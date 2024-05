Эд Ширан вышел в АПЛ вместе с «Ипсвичем»! Фанател с детства и стал спонсором

Лично продумал дизайн футболок.

«Ипсвич» становился чемпионом Англии в 1962-м и брал Кубок УЕФА в 1981-м под руководством Бобби Робсона, а после по чуть-чуть терял величие. К 2002 году команда покатилась и с тех пор не играла в Премьер-лиге.

И вот чудо – «Ипсвич» возвращается! Удивительно, ведь еще два года назад играли в Первой лиге. Что точно выделяет этот «Ипсвич» среди остальных, так это титульный спонсор. Нет, не местный бизнес или известная компания, а Эд Ширан. Мегапопулярный британский певец (вы наверняка слышали хоть одну его песню).

Выход в АПЛ Эд отметил в футболке «Ипсвича» и с бокалом пива. На видео приятель спрашивает у музыканта: «Какой вкус?». Имея в виду явно не пиво. На что Ширан такой: «Это вкус промоушна». И делает глоток.

Стоп-стоп-стоп. Как мы вообще пришли к тому, что Эд Ширан пьет пиво в футболке «Ипсвича», на которой он же выступает в роли титульного спонсора?

Эд играл в футбол и вообще с детства за «Ипсвич» (это не шутка!)

Ширан вырос в скромном городе Фрамлингем с населением около пяти тысяч человек, в 17 милях к северо-востоку от Ипсвича (туда они с семьей перебрались, когда мальчику было четыре года).

С Фрамлингемом музыканта многое связывает. Тут он начинал играть за местный футбольный клуб. Влюбился в Замок Фрамлингем, основанный королем Редвальдом между VI и VII веками. Ему даже посвятил хит Castle on the Hill («Замок на холме»).

Обретя популярность, Эд не теряет связь с городком. В августе 2019 года он завершил мировое турне в Ипсвиче. И сделал это в бело-зеленой футболке «Фрамлингем Таун». Появившись на сцене в джерси на бис, он спел хиты Shape of You и You Need Me, I Don’t Need You и сказал: «Чантри Парк», это майка «Фрамлингем Таун». Я оттуда родом. [графство] Саффолк – мой дом. Я так рад завершить здесь этот грандиозный тур. Большое вам спасибо за то, что вы были здесь сегодня вечером».

После концерта скромный клуб, никогда моссово не продаваавший мерч, столкнулся с тысячами заявок на покупку джерси и смог неплохо подзаработать.

Кстати, по оценкам экономистов, концерт Эда в августе 2019-го принес экономике Ипсвича около 9 млн фунтов. При расчетах учитывалось, что посетители из других городов, стран, континентов арендовали жилье, питались в местных заведениях, пользовались транспортом и покупали экскурсии.

***

Поскольку во Фрамлингеме не было профессиональной команды, после переезда Эд начал топить за «Ипсвич». И регулярно гонял на «Портман Роуд» смотреть футбол. К сожалению, тогда команда уже выдыхалась.

Когда музыкант стал спонсором «Ипсвича», о сделке объявили детским фото Эда в джерси клуба. Нужны ли еще какие-то доказательства, что это не пиар?

Ширан стал спонсором «Ипсвича» после письма от команды девочек «Фрамлингема»

В 2021-го девочки из академии «Фрамлингем» написали Эду письмо на электронную почту с просьбой помочь с формой. Музыкант прочитал и откликнулся. С тех пор девочки бегали в футболках с логотипом лейбла Ширана Gingerbread Man Record. А Эд помогал клубу финансово. Когда в сентябре 2020 года у Ширана родилась дочь, клуб прислал ему форму «Фрамлингем Таун» для новорожденных.

«После этой истории я спросил себя: «Интересно, каково это – быть спонсором «Ипсвича»? У них как раз тогда закончился контракт со спонсором. Я просто поинтересовался: «Ребята, вам нужен спонсор?». Мне ответили: «Да, конечно». Крутой процесс», – рассказывал Эд.

Стоит отметить, что еще до спонсорства певец иногда выступал в джерси «Ипсвича» и периодически отмечался на стадионе.

Ширан не просто помогал деньгами, а стал титульным спонсором. На футболках команды появились знаки «+», «–», «=», «÷» и «×». Они практически всегда используются в названиях альбомов музыканта. С их помощью Эд рекламировал свой тур. С 2021-го «Ипсвич» и Ширан уже дважды продлевали сотрудничество. Детали сделки – секрет, но директор по продажам клуба Рози Ричардсон говорила, что речь о «значительной сумме».

«Ипсвич Таун» олицетворяет гордость не только Англии, но и Саффолка. Для меня речь шла не о том, мол, «вот мой тур, давайте напишем его на футболке». Я чувствую себя как дома. В детстве я был фанатом «Ипсвича», но потом потерял интерес, когда каждый день занимался музыкой. Я возобновил интерес и вернулся на стадион в 21 год. Однако пять лет, когда я был никем, я действительно ни за чем не следил», – делился Эд.

В другом интервью он рассказывал, что победы «Ипсвича» вдохновляют его на написание новых песен.

Эд обожает «Ипсвич»: был в заявке, разливал болельщикам напитки, задизайнил джерси и пел хит Perfect с игроками

У Ширана с «Ипсвичем» продуктивное сотрудничество. Кстати, он спонсирует не только основу, но молодежку и женскую команду.

На сезон-2021/22 музыкант попал в заявку клуба под номер 17 (в честь дня рождения 17 февраля). На поле Эд не выходил, но его имя было в списке футболистов команды в традиционной программке перед каждой игрой.

Из-за звездного спонсора продажи джерси били рекорды. В сезоне-2021/22 установили 15-летний рекорд по продажам – 22 тысячи проданных реплик. За первые четыре месяца следующего сезона продали 30 тысяч футболок. А к концу пробили отметку в 40 тысяч, но точное количество не раскрывается.

Возможно, продажи пошли вверх из-за того, что в августе 2022-го Эд сам придумал дизайн третьего комплекта. Футболка получилась черной, использовались части обложки альбома «=», вышедшего в 2021 году. Певец сказал, что хотел создать «крутую одежду, которую захотят носить люди по всему миру».

Но дизайном джерси и периодическими визитами на стадион все не ограничилось. В мае 2023-го, когда «Ипсвич» поднялся в Чемпионшип, Эд сделал игрокам сюрприз: пришел в раздевалку к команде и исполнил с футболистами один из главных хитов – песню Perfect! Получилось атмосферно. А спустя полгода Ширан порадовал болельщиков – разливал напитки в баре на стадионе.

Успех пришел к «Ипсвичу» вместе с американскими владельцами

Незадолго до прихода Ширана в «Ипсвич» зашел американский консорциум Gamechanger 20, выкупивший контрольный пакет акций за 40 млн фунтов. Новые боссы пришли в совсем унылый клуб из третьего дивизиона. У «Ипсвича» был долг в 100 млн перед предыдущим владельцем Маркусом Эвансом (он в итоге отказался от него, когда появились американцы). О вложениях в клуб, игроков и инфраструктуру не шло даже речи. От этого слабые результаты и низкая посещаемость.

Ключом к успеху стали перестановки в руководстве. Председателем правления стал Майкл О’Лири (экс-гендиректор «Вест Бромвича»), а генеральным директором Марк Эштон, ранее успешно работавший с клубами второго дивизиона Англии. В декабре 2021-го после серии неудач уволили тренера Пола Кука, а на его место поставили Кирана Маккенну, который и вывел «Ипсвич» в АПЛ.

В первые 90 дней после назначения Эштон провел тщательный культурный и операционный аудит «Ипсвича», который включал встречи с сотрудниками, спонсорами, партнерами и другими заинтересованными сторонами. После завершения аудита Марк внес несколько изменений в менеджмент и настроил все сферы клуба – от маркетинга до селекции.

Новые боссы вложились в инфраструктуру: модернизировали базу, постелили новое поле и улучшили детали помельче. Ставку также сделали на развитие игроков. Хорошо сработала селекция.

Будем надеяться, что у этого «Ипсвича» все впереди. Вместе с Эдом Шираном.

«Сколько я еще буду продолжать поддерживать клуб? Пока не пойму, что футбол больше не вызывает во мне азарта и положительных эмоций, – делился певец. – Надеюсь, этого никогда не произойдет».

«Ипсвич» вышел в АПЛ спустя 22 года! Герой – бывший помощник Сульшера

Фото: Gettyimages.ru /Naomi Baker, Stephen Pond, Alex Pantling, Ashley Allen