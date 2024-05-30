Директор «Болоньи» опроверг обмен с участием Миранчука: «Таких переговоров нет» 

Спортивный директор «Болоньи» опроверг возможный переход Алексея Миранчука.

Сообщалось, что « » может включить хавбека в сделку по вингеру «Болоньи» .

— Появилась новость о возможном обмене Орсолини на с денежной компенсацией. «Болонье» был бы интересен такой переход?

— Таких переговоров нет, – сказал Джованни Сартори, бывший спортивный директор «Аталанты», при котором Миранчук оказался в итальянском клубе.