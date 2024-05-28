Мареска получит пятилетний контракт в «Челси». Его назначат на этой неделе

Энцо Мареска станет следующим главным тренером «Челси». The Athletic сообщает, что «Челси» объявит о назначении в течение недели.

Итальянцу будет предоставлен пятилетний контракт. Для сравнения, у Маурисио Почеттино было соглашение на два года.

Теперь синим предстоит договориться о компенсации с «Лестером». Ожидается, что клуб заплатит от 8 до 10 миллионов фунтов стерлингов за 44-летнего специалиста.