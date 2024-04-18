Статистический кошмар Гвардиолы: «Манчестер Сити» полностью переиграл «Реал» на бумаге, но все равно проиграл на поле

«Реал» есть «Реал».

«Манчестер Сити» проиграл «Реалу» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1, 3:4 по пенальти).

При этом в основное время англичане нанесли 27 ударов по воротам соперника – против 6 у «Реала». В дополнительное время счет ударов в исполнении «Сити» вырос до 30, мадридцы добавили еще 2 удара. 10 ударов английского клуба пришлись в створ ворот, у «Реала» было 3 таких удара.

Кроме того, «Сити» подал 15 угловых в основное время и еще 3 – в дополнительное, в то время как «Реал» исполнил лишь 1 корнер в дополнительное время.