«Это будет очень напряженное лето для «Челси». Романо - о трансферных планах лондонцев

«Челси» работает над назначением Энцо Марески новым главным тренером. Также известно, что синие планируют несколько летних трансферов.

Фабрицио Романо заявил: «Челси» попытается сделать несколько грамотных подписаний. Не очень шокирующих, но точечных. Запомните мои слова: Это будет очень напряженное лето для «Челси».

Журналист утверждает, что синие попытаются подписать вратаря, одного или двух центральных защитников, нападающего и, возможно, вингера.

Главной целью команды считается нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко.