У Роналду новый рекорд, Малком чемпион: итоги первого богатого сезона в СА

Фиксируем.

27 мая завершился чемпионат Саудовской Аравии-2023/24. Получился увлекательно, не обошлось и без сенсаций.

«Аль-Хилаль» Малкома разнес лигу и ни разу не проиграл

«Аль-Хилаль» прошел лигу вообще без поражений: всего три ничьих в 34 матчах. Команда Жорже Жезуша практически не слезала с первого места: минимум – четвертое место после пары стартовых туров, потом лидерство почти не отдавали.

Было бы еще более фундаментально, если бы прошли без поражений вообще во всех турнирах: все портят 2:4 от «Аль-Айна» Эрнана Креспо в азиатской ЛЧ (это будущий победитель).

Главная звезда – Неймар – выбыл еще в октябре 2023-го из-за страшной травмы : одновременно порвал колено и мениск. Зато другие легионеры (Александар Митрович и Малком) в топе бомбардиров лиги: 28 и 15 голов соответственно.

Сергей Милинкович-Савич стал одним из лучших ассистентов чемпионата (10 голевых, больше только у Криштиану Роналду, одноклубника Рубена Невеша и Рияда Мареза).

Калиду Кулибали не выпадал из основы и поучаствовал в рекордной победной серии , попавшей в книгу рекордов Гиннесса.

«Аль-Хилаль» завоевал 19-е золото и укрепил национальный рекорд! Клуб из Эр-Рияда лидирует по победам в чемпионате страны, отрыв от ближайшего преследователя солидный: у «Аль-Насра» на 10 меньше.

«Аль-Наср» второй, несмотря на мегарезультативность Роналду

Криштиану не помог забрать золото: команда не лидировала ни одного тура и выше второго места не забирались.

Зато сам Роналду в полнейшем порядке: оформил дубль в последнем матче против «Аль-Иттихада» (4:2) и установил рекорд лиги по забитым мячам! До этого лучшим результатов оставались 34 гола Абдерразака Амдаллы как раз из «Аль-Иттихада».

«Я не гонюсь за рекордами – это рекорды гонятся за мной», – свежая цитата Криша.

Другой суперлегионер Садьо Мане выглядел не так ярко: 13+8 в 32 матчах лиги. Марцело Брозович весь сезон цементировал центр поля, Андерсон Талиска до травмы выглядел чуть ли не ярче Криштиану, а Алекс Теллес окончательно адаптировался в основе.

Эмерик Лапорт тоже часто выходит с первых минут, но последний тур пропустил из-за прямой красной в матче против «Аль-Рияда» (2:2).

В тройке команда Фирмино и Кессиэ

Эдуар Менди, Мерих Демирал, Франк Кессиэ, Роберто Фирмино и Габри Вейга – это звездный набор «Аль-Ахли», забравшего бронзу. Команда гарантировала попадание в азиатскую Лигу чемпионов еще за несколько туров до конца, но даже без турнирной мотивации набирала очки.

У Фирмино победный гол в последнем туре – и третий за последние шесть матчей (всего девять). Нападающий на время выпадал из основы, но вернулся и теперь снова полезен тренеру Маттиасу Яйссле.

Эдуар Менди сразу же застолбил место в основе и пропустил лишь один матч в лиге – против «Аль-Иттифака» в марте. Мерих Демирал практически не играл в начале из-за дисквалификаций и травм, но во второй половине набрал форму и тоже влетел в старт.

Франк Кессиэ – самый результативный легионер команды с 10 мячами (больше только у саудовца Фираса Аль-Бурайкана – 17). Юный Габри Вейга пока не оправдывает ожиданий: вряд ли от него ожидали только 4+3 в 18 матчах, учитывая заплаченные за него 30 млн.

Бензема не забивает с 30 ноября

Дебютный сезон в Саудовской Аравии вышел для нападающего провальным, несмотря на мощный старт: 3+2 в шести матчах, в том числе победный гол «Аль-Охдуду» в сентябре. Не сбавлял и дальше: пропустив два тура, француз забил шесть и отдал два ассиста в семи турах.

Дальше Бензема поругался с тренером Нуну Эшпириту Санту (а потом и фактически убрал его). Слухи о непростых отношениях Нуну и Бензема разлетелись еще в конце августа: тогда Asharq Al-Awsat писал, что португалец сообщил руководству, что Карим не соответствует его тактическому стилю.

Выяснилось, что Нуну изначально не просил подписывать Бензема. Тренеру пришлось опровергать слухи: «Хочу прояснить одну вещь. Читал в прессе, что мои отношения с Каримом не очень хорошие. Те, кто меня знает, конечно, понимают, что это полная чушь».

Сам Бензема тоже злился: планировал сразу стать капитаном «Аль-Иттихада», но Нуну противился. Форварду было некомфортно, он считал, что португалец ведет себя непрофессионально.

Все это повлияло на результативность: с 30 ноября у Карима ни одного гола в лиге! Только три голевых, и те закончились в конце марта. Хотя в других турнирах все не так плохо: забивал на клубном чемпионате мира и в Суперкубке Саудовской Аравии.

Гораздо ярче были протесты самого Бензема: самовольно улетал из страны, ссорился с новым тренером Марсело Гальярдо и удалял соцсети.

Итог – максимально противоречивый сезон. Хотя цифры вроде в порядке: 13+8 в 29 матчах во всех турнирах.

Четвертым финишировал клуб без звезд

«Аль-Таавун», возможно, главная сенсация сезона: отказались от мировых звезд, которых пачками привозили местные топы.

Самый известный – гамбийский нападающий Муса Барроу, мелькавший в «Аталанте» и «Болонье». Другие легионеры – Кристиан Гуанка, Мохаммед Бакер, Жоао Педро и Ашраф Эль-Махдиуи – вряд ли знакомы широкой публике.

Тренер – 58-летний бразилец Периклес Шамуска – тоже всю карьеру возится со скромными клубами. В Саудовской Аравии работает уже шесть лет.

Кто из звезд остался без международных турниров?

Туда вышли только команды из топ-4: «Аль-Хилаль», «Аль-Наср», «Аль-Али» и «Аль-Таавун». Множество звезд финишировали ниже четверки счастливчиков.

● Например, уже упоминавшийся «Аль-Иттихад». Команда боролась до последнего тура, но не нагнала конкурента и финишировала пятой. На внутренних турнирах кроме Карима Бензема сосредоточатся Нголо Канте, Фабиньо, местная легенда Абдерразак Амдалла и другие.

● Также не повезло «Аль-Иттифаку» Стивена Джеррарда, выпавшего из борьбы за топ-4 чуть раньше. Здесь уровень звезд пониже: Секо Фофана, Джорджиньо Вейналдум, Карл Токо-Экамби и Альваро Медран.

● Мимо и «Аль-Фатех», попавший лишь в топ-8. Вот кто не сыграет в международных турнирах: Витиньо (тот самый из ЦСКА), Иван Ракитич, Ромен Саисс и Янник Феррейра Карраско.

Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh