вернулся после провала в «Бирмингеме»
Не тренировал полгода.
Уэйн Руни снова в деле – подобрал «Плимут», чуть не вылетевший в Лигу 1. Новая попытка проявить.
«Считаем его идеальным кандидатом». Клуб доволен, Руни воодушевлен
Вот первые слова Уэйна в «Плимуте»: «Работа здесь кажется идеальным следующим шагом для меня. Это шанс стать частью прекрасного проекта. С нетерпением жду возможности помочь построить команду, которая будет играть в отличный футбол и радовать болельщиков».
Председатель Саймон Холлетт тоже доволен назначением: «На собеседовании Уэйн показал себя страстным, умным и знающим ситуацию кандидатом с желанием проявить себя и развить тренерскую карьеру.
Его амбиции и цели соответствуют нашим, считаем его идеальным кандидатом для того, чтобы привить команде захватывающий и атакующий футбол, который мы хотим видеть».
«Плимут» – клуб с 21-го места Чемпионшипа, избежавший вылета в последний момент: до конца соперничали с «Бирмингемом» и в итоге опередили на одно очко благодаря победе над «Халлом» (1:0). Теперь «Плимут» ждет начало предсезонки под руководством нового тренера.
Руни уже успел обсудить назначение с Гари Линекером в эфире BBC Sport перед финалом Кубка Англии 25 мая – как раз в день объявления. На вопрос о назначении Руни ответил: «Это был тщательный процесс, собеседовали многих тренеров. К счастью, клуб решил, что я подхожу. Не могу дождаться, когда встречусь с игроками и персоналом, и, надеюсь,...»
На этой фразе Линекер перебил экс-звезду и пошутил: «Надеюсь, подпишешь футболиста, чего у тебя никогда не случалось!»
Руни посмеялся: «Да! Очевидно, что в следующем месяце предстоит много работы, прежде чем мы начнем предсезонные сборы».
Шутка Гари чуть неточна: Уэйн работал без трансферов только в «Дерби» и в «Бирмингеме», в «Ди Си Юнайтед» ему все-таки привозили новых игроков. Но если брать только время в Англии, то все сходится.
Длина контракта не раскрывается, но очевидно, что смотреть будут прежде всего на результаты. Особенно учитывая не самый удачный опыт Уэйна в последние годы.
Руни-тренер пока не впечатляет: критика в «Дерби», последнее место в МЛС и провал в «Бирмингеме»
Легендарный нападающий набирался опыта в новой профессии еще во время карьеры: стартовал в «Дерби», куда пришел в 2019-м играющим тренером.
Руни сходу забрал капитанскую повязку и ударно провел вторую половину сезона-2019/20, но осенью 2020-го понадобился уже в другой роли: сначала временно подменил ушедшего в отставку Филиппа Коку, а в январе 2021-го стал полноценным главным тренером команды. Тогда же завершил и карьеру игрока.
Сначала пробовал одновременно выпускать себя и тренировать, но понял, что совмещать будет тяжеловато, и после двух попыток забросил идею. В 35 матчах «Дерби» Руни одержал лишь 10 побед, но спасся в последних турах и расположился прямо над зоной вылета.
Одни критиковали Уэйна за плохое управление командой и такую же игру в защите, другие оправдывали результаты травмами и нестабильностью игроков. Сошлись на том, что будут оценивать по следующему сезону.
Он вышел кошмарным: с «Дерби» сняли 21 очко за разные нарушения, и команда утонула на дне таблицы. А еще чуть не потерпела финансовый крах: в сентябре 2021-го ввели внешнее управление из-за гигантских долгов (превышали 60 млн фунтов).
Руни не бросил команду в беде и остался до конца сезона: «Я предан этому клубу. Я вырос в бедном районе Ливерпуля. Знаю, насколько тяжелой может быть жизнь. Кем бы я был, если бы пошел и пролежал на пляже несколько недель?»
«Дерби» отчаянно бился, но все-таки вылетел в третью лигу, после чего Уэйн ушел: сменил Англию на США и возглавил «Ди Си Юнайтед».
В МЛС он проработал два года: в 2022-м финишировал последним в своей конференции, в 2023-м отстал от плей-офф лишь на три очка, но все равно не убедил руководство. Разошлись по взаимному согласию.
Последняя работа до «Плимута» – в «Бирмингеме», с которым как раз конкурировали за выживание. Клуб объявил о назначении Руни в октябре 2023-го, сразу после ухода тренера из «Ди Си Юнайтед».
Правда, задалось не сразу: рухнули на дно и одержали лишь две победы в 15 матчах. Уволили уже через два с половиной месяца на фоне отвратительных результатов, а итоговый вылет в третью лигу связали именно с периодом при Руни.
Тренер «Мидлсбро» Майкл Кэррик поддержал коллегу: «Мне очень обидно за Уэйна, он мой друг. Знаю, что он придет в норму и добьется успеха. Хорошо знаю Уэйна, его характер как человека и как игрока, то, чего он достиг и как добился этого. Уровень мотивации, знания, которыми он обладает, его интеллект – он рожден для футбола.
История знает нескольких невероятных тренеров, у которых в определенные моменты все шло не совсем по плану, случались неудачи – это часть жизни».
Теперь – новая попытка в Чемпионшипе.
Фото: Gettyimages.ru/Steve Bardens, Ashley Allen, James Gill
С другой стороны Руни хотя бы ищет работу и находит ее, в отличие от большинства наших легенд футбола, которые хотят получить работу просто потому что они в футбол играли и не ходят на собеседования)))
Единственные тепличные условия у него были в МЛС, но МЛС лига очень специфическая.
В случае с Чемпионшипом, в том же Дерби если бы их не наказали во втором сезоне, они бы могли зацепиться за Чемпионшип, играли они прилично, учитывая какой там был состав и что у клуба не было возможности усилиться.
Бирмингем провал, да. Но тут тоже надо понимать, что Руни изначально был аутсайдером, потому что импульсивные владельцы захотели сыграть на имени нового тренера, убрав старого, который делал какой-никакой, но результат. Ожидаемо не вышло. Но это вина не только Руни.