Британские фанаты не смогли найти жилье на время Евро-2024: в итоге забронировали самый большой в мире бордель

В Кельне этим летом будет весело.

Болельщики «Трех львов», пытавшиеся найти жилье на время турнира в Германии, забронировали 120 номеров в самом большом в мире борделе под названием Pascha. В 12-этажном секс-клубе площадью 9 тысяч квадратных метров работают около 120 секс-работников и ежедневно принимают до 1 000 клиентов.

Еще один интересный факт про заведение - владелицей является с 46-летняякитаянка Цзин Ху. Она купила секс-клуб за 10 миллионов фунтов стерлингов в 2021 году.

Вот как здание клуба выглядит снаружи.

А вот как в ночное время.