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Британские фанаты не смогли найти жилье на время Евро-2024: в итоге забронировали самый большой в мире бордель

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В Кельне этим летом будет весело.

Болельщики «Трех львов», пытавшиеся найти жилье на время турнира в Германии, забронировали 120 номеров в самом большом в мире борделе под названием Pascha. В 12-этажном секс-клубе площадью 9 тысяч квадратных метров работают около 120 секс-работников и ежедневно принимают до 1 000 клиентов.

Cologne, GERMANY: (FILES) Prostitutes wait for customers in Cologne's "Pascha" brothel 17 January 2006. The brothel, one of the the largest in Europe, is expecting business to boom during the 2006 Football World Cup. AFP PHOTO DDP/HENNING KAISER GERMANY OUT (Photo credit should read HENNING KAISER/DDP/AFP via Getty Images)
Räuber live im Pascha Nightclub Köln

Еще один интересный факт про заведение - владелицей является с 46-летняякитаянка Цзин Ху. Она купила секс-клуб за 10 миллионов фунтов стерлингов в 2021 году.

Вот как здание клуба выглядит снаружи.

Pascha in Köln: Wie das größte Bordell Europas entstand

А вот как в ночное время.

Säure-Angriffe gegen Pascha-Chef | Presse-Eifel

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