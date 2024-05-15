Затмение Гвардиолы в почти чемпионском матче: ругался с игроками обеих команд, падал на газон и даже хватал себя за пах😱

Пепу тяжело дается концовка сезона.

«Сити» обязан был побеждать «Тоттенхэм», чтобы в последнем туре зависеть только от себя. Первый гол забили в начале второго тайма, а уже через 10 минут Пеп заменил вратаря.

Голкипер «Манчестер Сити» столкнулся с Кристианом Ромеро – на 62-й минуте защитник «Тоттенхэма» пошел до конца и ударил бедром в лицо Эдерсона, остановившего мяч на линии ворот, за что получил желтую карточку.

Медики оказывали бразильцу помощь в течение нескольких минут и вынесли носилки. Эдерсон смог продолжить игру, но на 69-й минуте вместо него на поле вышел Штефан Ортега. Эдерсон был явно зол на Пепа - они повздорили прямо на кромке поля.

Впрочем, после матча от Пепа досталось и обидчику вратаря.

Пеп явно слишком нервничал - камера поймала даже такой момент в трансляции.

На 87-й тренер буквально рухнул на газон - эмоции его можно понять, но выглядело все крайне странно.

А вот как Пеп праздновал окончание игры. Гвардиола жаждет 4-й титул подряд.