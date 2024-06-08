«Настоящий немец – белый». Расистский скандал вокруг сборной Германии из-за опроса

21% опрошенных хотят больше белых в составе.

Расистский скандал разгорелся вокруг сборной Германии. Внезапным поводом стала документалка о разнообразии в сборной и шокирующие результаты опроса, проведенного специально для нее.

«Где белые немцы?» Все началось с интервью на парковке

К Евро-2024 вещатель WDR (входит в состав медиахолдинга ARD) выкатил документалку с пафосным названием «Единство, справедливость и разнообразие». По задумке автора Филиппа Авуну (сам темнокожий и с африканскими корнями), в фильме затрагивают важные вопросы вроде мульткультурности сборной, судьбе эмигрантов, их интеграции, расизма.

Посыл документалки такой: в 2006-м, когда Германия принимала чемпионат мира, ситуация с расизмом была хуже, а сейчас «мультикультурная сборная – это данность».

Авуну серьезно подошел к созданию картины. Брал интервью у темнокожего игрока сборной Джонатана Та, пообщался с участником ЧМ-2006 ганского происхождения Джеральдом Асамоа, чемпионом мира с албанскими корнями Шкодраном Мустафи. Авторитетности мыслям добавляли приглашенные эксперты. А чтобы все не было однобоко, Авуну пообщался с простыми людьми разного возраста на улицах.

Скандал запылал после интервью на парковке. Пожилой мужчина в кепке стал возмущаться: «Где белые немцы? Они тоже могут играть в футбол. Для меня настоящий немец – белый».

Второй мужик такого же мнения: «Африканец не может быть немцем. Это логично».

Журнал Focus возмутился подбором спикером, заявив, что те «несли чушь», а второй мужчина явно «не слишком интеллектуальный». Проблема, по мнению журнала в том, что их мнение подавали так, будто бы они озвучивают позицию большинства.

Случай на парковке заставил Авуну копнуть глубже. И глянуть на мнение людей по расовой теме. Автор документалки попросил WDR провести репрезентативный опрос. Мотив Филиппа простой: «Чтобы проверить расистские настроения, нужно спрашивать о расистских настроениях».

Один из вопросов звучал так: «Хотите ли вы, чтобы в сборной Германии снова играло больше белых футболистов?» С этим утверждением согласился 21% из 1304 респондентов. Тут-то и полыхнуло!

Киммих назвал опрос расистским и безумным для общественной телекомпании. И добавил, что команда – образец того, как представители разных культур, религий и этнических групп могут объединяться для достижения целей. Нагельсманн согласился: «Я был шокирован тем, что такие вопросы задают, а люди отвечают. Это расизм. Чувствую, что нам нужно проснуться».

Немецкие медиа гудели: называли фильм позором, обвиняли в провокации и желании разжечь скандал. Директор спортивного направления WDR Крис Валкс оправдывался: «Мы сами встревожены такими результатами, но они также выражают социальную ситуацию в сегодняшней Германии. Спорт играет важную роль в нашем обществе, а сборная – яркий пример интеграции».

Кажется, все забыли, что фильм вроде как собирался прославлять мультикультурность.

ЧМ-2006 – последний крупный турнир, который принимала Германии. Тогда в составе было два темнокожих игрока – полузащитник Давид Одонкор и форвард Джеральд Асамоа. Сейчас их в два с половиной раза больше: Бенджамин Хенрихс, Антонио Рюдигер, Джонатан Та, Джамал Мусиала и Лерой Сане. Пять человек из 27 игроков предварительного состава.

Больше белых хотят сторонники ультраправой партии

WDR получил расширенные результаты опроса – с учетом политических взглядов респондентов. Среди опрошенных, назвавших себя сторонниками ультраправой партии «Альтернатива для Германии», 47% хотели больше белых в сборной. Чуть ниже результат у приверженцев левого «Союза Сары Вагенкнехт» – 38%. Доля радикально мыслящих существенно ниже у опрошенных поклонников Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии и Партии зеленых – 18%, 14% и 5%.

Весь шум вокруг фильма и опроса точно сыграл на руку «Альтернативы». Неудивительно, что скандал прокомментировал представитель партии по спортивной политике Йорн Кениг: «Вы можете видеть, что определенные части населения, возможно, немного перегружены быстрой миграцией за последние десять лет. И вы должны позволить людям говорить это». По словам Кенига, расизм «существует и, вероятно, будет всегда, потому что люди используют различия для получения преимуществ».

Результаты опроса вполне могут коррелировать с популярностью «Альтернативы для Германии». По национальному опросу, она идет после правящей коалиции из социал-демократов, зеленых и свободных демократов, с 23% голосов. Мигрантский вопрос – одна из любимейших ее тем. Из-за нее в начале этого года партия влипла в скандал.

Все началось с расследования издания Corrective, согласно которому высокопоставленные члены «Альтернативы для Германии» присутствовали в Потсдаме на секретной встрече ультраправых экстремистов и неонацистов. Там обсуждали проект «ремиграции» – выдворения миллионов мигрантов и «неассимилированных граждан», даже если у них есть немецкое гражданство или вид на жительство.

На фоне этого по всей стране вспыхнули демонстрации против «Альтернативы для Германии»: ее требовали запретить, а популярность партии называли угрозой для демократии.

«Я мылся 3-4 часа, но кожа белее не становилась». Первый темнокожий в сборной – сын американского солдата

И все же сейчас к цвету кожи относятся куда толерантнее, чем в прошлом веке. Первый темнокожий немец в истории сборной Германии (тогда – Западная Германия) не даст соврать.

Эрвин Костедде родился и вырос в Мюнстере. Его мама немка, а отец – американский солдат, которого он никогда не видел.

«Я родился в 1946 году, так что можете представить, что происходило, когда солдаты возвращались из плена. Некоторым было приятно меня видеть, но многим – нет. В католическом Мюнстере считалось неприемлемым надевать джинсы по воскресеньям. А я изо дня в день носил кожу не того цвета», – рассказывал Костедде.

В детстве будущий футболист пытался всеми способами сделать кожу белее: «Я брал творожное мыло и купался три-четыре часа. Кожа у меня так или иначе слезала, но белее не стала».

Из-за темной кожи Костедде могли не обслуживать в магазине, люди часто оскорбляли, не говоря о футбольных болельщиках. За карьеру форвард поиграл в «Дортмунде», «Стандарде», «Киккерсе» (оттуда попал в сборную), «Герте» и французском «Лавале». На неприязнь Эрвин предпочитал отвечать голами.

За «Киккерс» из Оффенбаха он наколотил 69 мячей в 119 матчах, тем самым заслужив вызов в сборную Германии. За главную команду Эрвин провел всего три встречи и голов не забил. Но зато стал знаменитостью и получил хоть немного уважения – его хотя бы регулярно обслуживали на кассах в магазинах.

Уже после завершения карьеры Костедде вновь пострадал из-за цвета кожи. Его ложно обвинили в ограблении развлекательного зала (перепутали с другим темнокожим), из-за чего он провел шесть месяцев в тюрьме, прежде чем был оправдан и получил компенсацию в 3000 немецких марок.

Дело не только в цвете кожи. Озил уходил из сборной из-за расизма

Проблема расизма вокруг сборной Германии чуть шире и не ограничивается цветом кожи. Согласно опросу WDR, 17% респондентов негативно относятся к тому, что у капитана сборной Германии Илкая Гюндогана турецкие корни.

Тут же можно вспомнить, что в 2018-м Озил со скандалом уходил из сборной и обвинял футбольных боссов в расизме из-за турецкого происхождения. Поводом стал шум, вызванный фото Месута с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. События развивались на фоне провального ЧМ-2018, где полузащитник не блистал.

Гюндоган тоже был замешан. Он подписал Эрдогану футболку на турецком: «Моему уважаемому президенту, с почтением». Многие немцы сочли поведения Месута и Илкая неприемлемым. Но Гюндоган остался и дорос до капитана, а Озил ушел.

В Германии 15 миллионов мигрантов и их потомков. Это одна пятая от 84-миллионого населения страны. Сообщество мигрантов росло с 1960-х, когда Германия начала приглашать гастарбайтеров из Турции и других стран, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы.

В конце прошлого века Германия реформировала законы, чтобы облегчить мигрантам получение гражданства, а со временем в стране разрешили иметь двойное – немецкое и иностранное – гражданство.

Бывший член Бундестага от Партии зеленых турецкого происхождения Озджан Мутлу стал гражданином Германии почти 30 лет назад, но, по его словам, что многие его коллеги смотрят на него косо.

«Я могу чувствовать себя немцем, мечтать о немецком, вести себя по-немецки и даже ругаться по-немецки. Но я все еще турецкий парень по соседству, и это показывает, насколько проблематична ситуация», – говорил Мутлу.

Так что проблема глубже.

Расизм в футболе – историческая проблема Германии

1976 год. Костедде перешел в дортмундскую «Боруссию» и столкнулся с такой враждебностью со стороны фанатов-расистов, что какое-то время играл только в выездных матчах.

Джимми Хартвиг, второй темнокожий футболист в истории сборной Германии (тоже сын американского солдата), признавался в документалке «Черные орлы», что натерпелся не меньше Костедде. ​​По словам Джимии, тренер сборной Германии Юпп Дерваль отказывался его вызывать из-за цвета кожи.

В ГДР ситуация обстояла не лучше. Шериф Сулейман, бывший гвинейский футболист, выступавший за «Нойштрелиц» в 60-х, вспоминал, что расизм на трибунах был обычным делом. «Я жил в городе, где почти не видели чернокожих. Некоторые спрашивали меня, где я научился играть в футбол, потому что не верили, что голы забивает чернокожий. Дети трогали мое тело, чтобы проверить, есть ли у меня на коже уголь», – вспоминал Сулейман.

«У нас в Германии был очень, очень жестокий, жестокий расизм в 80-х и 90-х, когда на игроков нападали, а на трибунах были нацистские фанаты, так что расизм – часть истории немецкого футбола», – рассказывал эксперт по немецкому футболу Ронни Блашке.

Первым темнокожим игроком в истории сборной Германии после объединения стал Джеральд Асамоа. Он родился в Гане, но в 90-х эмигрировал с родителями в Германию. Форвард мощно запустил карьеру в «Ганновере», откуда перешел в «Шальке». Из Гельзеркирхена футболист попал в сборную, где дебютировал весной 2001-го.

На фоне вызова Асамоа журнал Kicker провел опрос, согласно которому 79,2% болельщиков сборной Германии высказались против привлечения в команду иностранцев. Националисты хотели подготовить форварду прием на первом матче и закидать его бананами, но акцию сорвала полиция.

Другому темнокожему игроку Патрику Овомойеле (родился в Гамбурге, его папа нигериец), с которым Асамоа выступал на ЧМ-2006, повезло меньше. Тогдашний лидер Национал-демократической партии Удо Фойгт не оценил разнообращие и решился на перфоманс. Он начал распространять листовки с рисунками, на которых была изображена белая майка немецкой сборной с 25-м номером, которую носил Овомойела, и надписью – «Белый. Не просто цвет футболки. За действительно национальную сборную!» Овомойела был в шоке. А суд в итоге признал партию виновной в разжигании расовой ненависти.

Но и этом не все. На Евро-2016, когда Германия проиграла Франции (0:2) в полуфинале, одна из лидеров «Альтренативы для Германии» Беатрикс фон Шторх язвительно написала: «А может, в следующий раз, должна снова играть немецкая национальная сборная?» Намекая на темнокожих и футболистов мигрантского происхождения. В Германии разгорелся скандал, женщину обвинили в расизме. А она удалила пост, списав все на эмоции.

Перед ЧМ-2018 представитель «Альтрентивы» Бьорн Хеке раскритиковал «неолебиральные тенденции в футболе». Отдельно политик прошелся по Озилу и Гюндогану, которые «сами по себе турки и хотят ими остаться». Мультикультурная сборная, по мнению Хеке, уже не представляет Германию. Он приводил в пример исландцев из-за их «арийской» и «чистокровной» внешности. Подводя итог, Бьорн говорил, что ничего не изменится, пока в Немецкий футбольный союз не вернутся патриоты.

И вот очередной скандал.

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Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron, Catherine Ivill, Alexander Hassenstein, Sandra Behne, Martin Rose