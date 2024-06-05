Макрон, барбер и друг-сливщик инфы: кто окружает Мбаппе

Главная все равно мать.

Сага с Мбаппе наконец закончилась, но еще остались вещи, которые нужно прояснить.

Например, про «окружение Мбаппе»: медиа постоянно писали, что оно якобы не хотело перехода в «Реал», выбивало деньги у «Мадрида» и «ПСЖ», считало неуважением замену на 65-й минуте в матче с «Марселем» и злилось из-за публикаций в газетах.

Все сюжеты не перечислить. Разговоров так много, что в какой-то момент не выдержал даже невозмутимый Златан: в 2022-м попросил окружение Мбаппе заткнуться.

А кто вообще входит в это окружение?

Отец Килиана: помогал выбивать деньги из «Монако» и «ПСЖ»

Килиан родился в семье футбольного тренера академии «Бонди» Вильфрида Мбаппе и бывшей гандболистки Файзы Ламари, ставшей педагогом. Какое-то время она работала в мэрии руководителем центра досуга: организовывала внешкольный отдых для детей. А параллельно тренировала подростков в спортивных центрах.

Увидев мощный потенциал Килиана, родители поделили сферы влияния: папа занимался футбольными делами, мама – всем остальным. При этом Вильфрид никогда не был так близок к сыну, как Файза. Мбаппе-младший признавался: с отцом почти всегда говорят только о футболе, с мамой – обо всем на свете.

Зато в начале взрослой карьеры влияние Вильфрида зашкаливало. Он был агентом и ключевым лицом в переговорах с «Монако» и «ПСЖ». Отец стал главным героем расследования Football Leaks про Мбаппе. Оказалось, он выбил у «Монако» 3 млн подписного бонуса вместо 300 тысяч при подписании первого контракта и 1 млн евро зарплаты. И все это для 15-летнего парня. Спустя два года папа требовал уже 16-кратное увеличение зарплаты.

С «ПСЖ» переговоры тоже велись жестко. По информации Football Leaks, Мбаппе и его отец запросили дополнительные опции: автоматическое увеличение зарплаты до 30 млн евро в случае получения «Золотого мяча», 400 тысяч евро чистыми после победы в Лиге 1, 50 часов полетов на частном самолете в год.

Вильфрид требовал разрешение присутствовать на тренировках «ПСЖ» и организовывать индивидуальные занятия для сына под присмотром людей из клуба. Еще просил оплатить реконструкцию стадиона «Бонди» – клуба, в котором он тренировал. «ПСЖ» отклонил все дополнительные запросы, но разрешил присутствовать на тренировках.

В 2016-м, за год до перехода в «ПСЖ», родители Мбаппе развелись. С тех пор влияние отца ослабевало. В 2021-м Файза уверяла, что отвечает за имидж и юридические вопросы, а отец по-прежнему занимается спортивной составляющей. И добавляла о разногласиях в семье насчет будущего сына: отец считал, что надо оставаться в «ПСЖ», мать настаивала на уходе.

Мама Килиана: главный человек в его жизни, тотально влияет на сына

Файза говорила о разделении обязанностей, но со временем подмяла под себя все сферы жизни сына, включая футбол. Теперь уже она ведет переговоры, обсуждает детали контрактов, выбивает условия. Полностью управляет имиджевыми правами сына и делами вне поля.

«В первых переговорах с «Реалом» мама Мбаппе, как говорят, была уважительной, но абсолютно бескомпромиссной. Неважно, сколько уступок она добилась от крупнейшего клуба мира – «Мадрид» даже был готов отдать Мбаппе имиджевые права ради трансфера, – она сохраняла невозмутимое лицо самого опытного переговорщика», – писал The Athletic.

«Она непримирима. Она говорит вам «нет» – и не отступает ни на дюйм. Она хотела большего», – добавил для The Athletic анонимный источник в «Реале».

Возможно, поворотным моментом стал 2017 год. Тогда мать поняла, что Килиан превращается в суперзвезду, и вместе с сыном открыла компанию KEJWF. Это отсылка к именам всех членов семьи: K – Килиан, E – Этан (младший брат), J – Жирес (сводный брат), W – Вильфрид, F – Файза.

Через KEJWF проходят рекламные контракты и имиджевые права Мбаппе.

Килиан с детства близок с мамой. Файза контролировала, чтобы мальчик хорошо учился и не баловался в школе, занималась его воспитанием, отдала в музыкалку. Когда Мбаппе уже имел перспективы в футболе, настаивала, чтобы сын не забывал про образование. Файза покупала сыну одежду, общалась о девочках и советовала, какую прическу лучше сделать: как-то Килиан захотел побриться в стиле Зидана, но мама отговорила.

Судя по словам Мбаппе в 2018-м, с годами мало что поменялось: «Я рассказываю ей все – даже о подругах! Она все знает. Она моя подруга. У нас одинаковые вкусы. Она фотографирует одежду и присылает мне. Часто покупает, не спрашивая – и не ошибается. У нас реальная связь».

В 2022-м Мбаппе пошел на конфликт со сборной Франции из-за имиджевых прав: не хотел участвовать в спонсорских мероприятиях и рекламировать букмекерские конторы и фастфуд. За этим шагом тоже стояла мама.

Юристка Верхейден: ради имиджа Мбаппе готова судиться даже с шашлычной

Файза оберегала сына от стороннего влияния и не подпускала к нему футбольных агентов. Хотя желающих было много, пристраивался даже Жорже Мендеш. При этом Файза понимала, что без помощи профи не обойтись. Но хотела человека, далекого от футбола. Когда Мбаппе было 16-17 лет, мать наняла юристку по спортивному праву Дельфину Верхейден: она работает с топовыми французскими спортсменами, но не футболистами.

Она помогала семье Мбаппе при трансфере из «Монако» в «ПСЖ», а возросшая популярность Килиана только добавила работы. Через Дельфину проходит все, что касается имиджа форварда и его доходов за пределами клуба. Она консультирует, высказывает мнение, вмешивается и ведет переговоры. Дельфина участвует и в футбольных делах: писали, что она была вовлечена в переговоры с «Реалом» и изучала нюансы контракта.

Верхейден очень педантичная и дотошная, мелочей для нее нет. Любой проект с участием Мбаппе проходит согласование: спонсорский контракт, книга или даже репортаж. Один неосторожный инсайд в медиа – и люди Дельфины уже угрожают судом.

Есть показательный пример. Весной предупредительное письмо получил владелец марсельской шашлычной Klüb kebab. В описании одного из блюд говорилось, что оно подается в хлебе, который «такой же круглый, как череп Мбаппе». Дельфина направила в кебабную официальное письмо с ультиматумом: или имя футболиста удаляется из меню за 8 дней, или суд. В итоге все решили мирно.

Верхейден работает за фиксированную почасовую ставку, независимо от того, ведет переговоры по контракту на 100 тысяч евро или 10 млн. Она тоже настаивала, чтобы Мбаппе перешел в «Реал»: считала, что в Мадриде бренд Килиана взлетит еще выше.

Макрон: убедил остаться в «ПСЖ» в 2022-м, давил на «Реал»

Да-да, влияние Мбаппе настолько велико, что в его окружении даже президент Франции.

По данным RTL, Макрон и Килиан регулярно созваниваются, обсуждают футбол и не только. Общение завязалось в 2018-м: юный Мбаппе произвел приятное впечатление на лидера страны во время встречи в Елисейском дворце после победы на ЧМ. После неудачного Евро-2020, на котором Мбаппе вообще ничего не забил и не реализовал решающий пенальти со Швейцарией, Макрон связался с Килианом и поддержал его.

В 2021-м появлялись первые серьезные инсайды о «Реале». Макрон тогда отмечал, насколько важно, чтобы Мбаппе оставался во Франции. Но подчеркивал, что давить не будет. На самом же деле президент регулярно названивал Мбаппе и убеждал остаться в «ПСЖ».

«Знаю, что ты хочешь уйти. Но ты важен для Франции. Не хочу, чтобы ты уходил. Ты можешь написать здесь историю. Все тебя любят», – такой цитатой президента делился Килиан.

Мбаппе льстило внимание: «Никогда не представлял, что буду говорить с президентом страны о своем будущем, о решении относительно карьеры. Это что-то сумасшедшее, настоящее безумие».

Когда Килиан все же продлил контракт с «ПСЖ», Макрон ответил хитрой улыбкой: «Уверяю вас, что не вмешиваюсь в трансферы! У нас с ним был разговор. Я просто посоветовал ему остаться во Франции. Когда вас спрашивают в неформальной и дружеской форме, роль президента в том, чтобы защищать интересы страны».

Босс «Реала» Флорентино Перес после срыва трансфера уверял, что звонок Макрона сильно повлиял на Мбаппе: «На него постоянно давили политики и даже президент Франции. Вы можете себе представить ситуацию, при которой король Испании звонит какому-либо игроку с целью повлиять на его решение?»

После локального успеха Макрон не успокоился и убеждал Мбаппе продлить контракт до 2025-го. Политик очень хотел, чтобы Килиан участвовал в Олимпиаде в Париже в статусе игрока французского клуба.

«Какое влияние на меня оказывает президент? В 2023 году – никакого. Он хочет, чтобы я остался в Париже, это совпадает с моими целями. В этом плане мы с ним на одной волне», – отбивался форвард.

Макрон повторял: «Я не его агент. Он потрясающий спортсмен и капитан в сборной».

На этот раз аргументы Макрона не сработали. Новая миссия президента Франции – добиться поездки Килиана на Олимпиаду. Для этого политик уже встретился с Пересом и пытался надавить на «Реал».

Бывший друг Сабри: сливал информацию журналистам и вылетел из окружения

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Но в какой-то момент ее детали просочились в соцсети. Оказалось, за этим стоял бывший друг Килиана по имени Сабри. Футболист разорвал с ним контакты. Летом 2022-го на этой почве мать Мбаппе пригрозила телеканалу RMC Sport судом: из-за слов журналиста Даниэле Риоло.

«У нас есть пример игрока, о котором годами говорили, что его окружают идеальные люди. Это Мбаппе. Не буду делиться какими-то откровениями и говорить в сослагательном наклонении, но ему нужно быть осторожнее. Вещи, которые начинают циркулировать вокруг него, не очень понятны. Мбаппе не должен терять контроль над окружением.

Это вундеркинд французского футбола, который прекрасно со всем справляется, но в последнее время он совершил два или три глупых поступка. Ему нужно быть осторожнее, потому что вокруг него происходят не очень хорошие вещи», – сказал Риоло.

Слова журналиста опубликовали в твиттере RMC Sport, но затем быстро удалили. Из-за обращения представителей Мбаппе.

«Они правильно сделали, что удалили этот пост, потому что мы изучаем возможность обращения в суд в связи с клеветой на этих журналистов и на вашего информатора, который является не кем иным, как бывшим другом Килиана. Вы начинаете заходить слишком далеко.

Этого друга зовут Сабри. И это правда, что Килиан и его окружение отстранили этого человека от себя. Он знает почему. Это могло бы стать отличным примером, если речь идет об окружении. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь писать [о Килиане], но сообщайте факты и правду. Спасибо», – пригрозила Файза.

До суда дело все же не дошло.

Барбер Брис: стриг Мбаппе каждые три дня и ходит с ним на спорт

Одного из лучших друзей Мбаппе зовут Брис Чага. И он барбер!

Брису 28, он родился в окрестностях Парижа в семье выходцев из Камеруна. С детства мечтал стричь людей: представлял себя большим мастером и имитировал стрижку, используя пульт от телевизора вместо машинки. В старшей школе первыми клиентами были одноклассники и друзья. Брис стриг их бесплатно, чтобы отточить навыки.

В 18 лет Брис приводил волосы в порядок на дому и уже за деньги. Правда, родители настояли, чтобы он поступил на юриста. И все же в 2016-м Брис бросил учебу ради любимого дела: прошел стажировку в парижском барбершопе L’Appartement 235TH и получил работу мечты. Однажды у него постригся Тьемуэ Бакайоко. Игрок «Монако» впечатлился и взял контакт.

В марте 2017-го Бакайоко попросил Бриса прилететь в Монако, чтобы постричь его перед матчем с «Манчестер Сити». Барбер был на мели, но сорвался и пожертвовал экзаменом по вождению. В тот день были проблемы с рейсами из Парижа в Ниццу, поэтому Брис помчал в Сен-Тропе, оттуда ходили автобусы до Монако. Но барбер прилетел поздно, последний автобус уже ушел. Чага на последние деньги взял такси до Ниццы. А дальше уже помог Бакайоко, прислав водителя.

Брис пригнал в отель «Монако» в час ночи. Бакайоко хотел, чтобы барбер постриг всю команду, но одноклубники уже спали. Все, кроме Мбаппе!

«Во время первой встречи с Килианом у меня было чувство, будто я знал его всегда. У нас возникла мгновенная связь, и вскоре мы стали регулярно общаться. В то время он не был очень известен, но тем летом «ПСЖ» предложил ему контракт, и он пообещал: в случае перехода я стану его барбером и он будет стричься каждые три дня. В Париже я регулярно его стриг. Но мы также вместе играли в видеоигры и ели. Мы стали очень близкими друзьями, почти как братья», – признавался Чага.

Килиан и Брис и правда часто проводили время вместе. Камеры ловили их на теннисе, баскетболе и обычной прогулке. Барбер рассказывал, что они общаются обо всем. Карьера Чага после знакомства с Мбаппе предсказуемо взлетела: теперь сотрудничает с селебрити и известными брендами, открыл свой барбершоп.

Футбольные друзья Мбаппе: Хакими, Дембеле и парень из 5-го дивизиона

Лучший друг из футбола – Ашраф Хакими. В интервью Le Parisien марокканец рассказывал: «Мы сдружились спонтанно, с моего первого дня в «ПСЖ» начали хорошо общаться. Нет конкретной причины. Мы одного возраста, у нас схожие интересы, много говорим о музыке и видеоиграх, ходим в одни рестораны, просто весело проводим время вместе. Искренне уважаю Килиана как личность. В первые месяцы он старательно помогал мне с французским».

Еще один близкий приятель – Усман Дембеле. О нем Мбаппе говорил в интервью France Football в 2018-м: «Он мой друг. Мы примерно одного возраста, у нас одни и те же интересы. Я поддерживал его во время сложного периода в «Барселоне», а когда мне пришлось нелегко в Париже, он мне часто звонил. У нас крепкие связи».

У Мбаппе сохранилось немало друзей из детства. Один из них Джо Кобо из пятого дивизиона Франции. «Считаю Килиана братом, мы все друг другу рассказываем», – говорил Кобо в интервью Ouest-France.

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Фото: Gettyimages /Johannes Simon / Stringer; East News /FRANCK FIFE / AFP; Gao Jing/XinHua, IMAGO/HMB Media/Antonio Borga, Robert Michael/dpa, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; instagram.com/tchaga_ ; x.com/Sabripsgourien