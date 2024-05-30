Директор «Болоньи» опроверг обмен с участием Миранчука: «Таких переговоров нет»
Спортивный директор «Болоньи» опроверг возможный переход Алексея Миранчука.
Сообщалось, что «Аталанта» может включить хавбека в сделку по вингеру «Болоньи» Риккардо Орсолини.
— Появилась новость о возможном обмене Орсолини на Миранчука с денежной компенсацией. «Болонье» был бы интересен такой переход?
— Таких переговоров нет, – сказал Джованни Сартори, бывший спортивный директор «Аталанты», при котором Миранчук оказался в итальянском клубе.