Руни возглавил «Плимут» из Чемпионшипа! Вернулся после провала в «Бирмингеме»

Не тренировал полгода.

Уэйн Руни снова в деле – подобрал «Плимут», чуть не вылетевший в Лигу 1. Новая попытка проявить.

«Считаем его идеальным кандидатом». Клуб доволен, Руни воодушевлен

Вот первые слова Уэйна в «Плимуте»: «Работа здесь кажется идеальным следующим шагом для меня. Это шанс стать частью прекрасного проекта. С нетерпением жду возможности помочь построить команду, которая будет играть в отличный футбол и радовать болельщиков».

Председатель Саймон Холлетт тоже доволен назначением: «На собеседовании Уэйн показал себя страстным, умным и знающим ситуацию кандидатом с желанием проявить себя и развить тренерскую карьеру.

Его амбиции и цели соответствуют нашим, считаем его идеальным кандидатом для того, чтобы привить команде захватывающий и атакующий футбол, который мы хотим видеть».

«Плимут» – клуб с 21-го места Чемпионшипа, избежавший вылета в последний момент: до конца соперничали с «Бирмингемом» и в итоге опередили на одно очко благодаря победе над «Халлом» (1:0). Теперь «Плимут» ждет начало предсезонки под руководством нового тренера.

Руни уже успел обсудить назначение с Гари Линекером в эфире BBC Sport перед финалом Кубка Англии 25 мая – как раз в день объявления. На вопрос о назначении Руни ответил: «Это был тщательный процесс, собеседовали многих тренеров. К счастью, клуб решил, что я подхожу. Не могу дождаться, когда встречусь с игроками и персоналом, и, надеюсь,...»

На этой фразе Линекер перебил экс-звезду и пошутил: «Надеюсь, подпишешь футболиста, чего у тебя никогда не случалось!»

Руни посмеялся: «Да! Очевидно, что в следующем месяце предстоит много работы, прежде чем мы начнем предсезонные сборы».

Шутка Гари чуть неточна: Уэйн работал без трансферов только в «Дерби» и в «Бирмингеме», в «Ди Си Юнайтед» ему все-таки привозили новых игроков. Но если брать только время в Англии, то все сходится.

Длина контракта не раскрывается, но очевидно, что смотреть будут прежде всего на результаты. Особенно учитывая не самый удачный опыт Уэйна в последние годы.

Руни-тренер пока не впечатляет: критика в «Дерби», последнее место в МЛС и провал в «Бирмингеме»

Легендарный нападающий набирался опыта в новой профессии еще во время карьеры: стартовал в «Дерби», куда пришел в 2019-м играющим тренером.

Руни сходу забрал капитанскую повязку и ударно провел вторую половину сезона-2019/20, но осенью 2020-го понадобился уже в другой роли: сначала временно подменил ушедшего в отставку Филиппа Коку, а в январе 2021-го стал полноценным главным тренером команды. Тогда же завершил и карьеру игрока.

Сначала пробовал одновременно выпускать себя и тренировать, но понял, что совмещать будет тяжеловато, и после двух попыток забросил идею. В 35 матчах «Дерби» Руни одержал лишь 10 побед, но спасся в последних турах и расположился прямо над зоной вылета.

Одни критиковали Уэйна за плохое управление командой и такую же игру в защите, другие оправдывали результаты травмами и нестабильностью игроков. Сошлись на том, что будут оценивать по следующему сезону.

Он вышел кошмарным : с «Дерби» сняли 21 очко за разные нарушения, и команда утонула на дне таблицы. А еще чуть не потерпела финансовый крах: в сентябре 2021-го ввели внешнее управление из-за гигантских долгов (превышали 60 млн фунтов).

Руни не бросил команду в беде и остался до конца сезона: «Я предан этому клубу. Я вырос в бедном районе Ливерпуля. Знаю, насколько тяжелой может быть жизнь. Кем бы я был, если бы пошел и пролежал на пляже несколько недель?»

«Дерби» отчаянно бился, но все-таки вылетел в третью лигу, после чего Уэйн ушел: сменил Англию на США и возглавил «Ди Си Юнайтед».

В МЛС он проработал два года: в 2022-м финишировал последним в своей конференции, в 2023-м отстал от плей-офф лишь на три очка, но все равно не убедил руководство. Разошлись по взаимному согласию.

Последняя работа до «Плимута» – в «Бирмингеме», с которым как раз конкурировали за выживание. Клуб объявил о назначении Руни в октябре 2023-го, сразу после ухода тренера из «Ди Си Юнайтед».

Правда, задалось не сразу: рухнули на дно и одержали лишь две победы в 15 матчах. Уволили уже через два с половиной месяца на фоне отвратительных результатов, а итоговый вылет в третью лигу связали именно с периодом при Руни.

Тренер «Мидлсбро» Майкл Кэррик поддержал коллегу: «Мне очень обидно за Уэйна, он мой друг. Знаю, что он придет в норму и добьется успеха. Хорошо знаю Уэйна, его характер как человека и как игрока, то, чего он достиг и как добился этого. Уровень мотивации, знания, которыми он обладает, его интеллект – он рожден для футбола.

История знает нескольких невероятных тренеров, у которых в определенные моменты все шло не совсем по плану, случались неудачи – это часть жизни».

Теперь – новая попытка в Чемпионшипе.

Фото: Gettyimages.ru /Steve Bardens, Ashley Allen, James Gill