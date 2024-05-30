Директор «Болоньи» опроверг обмен с участием Миранчука: «Таких переговоров нет» 

Теги Аталанта серия А Италия возможные трансферы Болонья Джованни Сартори Алексей Миранчук Риккардо Орсолини Спорт-Экспресс Футбол

Спортивный директор «Болоньи» опроверг возможный переход Алексея Миранчука.

Сообщалось, что «Аталанта» может включить хавбека в сделку по вингеру «Болоньи» Риккардо Орсолини.

— Появилась новость о возможном обмене Орсолини на Миранчука с денежной компенсацией. «Болонье» был бы интересен такой переход?

— Таких переговоров нет, – сказал Джованни Сартори, бывший спортивный директор «Аталанты», при котором Миранчук оказался в итальянском клубе.

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