«Ипсвич» вышел в АПЛ спустя 22 года! Герой – бывший помощник Сульшера

«Лидс» Фарке сыграет в плей-офф.

Чемпионшип – все! Турнир закончился, известны и счастливые обладатели прямой путевки в Премьер-лигу, и участники плей-офф, и вылетевшие в Первую лигу.

Так давайте же подведем итоги.

Кто вышел напрямую? «Лестер» и «Ипсвич»

«Лестер» под руководством Энцо Марески оформил промоушн еще в конце апреля, за четыре тура до конца.

Правда, в Премьер-лиге будет непросто: у «Лестера» проблемы с ФФП – начать сезон могут с отрицательным балансом очков.

«Ипсвич» – настоящее чудо. Они только-только вышли из Первой лиги (заняв там второе место), а теперь напрямую пробились и в АПЛ. В высшем дивизионе английского футбола скромный клуб не играл с 2002 года.

Второе место – большая заслуга молодого тренера Кирана Маккенны. Творцу подъема всего 37 лет, у него второй год самостоятельной тренерской карьеры – до этого работал с молодежью и помогал Сульшеру и Рангнику в «МЮ». Удивительный факт: с момента назначения Маккенны в «Ипсвич» (декабрь 2021-го) ни одному главному тренеру в четырех верхних английских лигах не удалось набрать больше очков, чем ему (236). Даже Гвардиоле.

Команда держалась на втором месте за «Лестером», пережила в конце зимы кризис, но докатила до прямой путевки в Премьер-лигу.

Кто сыграет в плей-офф?

«Лидс» Даниэля Фарке ровно шел весь сезон, к марту набрал мощнейший ход, но в апреле внезапно посыпался (четыре поражения в шести матчах). Поражение от «Саутгемптона» в последнем туре только подчеркивает кризис. Состав приличный – тут сверкает лучший игрок сезона Крисенсио Саммервилль.

Есть шанс перезагрузиться перед плей-офф и подойти к важнейшим матчам в хорошей форме.

«Саутгемптон» в этом сезоне еще сильнее омолодил состав и нашел нового тренера – Расселла Мартина, который ставит футбол на тотальном владении мячом. Команда выдала рекордную беспроигрышную серию в истории клуба. Но до лидирующей группы так и не дотянулись. Хотя в плей-офф шансы неплохие.

«Вест Бромвич» Карлоса Корберана стабильно прошел сезон – благодаря крепкой обороне. Весной у клуба сменился владелец – им стал бизнесмен из Флориды Шилен Патель. Если вдруг «Вест Бром» победит в плей-офф и завоюет прямую путевку в АПЛ, то Патель заплатит бывшему владельцу дополнительные 18 млн фунтов.

«Норвич» провел веселый сезон под руководством шафера Клоппа Дэвида Вагнера – помните, как он шумел в Премьер-лиге с «Хаддерсфилдом»? Опытный состав, забивали много, пропускали много, но в трех матчах способны обыграть любого – перспективный набор для плей-офф.

Пары уже определены: «Лидс» против «Норвича», «Саутгемптон» против «Вест Бромвича» . Плей-офф начнется 12 мая – тогда сыграют первые матчи полуфиналов. Ответные – 16 и 17 мая. Финал на «Уэмбли» – 26 мая.

Кто вылетел из Чемпионшипа. Тут грандиозное фиаско «Бирмингема»

Вниз отправились «Ротерхэм», «Хаддерсфилд» и «Бирмингем».

Тут, конечно, выделяется история «Бирмингема»: в клуб пришли новые владельцы, которые в начале сезона сменили тренера Джона Юстеса, когда команда шла на шестом месте. Но ни при Уэйне Руни, ни при Тони Моубрее, ни при Гари Роуэтте лучше не стало – все пошло по наклонной и закончилось на заслуженном третьем с конца месте. Так низко клуб не падал с 1995-го.

Фото: Gettyimages.ru /Giuseppe Bellini/Stephen Pond, Cameron Smith