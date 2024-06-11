Куртуа мимо Евро. Как так? Что за конфликт с Тедеско?

Мог вылететь из сборной и 10 лет назад: Вильмотс обвинял в сливах.

Тибо Куртуа уверенно вернулся после разрыва крестов и затащил в финале Лиги чемпионов. Даже мощная игра Андрея Лунина не помешала бельгийцу влететь в основу.

Дальше – чемпионат Европы, но Куртуа не едет.

Вратарь еще полгода назад сообщил, что пропустит Евро: полное восстановление планировалось к маю, а к такому турниру нужна стопроцентная готовность. Тренер Бельгии Доменико Тедеско, объявляя итоговый состав, поддержал решение: «Куртуа знает свое тело. Играть каждые три-четыре дня на крупном турнире – сложно. Мы приняли информацию и посчитали, что Тибо не готов к Евро».

И вроде все логично, но есть ощущение, что Куртуа поехал бы на турнир, будь у Бельгии другой тренер. Хотя однажды Тибо уже чуть не выгнали из сборной.

Куртуа обиделся на Тедеско из-за капитанской повязки. Как все было?

В середине июля 2023-го Бельгия играла в отборе на Евро с Австрией. Все было как обычно: Куртуа вышел в старте и отыграл 90 минут. Матч закончился 1:1.

На следующий день Куртуа не явился на командное собрание, чем всех удивил. По данным газеты HLN, Тибо остался недоволен тем, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном сборной стал не он, а Ромелу Лукаку.

Журналисты NU уточнили, что Куртуа задели слова Тедеско о капитанской повязке. «Я говорил с Ромелу и Тибо. Ромелу был капитаном в матче с Австрией, а Тибо наденет повязку в матче с Эстонией. Нам важно, чтобы он чувствовал, что его тоже ценят», – вот эта реплика тренера.

Тут же появилась инфа о возможном пропуске матча с Эстонией – но не из-за конфликта, а из-за воспаления в колене.

Дальше с комментариями выступили участники конфликта. Тедеско заявил, что при назначении Де Брюйне не определял второго и третьего капитана. К тому же ему без разницы, кто будет капитаном, потому что у Бельгии полно лидеров на поле. Тренер решил поступить справедливо: один матч откапитанит Лукаку, другой – Куртуа.

«Все было в порядке. Но после матча Куртуа почувствовал себя оскорбленным. Я удивлен и шокирован. Я не ожидал, что произойдет что-то подобное. Он почувствовал себя оскорбленным и решил покинуть команду», – говорил Тедеско.

Куртуа отреагировал жестко, обвинив Тедеско в рассекречивании деталей частной беседы. По его версии, все сводилось к желанию добиться четкого ответа насчет капитанской повязки: «Быть или не быть капитаном сборной – не прихоть или случайное решение. Это должно быть решение тренера, и это я пытался ему донести».

При этом отъезд из сборной был все же из-за травмы. Из-за нее он и пропустил почти год. Но обида никуда не делась. Весной внимательные болельщики заметили, что Куртуа подтер бельгийский флаг и тег на аккаунт сборной в шапке профиля, вдобавок отписавшись от него.

Что в Бельгии говорят об отсутствии Куртуа?

«Дорогой Доменико, у тебя есть четыре дня, чтобы убедить Тибо», – гремел заголовок на сайте спортивной газеты La Dernière Heure Les Sports после финала Лиги чемпионов. В тексте тренера призвали наладить отношения с вратарем, прежде чем окончательно определиться с составом на Евро.

А вот газета Le Soir не поддержала Куртуа. По мнению редакции, вратарь не попал в состав из-за «неуместного эго». Хотя классную игру бельгийца в финале ЛЧ отметили: «Твердо стоял на ногах, быстр в действиях и хитер в каждом единоборстве. Был стеной в первом тайме, но не желтой (цвет из флага Бельгии – Sports), а зеленой (в такой форме играл в финале – Sports)».

Франкоязычный бельгийский телеканал RTBF восхитился результатами Куртуа после восстановления от травмы: «5 матчей, 0 пропущенных, 424 сухие минуты. Это еще один повод сожалеть о его отсутствии на Евро-2024».

Тибо могли выгнать из сборной из-за романа с девушкой Де Брюйне

Бельгия провалила последний крупный турнир, не выйдя из группы на ЧМ-2022. Тогда сборную раздирали конфликты: отказ игроков общаться на английском, ссоры в команды, критика тренерских решений. Отдельно отмечали, что Куртуа и Де Брюйне не разговаривают уже несколько лет.

У них давний конфликт, из-за которого тренер Марк Вильмотс мог вышвырнуть Куртуа из сборной еще десять лет назад. В 2014 году девушка Де Брюйне Каролина Лийнен закрутила роман с Куртуа, а позже сказала, что с вратарем ей было лучше: «Он за одну ночь заставил меня чувствовать больше, чем Кевин за несколько лет».

В автобиографии Keep It Simple Кевин дал подробностей: однажды Каролина полетела с друзьями в Мадрид, где и познакомилась с игравшим за «Атлетико» Куртуа. Об измене Де Брюйне узнал от друга, который хорошо общался и с Тибо.

Уже после расставания Каролина рассказала, что в 2012-м Де Брюйне тоже изменял ей, но она простила: «Я сделала это из мести. Тибо оказался интереснее, интеллигентнее, с ним можно было поговорить о чем угодно».

Куртуа и Де Брюйне вечно ссорились в сборной, пока за дело не взялся Вильмотс. Узнав о причинах, тренер вызвал Де Брюйне: «В моей команде ты важный игрок, и я понимаю, что вы с Куртуа не сможете играть вместе, – говорил тренер. – Если ты хочешь, я могу выгнать его из сборной».

Кевин отказался. «Каковы бы ни были причины, я не имел права решать судьбу Куртуа. Он хороший вратарь, и заслужил играть за сборную», – писал он в автобиографии.

Вильмотс обвинял Куртуа и его отца в сливах состава. Мог остаться без сборной еще тогда

Разногласия с Вильмотсом не ограничивались историей с Де Брюйне. Уже после ухода из сборной Бельгии тренер обвинил вратаря и его отца в сливах в медиа во время Евро-2016.

«В шесть вечера у нас с игроками теория, во время которой я объявлял стартовый состав на следующий матч, а уже в 18:15 он разлетался по всем медиа. Получается, кто-то из игроков сливал состав. Несколько французских журналистов рассказали мне, что этим занимался отец Куртуа. Это означает, что он не уважает родину.

Официально составы публикуют за час до матча, и я должен был ждать объявления соперника до последнего. Ужасно и позорно. Соперник выигрывал время, мог подготовиться ко всему, знал все. На чемпионате мира в Бразилии такого не было», – жаловался Вильмотс.

Отец Куртуа все отрицал. И уверял, что как бывший футболист и сам ненавидит сливы.

Похоже, во время Евро-2016 отношения между вратарем и тренером были не очень гладкими. После вылета от Уэльса послематчевые слова Куртуа сочли критикой Вильмотса: «Нужно ли ему уходить? Он должен сам принять решение. Я высказал ему свое мнение в раздевалке. У нас были те же проблемы, что и в матче с Италией. Та же тактика, те же проблемы».

При Мартинесе вратарь точно играл бы. Экс-тренер без ума от Тибо

Если пофантазировать и представить, что Роберто Мартинес не ушел бы из сборной Бельгии, Куртуа почти наверняка погнал бы на Евро. Как минимум попал бы в заявку. Все потому, что Мартинес – давний фанат Тибо, много раз осыпавший вратаря комплиментами.

В октябре 2019-го Мартинес называл Куртуа лучшим вратарем мира (во многом из-за уверенной игры на ЧМ-2018). Уже спустя три месяца тренер защищал вратаря от обвинений в неумении играть ногами: «У него отличная координация, как для высокого парня. Он классно читает игру, уверенно действует на выходах. У него свой стиль. Он знает, как разыграть мяч от ворот».

Мартинес также отметил, что Тибо входит в двойку-тройку лучших вратарей мира.

В октябре 2021-го Мартинес уверял, что Куртуа заслуживает взять «Золотой мяч» – в том числе благодаря мощному перфомансу в Лиге чемпионов. «Тибо никогда не признавал поражений и хотел усердно работать, – не скрывал восхищения тренер. – Мы в Бельгии очень гордимся им, он ознаменует целую эпоху. В будущем это сильно изменит подготовку молодых бельгийских вратарей».

Может, Тедеско все же стоило помириться с Куртуа и вернуть его в сборную?

Гид по группе Е. Там как раз Бельгия, и это самая непредсказуемая группа

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield; Dirk Waem/ZUMAPRESS.com, Mutsu Kawamori/AFLO, Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press