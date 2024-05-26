Рейнольдс ввел в «Рексхэме» важное правило о своей жене! Один игрок постоянно нарушает требование актера 😂

Голливудская звезда и совладелец «Рексхэма» Райан Рейнольдс ввел в клубе правило, которое должны соблюдать все без исключения игроки команды. Однако один из лидеров постоянно его нарушает.

По требованию Райана, все футболисты валлийского клуба обязаны надевать футболку каждый раз, когда видят или приветствуют его жену − актрису Блейк Лайвли.

Однако Олли Палмер, который перебрался в «Рексхэм» из «АФК Уимблдон» в январе 2022 года и уже отличился за новый клуб 41 раз, каждый раз игнорирует просьбу канадца и нарушает правило.

Вот что сказал Рейнольдс во время подкаста клубного подкаста «Рексхэма» Fearless in Devotion: «Каждый раз, когда мы приезжаем всей семьей, мы идем в раздевалку. Олли − первый человек, который выходит из раздевалки, чтобы поговорить с моей женой. И он всегда без майки! Я ему повторяю: «Олли, да надень ты уже свою чертову футболку и вернись сюда. Будь, как джентльмен!»

Райана Рейнольдса любят и уважают в «Рексхэме». Олли Палмер, пропустивший часть сезона из-за травмы, рассказал о трогательном жесте 47-летнего актера.

«Во время сезона я получил травму и не мог вернуться в команду в течение 4-5 недель. Когда ты не играешь, о тебе никто не слышит. Когда выигрываешь и когда забиваешь, все о тебе говорят. Так было в этом сезоне, вы это увидите в последней серии [сериала о «Рексхэме»]. Из всех только один человек вышел на связь примерно через три недели и сказал: «Продолжай восстанавливаться. Я не могу дождаться, когда увижу тебя снова». Это был Райан. Для меня это многое значит. Потому что поставьте меня на мое место: ты переживаешь тяжелые времена, а люби все равно протягивают тебе руку помощи».