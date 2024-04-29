🎥 Шон Дайч подался в актеры. Тренер «Эвертона» появился в стильном клипе инди-рок-группы

Непростой для «Эвертона» сезон близится к завершению. С «ирисок» дважды снимали очки за финансовые нарушения, в результате клуб потерял восемь очков. Но команда сумела сохранить прописку в Премьер-лиге, оторвавшись от зоны вылета на 11 очков за три матча до завершения турнира.

Шон Дайч наконец смог немного расслабиться и даже попробовать себя в новой профессии. Тренер «ирисок» снялся в клипе английской инди-рок-группы Blossoms. По сюжету Дайч отправляет музыкантов на важную миссию.

Релиз трека назначен на 1 мая, тогда и узнаем, чем закончилось путешествие рокеров, под руководством сурового тренера «Эвертона». А пока оцените отрывок из клипа:

Дайч намекнул на сотрудничество с Blossoms еще до появления тизера клипа. Тренер стал гостем подкаста Football Music and Me, где среди прочего восторженно рассказал о своем походе на концерт рок-группы Green Day:

«Не имеет значения, какую музыку вы слушаете, просто купите билет на их концерт, вы должны увидеть их шоу. Это два часа высокооктановой, безостановочной музыки, они разрывали зал песню за песней».

Фронтмен группы, Билли Джо Армстронг, в ответ признался в любви «Эвертону». После мерсисайдского дерби музыкант в своем фирменном стиле поздравил «ирисок» с победой:

«Привет, «Эвертон», че как? Это Билли Джо из Green Day. Просто хочу поздравить вас всех. Вы надрали «Ливерпулю» зад. Фантастическая победа! Ну а сейчас, сыграем в покер».

Армстронг уже готов подписать с «ирисками» контракт. Билли Джо запостил свое фото в футболке «Эвертона», упомянув Дайча.

Между калифорнийскими рокерами и мерсисайдскими футболистами установился отличный коннект. На «Гудисон Парк» уже включают треки Green Day, а фанаты «ирисок» ждут, когда музыканты приедут к ним на стадион с живым выступлением.

Как вам актерский потенциал Дайча? А что думаете о его музыкальных предпочтениях?