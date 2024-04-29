Рейнольдс и МакЭлхенни дали фанам «Рексхэма» пять обещаний. На выполнение ушло всего три года

В феврале 2021 года голливудские звезды Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни за 2 млн фунтов стали владельцами клуба пятого английского дивизиона «Рексхэм». Первое время у фанатов было довольно подозрительное отношение к новичкам, но затем они поняли, что они не из тех людей, которые относятся к футболу, как к чистому бизнесу.

Через несколько дней после покупки «Рексхэма» его новые владельцы опубликовали манифест, которому они будут следовать. Прошло три года и кажется, что все уже выполнено.

Первое обещание: побеждать

Рейнольдс и МакЭлхенни хотели наградить болельщиков «Рексхэма», поддерживающих клуб с самого своего рождения, «направив все наши силы на то, чего все вы хотите, а именно на... победы, победы, победы».

И ведь они побеждают. За последние два сезона валлийцы дважды получили повышение в классе: из Национальной лиги (Д5) в Лигу 2 (Д4), а теперь из Лиги 2 в Лигу 1 (Д3). В последнем матче сезона «Рексхэм», занявший второе место в чемпионате, даже победил чемпиона «Стокпорт» − 2:1.

Второе обещание: ценности команды

«Мы понимаем и уважаем преданность и любовь к этому клубу и то, как он вплетен в жизнь города и его болельщиков».

Рейнольдс и МакЭлхенни выразили желание укрепить ценности, традиции и наследие «Рексхэма». После этого заявления актеры не только вложили огромную сумму денег, но и подкрепили слова делами, пригласив в команду несколько известных игроков, включая форвард Пола Маллина.

Друзья с головой ушли в жизнь своего клуба, постоянно общаются с местными и даже выучили валлийский язык. В одном из районов города может появиться живописный мемориальный парк, названный в честь Рейнольдса.

Третье обещание: превратить «Рексхэм» во всемирно известный клуб

В манифесте Рейнольдс и МакЭлхенни отмечали, что не видят причин. по которым клуб Национальной лиги не может стать всемирно известным. И их приезд заставил привлечь внимание к «Рексхэму», как третьему самому старому клубу в Англии. Сериал, который снимается о жизни команды и выходящий на Disney Plus, принес около 4 млн фунтов.

Четвертое обещание: отремонтировать стадион «Ипподром»

Рейнольдс и МакЭлхенни поклялись «изучить возможность реконструкции «Ипподрома» и улучшить клубный стадион до уровня международных матчей» и, «возможно, случайных концертов Тома Джонса».

В прошлом году стало известно, что новая трибуна стадиона на 5,5 тысяч мест получила от совета Рексхэма финансовую поддержку. По данным BBC, совет перераспределит значительную сумму из гранта правительства Уэльса в размере 25 млн фунтов на реализацию этого плана.

Пятое обещание: тренировочная база

Рейнольдс и МакЭлхенни хотели инвестировать в «постоянную тренировочную базу, достойную клуба Чемпионшипа».

В феврале прошлого года «Рексхэм» объявил о завершении строительства нового тренажерного зала на стадионе «Рейскорс Граунд», продолжая работу по улучшению условий для тренировок за пределами стадиона.

Новый спортивный зал оснащен элитным оборудованием, и для его обустройства потребовался специальный пол, состоящий из искусственного покрытия и амортизирующего настила, что позволило использовать его для реабилитации, а также для силовых и тренировочных занятий.

В дополнение к вышесказанному, Рейнольдс и МакЭлхенни дали множество «жестких обещаний», конечной целью которых было развитие команды и возвращение в Футбольную лигу при увеличенной посещаемости на улучшенном стадионе.

Они также пообещали внести «положительные изменения в жизнь общества Рексхэма», чего, они смогли добиться за короткий срок.