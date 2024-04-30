🤪 «#####, я полетел!» 37-летний Варди показал, как нужно отмечать победу в Чемпионшипе 😆

«Лестер» выиграл Чемпионшип и гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.

Экс-чемпионы Премьер-лиги разгромили «Престон» (3:0) и бурно отпраздновали торжественное событие.

«Лисы» вернутся в Премьер-лигу спустя один сезон, обыграв в титульной гонке «Лидс» и «Ипсвич».

Джейми Варди оформил дубль в игре с «Престоном», а после финального свистка отпраздновал победу в турнире в стиле Юргена Клинсманна.

37-летний нападающий прибежал к трибунам и, со словами «##### [К черту всё], я полетел!», повторил легендарное празднование немца с ЧМ-94.

Добавим, Варди забил 20 мячей в 36 матчах за «Лестер» в этом сезоне.