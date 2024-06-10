Символический состав из сильнейших свободных агентов: клубы АПЛ готовы отпустить до 222 футболистов

Клубы Премьер-Лиги представили списки игроков, которые либо будут проданы, либо уйдут бесплатно этим летом. Речь идет о 222 футболистах, но SunSport составил список лучших из них, сформировав символическую команду.

Лорис Кариуc

После провала в «Ливерпуле», Кариус перешел в «Ньюкасл» в качестве третьего вратаря в 2022 году. Его неожиданно пригласили дебютировать за команду в финале Кубка лиги-2023, который закончился поражением «Ньюкасла».

Брэндон Уильямс

Контракт Уильямса с «МЮ» заканчивается этим летом. 24 августа 2023 года он отправился в аренду в клуб Чемпионшипа «Ипсвич Таун», а этим летом надеется остаться там на постоянной основе.

Жоэль Матип

Матип покидает «Ливерпуль» этим летом вслед за бывшим тренером Юргенном Клоппом.

32-летнего Матипа в настоящее время связывают с «Борнмутом», куда он может перейти, как свободный агент.

Тиаго Силва

39-летний футболист объявил, что завершит свое четырехлетнее пребывание в «Челси» до конца прошлого сезона. Бразилец выиграл Лигу чемпионов в 2021 году с «Челси», а этим летом перейдет в «Флуминезе» в качестве свободного агента.

Рафаэль Варан

«Юнайтед» решил не использовать предусмотренную в контракте Варана возможность продлить его пребывание в клубе еще на год, поэтому этим летом Рафаэль будет искать новый клуб.

Райан Сессеньон

Сессеньон присоединился к «Тоттенхэму» за 25 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году.

Найдя место в стартовом составе под руководством Антонио Конте, в прошлом сезоне он всего дважды играл под руководством Анже Постекоглу из-за жалоб на подколенное сухожилие.

Тиаго Алькантара

Тиаго подписал контракт с «Ливерпулем» в 2020 году. В первые два сезона он играл в основном без травм, но после операции на бедре в мае прошлого года он всего один раз появился в составе команды.

Алькантара предпочитает оставаться в Европе, а не переходить в МЛС или Саудовскую Аравию, поскольку он чувствует, что его карьера на высшем уровне еще не окончена.

Адам Лалана

Лаллана перешёл в «Брайтон» из «Ливерпуля» в 2020 году.

После четырех лет, проведенных в клубе, он собирается бесплатно вернуться в свой юношеский клуб «Саутгемптон».

Виллиан

Виллиан возобновил свою карьеру после перехода в «Фулхэм» в 2022 году.

Вингер играл на высшем уровне после провального трансфера в «Арсенал» в 2021.

Казалось, что 35-летний футболист уйдет из «Фулхэма» еще прошлым летом, но он неожиданно подписал новый контракт, так что нельзя исключать, что подобное повторится.

Антони Марсьяль

Марсьяль присоединился к «МЮ» в 2015 году за 36 миллионов фунтов, сумма могла вырасти до 58 миллионов, если бы футболист выиграл «Золотой мяч» - вот какими были ожидания от Марсьяля.

Но на протяжении всей своей карьеры в «Юнайтед» форварду так и не удалось зарекомендовать себя ни в качестве основного «девятого» номера команды, ни в качестве левого нападающего.

Этим летом Марсьяль покидает клуб, забив 90 голов и сделав 47 передач в 317 матчах за «Юнайтед».

Иван Перишич

Подписанный в качестве крайнего защитника Конте из «Интера», Перишич должен был привнести менталитет победителя и помочь «Шпорам» выйти на новый уровень.

Но Конте был уволен, а Постекоглу не видит Перишича в команде.