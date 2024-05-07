Бекхэм - настоящее украшение МЛС: присматривает за семьей Месси на трибунах и вот-вот станет лицом медиафутбола

Продолжает оставаться звездой и после окончания карьеры.

Президент Медиалиги Николай Осипов недавно рассказал о встрече с Дэвидом Бекхэмом.

«Мы с женой недавно были в Майами. На игре «Интера» встретились с ребятами, которые представляют интересы сборной США по медиафутболу. Мы встретились с Дэвидом Бекхэмом, рассказали об инициативе по организации чемпионата мира по медиафутболу. И сообщили, что хотим предложить ему стать лицом всей этой истории. Я не ожидал положительной реакции, но он сказал: «Да, это классно. Я готов. Согласуем даты, условия, время, а также мое полноценное участие в той роли, которую мы видим».

Наличие Дэвида на турнире в качестве почетного президента куда круче, чем его кроссы и удары со штрафных».

А пока Дэвид украшает собой МЛС: англичанин является одним из владельцев клуба, за который выступает Лионель Месси - «Интер Майами». Дэвид присутствует практически на всех играх, при этом у него отличные отношение с семьей Лео, который он каждый раз приветствует на трибунах отдельно.