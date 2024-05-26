📹Шалость удалась! Рэмсдейл заявился на финал плей-офф Чемпионшипа в странном наряде 💫

Проиграл спор или сливался с толпой?

Сегодня в финале плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ встречались «Саутгемптон» и «Лидс». Команда Расселла Мартина, занявшая четвертое место в регулярном чемпионате, с минимальным счетом победила парней Даниэля Фарке с третьей строки − 1:0. «Святым» понадобился всего один год, чтобы вернуться в элиту.

Болельщиков, которые пришли на стадион, очень удивило появление на трибунах неожиданного человека − вратаря «Арсенала» Аарона Рэмсдейла. Причем еще больше впечатлило то, как он был одет.

Пользователь Reddit заметил, что англичанин заявился на матч в костюме Хагрида из «Гарри Поттера». Причем он подкрепил мысль наблюдением: «На центральных трибунах было много людей, одетых в костюмы персонажей «Гарри Поттера», так что я уверен, что он был частью этой группы».

Другому же удалось выловить Рэмсдейла перед матчем или в его перерыве. Там Аарон был с бородой и кажется, что это действительно Хагрид.

Но что мог делать вратарь «Арсенала» на матче команд, которые не имеют никакого отношения к нему? Вполне вероятно, что Аарон Рэмсдейл пришел поболеть против команды, которая выбила его любимый клуб из плей-офф Чемпионшипа. Не секрет, что англичанин − давний фанат «Вест Бромвича», а в полуфинале он в двухматчевом противостоянии проиграл «Саутгемптону» − 0:0 и 1:3.

«Мое первое настоящее воспоминание о «Вест Бромвиче» − это, наверное, «Великое спасение» в сезоне-2004/05, когда они остались в АПЛ в последнем туре. Это меня очень зацепило, и я поддерживал их до тех пор, пока не стал профессионалом».

Или, возможно, Рэмсдейл − большой фанат «Гарри Поттера» и просто не смог пропустить фан-встречу, организованную на футбольном матче.