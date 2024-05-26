😰 «Нам пришлось это сделать». Уокер признался, что не жалеет о ночи в клубе после победы в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» неожиданно обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Фанаты считают, что на команду Пепа Гвардиолы негативно сказалась бурная ночь в клубе, посвященная победе в АПЛ.

Защитник «горожан» Кайл Уокер подчеркнул, что «Манчестер Сити» не жалеет о той ночи.

«Мы праздновали в воскресенье, а матч прошел в субботу. Это шесть дней. Если мы, спортсмены, не может восстановиться за шесть дней, то не сможет никто. Нам пришлось это сделать, потому что сейчас это было бы не так эмоционально.

Был момент, когда клуб, игроки и персонал приняли это решение. Не стоит винить нас за это. Мы сыграли эти 97 минут».

Четыре подряд победы в АПЛ ещё не делал никто. Мы отпразднуем это событие с нашими фанатами. Но, разумеется, каждый из нас хотел бы ещё один трофей», - заявил Уокер.